Igor Tudor Tottenham GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

¿Qué puede esperar el Tottenham de Igor Tudor? ¿Podrá el experimentado entrenador suplente de la Serie A salvar al Tottenham del descenso?

El fichaje de Igor Tudor por el Tottenham fue una decisión que nadie vio venir. Tras la inevitable destitución de Thomas Frank la semana pasada, todas las principales casas de apuestas del Reino Unido publicaron rápidamente listas con los favoritos para suceder al danés como entrenador. El nombre de Tudor no aparecía en ninguna de ellas. Ni siquiera se le consideraba un candidato marginal para el puesto, sino que ni siquiera se le tenía en cuenta.

Por consiguiente, la decisión del Tottenham de recurrir a Tudor, aunque solo fuera con un contrato a corto plazo hasta el final de la temporada, tomó por sorpresa a los seguidores de los Spurs.

Sin embargo, el club tenía un «mandato muy claro» para el sucesor de Frank: «aportar organización, intensidad y competitividad a la plantilla en una fase decisiva de la campaña». En ese sentido, Tudor podría ser el hombre adecuado para el puesto. Como señaló el director deportivo del Tottenham, Johan Lange, el croata tiene mucha «experiencia en afrontar momentos difíciles y causar impacto».

Entonces, ¿podrá Tudor salvar al Tottenham del descenso? ¿Y podría acabar prolongando su estancia en el norte de Londres más allá del verano?

  • FBL-ITA-SERIEA-LAZIO-JUVENTUSAFP

    «El barquero»

    Hace poco menos de un año, la Juventus estaba en apuros. No tanto como el Tottenham, es cierto, pero en apuros al fin y al cabo.

    En las cuatro semanas previas al parón internacional de marzo de 2025, los bianconeri habían sido eliminados de la Liga de Campeones por el PSV, humillados por el Empoli en la Coppa Italia y habían caído al quinto puesto de la Serie A. El temor real de no terminar entre los cuatro primeros era lo que más preocupaba a un club aún acosado por problemas financieros, por lo que la Juve decidió abandonar su ambicioso proyecto con Thiago Motta y recurrir a Tudor para salvar la temporada.

    Incluso en ese momento, parecía una decisión inteligente. Tudor tenía un historial probado de estabilizar equipos de la Serie A en dificultades.

    No le gustaba especialmente su reputación de «ferryman» (el equivalente italiano al «bombero» del fútbol inglés), pero había salvado dos veces al Udinese del descenso, en 2018 y 2019, había llevado al Verona, que no ganaba ningún partido, del puesto 19 al 9 entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, y había ayudado al Lazio a colarse en una plaza de la Europa League en 2024 tras la sorprendente marcha de Maurizio Sarri cuando solo quedaban dos meses para el final de la temporada.

    Por lo tanto, no fue una gran sorpresa ver a Tudor devolver a la Juve a la Champions League al sumar 18 puntos en los nueve partidos que dirigió antes del final de la temporada 2024-25.

    • Anuncios
  • SS Lazio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    «Sentido común y practicidad»

    Tudor no hizo nada especialmente revolucionario tras tomar las riendas en Turín. Aumentó la intensidad del juego de la Juve, al tiempo que añadió la tan necesaria verticalidad a su juego, pero la principal diferencia con Motta había sido simplemente escuchar a los jugadores y colocarlos en sus posiciones preferidas.

    Como escribió Fabio Capello en la Gazzetta dello Sport, «Igor no inventó una fórmula mágica, pero ha demostrado que tiene las habilidades clave para entrenar a un gran equipo: sentido común y practicidad».

    El exentrenador del AC Milan añadió: «Ha dado mucha más libertad a los individuos. Es como si el croata hubiera tocado el timbre del colegio: los libros bajo los pupitres y todos en el patio divirtiéndose».

    Sin embargo, la percepción actual es que el sustituto favorito del fútbol italiano es incapaz de desempeñar el cargo a tiempo completo.

  • Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Prolongación de su estancia en Turín

    La Juventus tenía sus dudas sobre si mantener a Tudor más allá del final de la temporada. Era un bianconero de pura cepa, ya que había pasado nueve años en Turín como jugador, y además había activado la cláusula de renovación automática de su contrato al terminar entre los cuatro primeros.

    Sin embargo, la Vecchia Signora aún tenía derecho a rescindir el acuerdo por solo un millón de euros, por lo que la idea era dejar a Tudor al mando para el Mundial de Clubes del verano pasado mientras se seguía buscando un entrenador con más títulos que la única Copa de Croacia de 2013.

    Como era de esperar, Tudor se molestó por la indecisión de la Juve y, tras asegurar la clasificación para la Liga de Campeones, lanzó un ultimátum público a sus jefes: tomar una decisión en un sentido u otro antes, y no después, del Mundial de Clubes. Hacer lo contrario, argumentó tras la crucial victoria en la última jornada contra el Venezia, no sería una «opción seria para el club ni para el entrenador».

    El director general de la Juve, Damian Comolli, se mostró de acuerdo, y la temporada 2025-26 comenzó con Tudor hablando con optimismo sobre la lucha por el título: «La Juventus nunca empieza una temporada solo para clasificarse para la Champions League».

  • SS Lazio v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    «El sistema táctico rara vez tiene mucha importancia».

