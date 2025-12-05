- Argentina se colocó en uno de los grupos que en el papel luce como uno de los más accecibles.
- La Albiceleste evitó caer en un sector con dos selecciones europeas.
- Los dirigidos por Scaloni también tendrán un rival asiático y otro africano.
Quiénes son los rivales de Argentina en el Mundial 2026 de la FIFA
Argentina salen a defender la corona en el Last Dance de Messi
Argentina llega al Mundial 2026 de la FIFA como flamante campeón defensor y con un grupo de futbolistas que todavía muestra hambre de gloria y que su base es muy similar a la que logró levantar la copa en Catar 2022.
En lo que se espera sea la última participación mundialista de Lionel Messi, la intención del grupo es llevar a la Pulga una vez más a la cima, además de enriquecer aún más la historia del fútbol argentino.
Durante el proceso mundialista, Argentina conquistó la Copa América 2024 y ganó las Eliminatorias de la Conmebol con amplía ventaja sobre el resto de naciones sudamericanas.
Como parte del bombo 1, la Albiceleste ha logrado evitar a muchas de las selecciones de élite en la fase de grupos, colocados en el Grupo J, mismo que parecería un trámite para los argentino, con solo un rival europeo, que parece no estar al nivel competitivo que los actuales campeones.
¿Quiénes son los rivales de Argentina en el Mundial 2026?
Argentina tendrá como su principal amenaza a Austria, mientras que sus otros dos rivales serán Argelia y Jordania, ambos con pocas posibilidades de dar la sorpresa frente a la Albiceleste.
¿Cuándo y dónde juega Argentina en el Mundial 2026?
Argentina disputará su primer juego el 16 de junio de 2026 en el estadio Arrowhead. Su segundo compromiso será el 22 de junio en el estadio AT&T y el cierre de la fase de grupos será el 27 de junio en el estadio Arrowhead.
RIVAL FECHA ESTADIO Argelia 16 de juno Arrowhead Austria 22 de junio AT&T Jordania 27 de junio Arrowhead