'¿Quién demonios es Dani Carvajal?' - Al capitán del Real Madrid le dicen 'estás acabado' mientras un expresidente del Barcelona defiende a Lamine Yamal tras polémica disputa en el Clásico
Gaspart defiende a Yamal tras ardiente enfrentamiento en el Clásico
Las secuelas de la victoria del Real Madrid por 2-1 sobre el Barcelona en el Clásico del domingo han dado un nuevo giro, ya que el ex presidente del Barça Gaspart intervino para defender a su sensación Yamal. El joven de 18 años fue el centro de las tensiones posteriores al partido cuando el capitán del Madrid, Carvajal, lo enfrentó por comentarios hechos antes del juego.
Los controversiales comentarios previos al partido de Yamal, realizados durante una transmisión de Kings League la semana pasada, acusaron al Madrid de “robar y quejarse,” una broma que enfureció tanto a los seguidores como a los jugadores de Los Blancos. Después del pitido final en el Santiago Bernabéu, Carvajal fue visto gesticulando hacia Yamal, gritando “Hablas demasiado… habla ahora,” lo que provocó una acalorada pelea en el campo que involucró a varios jugadores y personal de seguridad.
La victoria del Real Madrid, que puso fin a una racha de cuatro derrotas ante el Barça, fue ensombrecida por el incidente. Las cámaras captaron a Vinicius Junior uniéndose a Carvajal en las burlas al joven, aparentemente gritando “¡Habla ahora!” mientras se desataba el caos. El episodio ha generado un debate nacional sobre la creciente rivalidad y cómo el joven extremo maneja el escrutinio.
'¿Quién diablos es Carvajal?' - La opinión de Gaspart
Hablando en La Posesion, Gaspart lanzó una fuerte defensa del adolescente mientras criticaba a Carvajal. “¿Quién demonios es Carvajal? Fue un gran jugador, pero ahora está acabado”, dijo el ex-presidente sin rodeos. “¿Por qué Lamine debería llamarlo si sus declaraciones ni siquiera estaban dirigidas a él?”
Gaspart, quien dirigió al Barcelona de 2000 a 2003, comparó la reacción en torno a Yamal con un padre regañando a un hijo, insistiendo en que el talento del joven delantero ha atraído amor y altas expectativas de la afición del Barça. “Cometieron el error de llamarlo el mejor del mundo demasiado pronto. Podría llegar a serlo, pero aún no está allí.”
Los comentarios previos al partido que encendieron la mecha
La tensión entre los dos clubes había estado aumentando desde antes del partido, mientras en una transmisión de la Kings League con Piqué, Yamal bromeó diciendo que el Real Madrid “roba, se quejan,” y luego volvió a publicar fotos de la famosa victoria 4-0 del Barcelona en el Bernabéu la temporada pasada. Los aficionados del Madrid tomaron los comentarios como arrogancia, mientras que los propios compañeros de Yamal supuestamente le advirtieron que se mantuviera enfocado.
Esas palabras añadieron más emoción a un partido ya de por sí de alta tensión. Cuando Carvajal del Madrid se enfrentó a Yamal después del pitido final, se vio como una represalia y una advertencia de un jugador veterano. Sin embargo, el altercado, captado por las cámaras de televisión y ampliamente compartido en línea, reavivó el debate sobre el comportamiento de los jugadores y el respeto en el fútbol español.
El ex presidente del Barcelona ofrece consejos a Yamal
Gaspart también opinó sobre cómo debería gestionar el Barça a su joven estrella, pidiendo a Flick que sea la figura autoritaria que Yamal necesita. “Si Lamine no está en óptimas condiciones, es mejor que pare y no juegue”, señaló. “Debería reducir la velocidad y recuperarse. Necesita jugar al máximo y no tener excusas.”
El expresidente enfatizó que el Barça, aunque está desarrollando talentos jóvenes como Yamal, aún debe mantener la disciplina colectiva. “Está claro que hay que cuidarlo, pero el Barça está por encima de él. Hay aficionados que lo quieren mucho y no puede decepcionarlos,” continuó Gaspart. “Necesita ganarse de nuevo a esos aficionados y recordar que, aunque tenga 18 años, se le paga como a un treintañero.”
El enfoque inmediato de Barcelona ahora se vuelve al campo de juego, con partidos cruciales de La Liga y la Liga de Campeones por delante. Los gigantes catalanes están a cinco puntos del Real Madrid después de la derrota, y los hombres de Flick enfrentan una serie de partidos exigentes antes del parón internacional de noviembre.
Buscarán recuperarse cuando reciban al Elche, que es octavo en La Liga, el domingo, seguido de un choque de la Liga de Campeones contra el Club Brujas unos días después. Madrid, mientras tanto, está en una racha de cinco victorias consecutivas y se enfrentará a Valencia en casa este fin de semana antes de viajar a Inglaterra para su duelo europeo contra el Liverpool de Arne Slot, que está teniendo dificultades.