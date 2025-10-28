'¿Quién demonios es Dani Carvajal?' - Al capitán del Real Madrid le dicen 'estás acabado' mientras un expresidente del Barcelona defiende a Lamine Yamal tras polémica disputa en el Clásico

Las secuelas de la victoria del Real Madrid por 2-1 sobre el Barcelona en el Clásico del domingo han dado un nuevo giro, ya que el ex presidente del Barça Gaspart intervino para defender a su sensación Yamal. El joven de 18 años fue el centro de las tensiones posteriores al partido cuando el capitán del Madrid, Carvajal, lo enfrentó por comentarios hechos antes del juego.

Los controversiales comentarios previos al partido de Yamal, realizados durante una transmisión de Kings League la semana pasada, acusaron al Madrid de “robar y quejarse,” una broma que enfureció tanto a los seguidores como a los jugadores de Los Blancos. Después del pitido final en el Santiago Bernabéu, Carvajal fue visto gesticulando hacia Yamal, gritando “Hablas demasiado… habla ahora,” lo que provocó una acalorada pelea en el campo que involucró a varios jugadores y personal de seguridad.

La victoria del Real Madrid, que puso fin a una racha de cuatro derrotas ante el Barça, fue ensombrecida por el incidente. Las cámaras captaron a Vinicius Junior uniéndose a Carvajal en las burlas al joven, aparentemente gritando “¡Habla ahora!” mientras se desataba el caos. El episodio ha generado un debate nacional sobre la creciente rivalidad y cómo el joven extremo maneja el escrutinio.