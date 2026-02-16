¿Qué puede esperar el Tottenham de Igor Tudor? ¿Podrá el experimentado entrenador suplente de la Serie A salvar al Tottenham del descenso?

Sin embargo, Tudor insiste en que el Tottenham sigue teniendo capacidad suficiente para evitar el descenso y afirma que ahora su trabajo consiste en «organizarlo, dinamizarlo y mejorar rápidamente nuestros resultados». Sin duda , es un papel que le encantará, porque es en lo que se ha especializado .
La historia nos ha demostrado que no es un hombre que necesite una pretemporada completa para poner a punto a un equipo. «Es difícil cambiar muchas cosas en un mes, pero cuando el equipo se prepara como a mí me gusta, puede conseguir cualquier cosa, independientemente del rival, sea fuerte o no», reconoció durante la remontada de la Juve el año pasado. «En el fútbol moderno, la fuerza física anula en gran medida la calidad. La calidad siempre es importante, por supuesto, pero sin físico, no existe».
Lo primero que hará Tudor, entonces, es averiguar con qué jugadores puede contar para darlo todo por él, ya que tiene una visión del fútbol muy parecida a la de Bill. «Cuando empieza el partido», dijo antes del crucial enfrentamiento de la Juve con el Venezia el año pasado, «es una cuestión de vida o muerte; todo lo demás es irrelevante».
Conseguir que la plantilla del Tottenham se sume a esa filosofía determinará, obviamente, el éxito —y la duración— de su estancia en el norte de Londres. Pero Tudor no se dejará intimidar por el reto. Ha dirigido equipos más débiles que el Tottenham.
Tampoco le perturbará en absoluto la negatividad que rodea su nombramiento. Ha pisado estadios más hostiles, como el Stade Velodrome, y su confianza en sus propias capacidades no se ha visto ni remotamente afectada por su despido en la Juve. «Si me preguntas si me siento inferior a alguien», dijo el pasado mes de octubre, «te diré que no, a nadie».
Sin embargo, ya sabemos que no hay ningún bombero más intrépido y eficaz en el fútbol. El verdadero reto para Tudor en el Tottenham, tras 11 puestos de entrenador principal en 13 años, es convencer al club —y, de hecho, a todos los demás— de que vale la pena contratar al sustituto de confianza de la Serie A más allá del verano.