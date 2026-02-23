Getty Images
«Que pague» - El entrenador del Flamengo aclara los comentarios sobre Vinicius Junior y condena el racismo
Partido del Real Madrid suspendido tras acusación de racismo
El partido de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Benfica se detuvo durante 10 minutos tras una denuncia por racismo. Se activó el protocolo antirracismo de la FIFA y el partido se detuvo temporalmente tras un altercado entre Vinicius Jr. y Prestianni. El brasileño emitió un comunicado tras el partido en el que acusaba al jugador del Benfica de utilizar un insulto racista y le tildaba de cobarde. Su compañero en el Real Madrid, Kylian Mbappé, afirmó haber escuchado el insulto racista de Prestianni y pidió que se le impusiera una sanción de por vida en la Liga de Campeones.
El entrenador del Flamengo aclara sus comentarios
Luis habló sobre el incidente después del partido y ahora ha querido aclarar sus palabras, diciendo que sus comentarios iniciales fueron «malinterpretados».
Declaró a los periodistas: «Me gustaría aclarar mis palabras, que fueron ampliamente malinterpretadas en la última rueda de prensa que di. En ningún momento fue mi intención minimizar el [presunto] acto racista, ni faltar al respeto a la víctima en este caso, sino todo lo contrario. Permítanme repetirlo: el Flamengo y yo apoyamos a Vini.
Repudio el racismo, condeno el acto racista, el racismo es un delito. Como he dicho antes, si el jugador [Prestianni] hizo esto, no me corresponde a mí juzgarlo, pero si lo hizo, que pague, que pague severamente.
Es fácil para mí venir aquí y hablar, es fácil hacer camisetas con el lema «no al racismo», es fácil llevar una pulsera antirracista. Lo difícil es castigar. Si él [Prestianni] lo hizo, que pague. El Flamengo apoya todas las causas de Vini, siempre. Le tengo un inmenso cariño y admiración, y estoy con él».
Prestianni, sancionado por su regreso al Madrid
El Real Madrid y el Benfica volverán a enfrentarse el miércoles en la capital española en el partido de vuelta de la eliminatoria. Sin embargo, Prestianni no jugará con los visitantes tras haber sido sancionado provisionalmente por la UEFA.
La declaración oficial de la UEFA dice lo siguiente: «Tras el nombramiento de un inspector de ética y disciplina de la UEFA (EDI) para investigar las acusaciones de comportamiento discriminatorio durante el partido de eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA 2025/2026 entre el SL Benfica y el Real Madrid CF el 17 de febrero de 2026, y a petición del EDI con un informe provisional, el Órgano de Control, Órgano de Control, Ética y Disciplina (CEDB) de la UEFA ha decidido hoy suspender provisionalmente al Sr. Gianluca Prestianni para el próximo (1) partido de la competición de clubes de la UEFA para el que, de otro modo, sería elegible, por la violación prima facie del artículo 14 del Reglamento Disciplinario (DR) de la UEFA en relación con un comportamiento discriminatorio.
«Esto se entiende sin perjuicio de cualquier resolución que los órganos disciplinarios de la UEFA puedan dictar posteriormente tras la conclusión de la investigación en curso y su respectiva presentación a los órganos disciplinarios de la UEFA. Se facilitará más información sobre este asunto a su debido tiempo».
El Benfica ha anunciado que recurrirá la decisión, pero, tal y como están las cosas, el extremo no podrá jugar el partido.
Investigación para concluir
La UEFA aún no ha concluido la investigación sobre las acusaciones, pero Prestianni podría enfrentarse a una larga sanción de 10 partidos si es declarado culpable, según The Guardian. Se han pedido sanciones más severas, y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha declarado en un comunicado: «La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) espera que la FIFA supervise el caso y que la UEFA tome todas las medidas necesarias para identificar y castigar a los responsables del abuso racial». La CBF también ha enviado una solicitud formal a la UEFA para que se lleve a cabo una investigación exhaustiva de los actos cometidos contra Vinícius Jr., teniendo en cuenta el testimonio de la víctima y de los presentes, con el fin de identificar y castigar de manera ejemplar a los implicados en el incidente».
