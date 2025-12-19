¿Qué preocupa a Enzo Maresca? El entrenador del Chelsea está aprendiendo que el éxito no siempre significa estabilidad en Stamford Bridge

Uno no puede evitar preguntarse, entonces, si Maresca ha llegado a la conclusión de que hay un límite en lo que puede hacer en Chelsea y que es hora de cambiar la narrativa. Indudablemente, se puede argumentar que su equipo, exasperantemente inconsistente, es simplemente un reflejo del constante estado de cambio en el club, y que lograr el éxito en medio de tal inestabilidad merece al menos algún tipo de promesa de seguridad laboral por parte de sus jefes en lugar de un escrutinio incesante.
Su falta de influencia sobre las transferencias también quedó en evidencia en agosto cuando hizo poco esfuerzo por ocultar su deseo de un reemplazo adecuado para el lesionado Levi Colwill.
"El club sabe exactamente lo que pienso," dijo Maresca quince días antes de que cerrara la ventana de verano. "Estamos buscando una solución interna, pero como dije, el club sabe exactamente lo que pienso. Creo que necesitamos un defensor central."
No llegó uno, sin embargo, y Maresca siguió adelante (al menos públicamente), pero la frustración que había estado conteniendo después de las críticas que siguieron a las derrotas ante Leeds y Atalanta estalló el sábado. Se ha afirmado que el arrebato de Maresca fue impulsivo, una reacción emocional a la presión implacable a la que está sometido, pero fue notable que no intentara retractarse ni siquiera aclarar sus comentarios crípticos durante su próxima conferencia de prensa, antes del cuarto de final de Cardiff, quizás porque simplemente está cansado de tener que defender su historial, y no solo ante los periodistas.
"Puedo hablar italiano, mi idioma, español muy bien, francés muy bien y inglés más o menos, así que creo que cuando quiero decir algo, soy bastante claro," dijo. "Ya hablé después del partido, no necesito agregar más. Está hecho, está terminado." No lo está, sin embargo. De hecho, está lejos de estarlo.
Después de los rumores de que su ataque estaba dirigido al copropietario de Chelsea, Behdad Eghbali, la especulación sobre el futuro de Maresca solo se ha intensificado después de que el siempre confiable David Ornstein de The Athletic reveló que Maresca es uno de los principales candidatos para reemplazar a Guardiola como entrenador del Manchester City si el catalán decide renunciar al final de la temporada. Sin embargo, el informe no pudo llegar en mejor momento para Maresca, ya que sugiere que es más apreciado en el Etihad que en Stamford Bridge, añadiendo así otra capa de intriga a un asunto ya fascinante.
De hecho, cuando tanto Danny Murphy como Jamie Carragher señalaron después de lo que se percibió como una jugada de poder de Maresca que no tendría posibilidades de ganar una guerra con los propietarios en Stamford Bridge, se sintió como una evaluación justa de la situación. Pero tal vez él sabe lo que está haciendo. Quizás la pregunta más pertinente ahora no sea '¿Podría Chelsea despedir a Maresca?' - sino si realmente él quiere que lo hagan...