    La Juve parecía sin duda aspirante al Scudetto tras vencer al Inter por 4-3 en la tercera jornada y mantener su pleno de victorias en el inicio de la temporada. Sin embargo, sería la última victoria de Tudor como entrenador de los bianconeri, ya que el técnico de 47 años fue despedido el 27 de octubre tras ocho partidos sin ganar en todas las competiciones, la peor racha del club desde mayo de 2009.

    Tudor había achacado anteriormente la mala racha de la Juve a los errores arbitrales y a un calendario congestionado, pero debería haber sabido mejor que nadie que esas quejas iban a caer en saco roto en un club en el que lo único que cuenta es ganar. Según se informa, el excentral también molestó a sus jefes al establecer una comparación desfavorable entre su situación en la Juve y la de Cesc Fábregas en el Como, quien, según Tudor, había conseguido todos los fichajes que había solicitado durante el verano, dando a entender claramente que él no había conseguido los suyos.

    Dado su conocimiento del mantra de los bianconeri, también resultó chocante que argumentara que sería un error juzgar a su equipo únicamente por los resultados, mientras que su afirmación de que «el sistema táctico rara vez cuenta mucho hoy en día» provocó incluso una reacción por parte del habitualmente comedido Alessandro Del Piero.

    «No estoy seguro de que sea correcto decir que lo único que se necesita es corazón o mentalidad», declaró la leyenda de la Juve a Sky Sport Italia. « Hay que estar organizados, tener ideas tácticas y darlo todo al máximo, incluido el fuego del que habla Tudor. Y no se trata solo de los jugadores».

    La mejora de la Juve desde el despido de Tudor sin duda respalda ese argumento, ya que Luciano Spalletti no solo ha llevado al equipo del octavo al quinto puesto, sino que también ha conseguido que vuelva a marcar con facilidad, después de no haber visto puerta en los cuatro últimos partidos de su predecesor.

  • Juventus v Monza - Serie AGetty Images Sport

    Reencuentro con Kolo Muani

    Tudor sin duda argumentaría que la Juve no habría tenido ningún problema frente a la portería si hubiera conservado a Randal Kolo Muani, que marcó 10 goles durante su cesión la temporada pasada en Turín, y el delantero francés probablemente será el mayor beneficiario de la llegada del exinternacional croata al Tottenham.

    También es fácil imaginar a los laterales ofensivos Destiny Udogie y Pedro Porro causando todo tipo de estragos bajo las órdenes de Tudor si este emplea su formación preferida, el 3-4-2-1, ya que siempre busca la mayor velocidad y amplitud posible en su alineación titular. El problema, por supuesto, es que tanto Udogie como Porro están actualmente de baja por problemas en los isquiotibiales, y solo el español tiene posibilidades de estar en forma para el derbi del norte de Londres del domingo contra el Arsenal, un partido que el capitán Cristian Romero se perderá por sanción.

    Tampoco ayuda que Mohammed Kudus vaya a estar fuera al menos un mes más, mientras que existe una gran incertidumbre sobre cuándo volverá exactamente Dejan Kulusevski. Si tenemos en cuenta que Rodrigo Bentancur y James Maddison son bajas de larga duración, es justo decir que Tudor se hace cargo de un equipo con pocos efectivos y poca calidad.

  • Tudor(C)Getty Images

    «La fisicidad anula la calidad».

    Sin embargo, Tudor insiste en que el Tottenham sigue teniendo capacidad suficiente para evitar el descenso y afirma que ahora su trabajo consiste en «organizarlo, dinamizarlo y mejorar rápidamente nuestros resultados». Sin duda , es un papel que le encantará, porque es en lo que se ha especializado .

    La historia nos ha demostrado que no es un hombre que necesite una pretemporada completa para poner a punto a un equipo. «Es difícil cambiar muchas cosas en un mes, pero cuando el equipo se prepara como a mí me gusta, puede conseguir cualquier cosa, independientemente del rival, sea fuerte o no», reconoció durante la remontada de la Juve el año pasado. «En el fútbol moderno, la fuerza física anula en gran medida la calidad. La calidad siempre es importante, por supuesto, pero sin físico, no existe».

    Lo primero que hará Tudor, entonces, es averiguar con qué jugadores puede contar para darlo todo por él, ya que tiene una visión del fútbol muy parecida a la de Bill. «Cuando empieza el partido», dijo antes del crucial enfrentamiento de la Juve con el Venezia el año pasado, «es una cuestión de vida o muerte; todo lo demás es irrelevante».

    Conseguir que la plantilla del Tottenham se sume a esa filosofía determinará, obviamente, el éxito —y la duración— de su estancia en el norte de Londres. Pero Tudor no se dejará intimidar por el reto. Ha dirigido equipos más débiles que el Tottenham.

    Tampoco le perturbará en absoluto la negatividad que rodea su nombramiento. Ha pisado estadios más hostiles, como el Stade Velodrome, y su confianza en sus propias capacidades no se ha visto ni remotamente afectada por su despido en la Juve. «Si me preguntas si me siento inferior a alguien», dijo el pasado mes de octubre, «te diré que no, a nadie».

    Sin embargo, ya sabemos que no hay ningún bombero más intrépido y eficaz en el fútbol. El verdadero reto para Tudor en el Tottenham, tras 11 puestos de entrenador principal en 13 años, es convencer al club —y, de hecho, a todos los demás— de que vale la pena contratar al sustituto de confianza de la Serie A más allá del verano.

