«Que pague» - El entrenador del Flamengo aclara los comentarios sobre Vinicius Junior y condena el racismo

Luis habló sobre el incidente después del partido y ahora ha querido aclarar sus palabras, diciendo que sus comentarios iniciales fueron «malinterpretados».

Declaró a los periodistas: «Me gustaría aclarar mis palabras, que fueron ampliamente malinterpretadas en la última rueda de prensa que di. En ningún momento fue mi intención minimizar el [presunto] acto racista, ni faltar al respeto a la víctima en este caso, sino todo lo contrario. Permítanme repetirlo: el Flamengo y yo apoyamos a Vini.

Repudio el racismo, condeno el acto racista, el racismo es un delito. Como he dicho antes, si el jugador [Prestianni] hizo esto, no me corresponde a mí juzgarlo, pero si lo hizo, que pague, que pague severamente.

Es fácil para mí venir aquí y hablar, es fácil hacer camisetas con el lema «no al racismo», es fácil llevar una pulsera antirracista. Lo difícil es castigar. Si él [Prestianni] lo hizo, que pague. El Flamengo apoya todas las causas de Vini, siempre. Le tengo un inmenso cariño y admiración, y estoy con él».