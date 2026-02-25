La Juventus atraviesa una racha bastante mala, ya que ha perdido cuatro de sus últimos cinco partidos antes del crucial partido de vuelta contra el Galatasaray. La Vecchia Signora cayó por 5-2 en el primer partido de la eliminatoria de la fase final, lo que significaba que necesitaba una remontada espectacular en el Allianz Stadium.

Sin embargo, tras adelantarse en el marcador gracias a un penalti de Manuel Locatelli, sus posibilidades de pasar a octavos de final sufrieron un duro golpe al comienzo de la segunda parte. El exdefensa del Bournemouth Kelly había sido amonestado en los primeros 45 minutos, pero recibió una tarjeta roja directa cuando golpeó con los tacos la pantorrilla de Baris Alper Yilmaz tras saltar para rematar de cabeza.

El incidente pareció bastante grave, pero sin duda Kelly fue víctima de una injusticia, ya que tenía la mirada fija en el balón antes de golpear desafortunadamente a su rival.