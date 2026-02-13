¿Qué le depara el futuro a Roberto De Zerbi? El colapso del Marsella sugiere que el exentrenador del Brighton no está hecho para dirigir equipos de élite

De Zerbi no había logrado averiguar la causa de la esquizofrenia de su equipo. Una semana parecían capaces de ganar al mundo entero y, a la siguiente, no tenían ni idea de lo que hacían.

«Me gustaría entender por qué, aquí en Marsella, experimentamos sistemáticamente estas montañas rusas, estos altibajos», dijo De Zerbi tras una derrota especialmente frustrante en casa ante el Nantes el 4 de enero. «Esta es mi duodécima temporada como entrenador, pero hoy en día hay que ser más psicólogo que entrenador». Este último es sin duda un papel para el que De Zerbi no está preparado.

Puede que sea meticuloso en su enfoque de los partidos, pero rara vez, por no decir nunca, se muestra tranquilo, sereno y calmado, sobre todo cuando trata con los jugadores. De hecho, es bastante revelador que, al comparar a De Zerbi con Klopp, el exjugador del Liverpool Adam Lallana revelara que a menudo tenía que decir a sus compañeros del Brighton que no se tomaran a pecho las cosas que se les decían en el campo de entrenamiento. «No os preocupéis», les decía, «lo hace con buena intención».

La voluntad de ganar de De Zerbi es incuestionable y su intensidad es parte de lo que hace que sus equipos sean tan atractivos, pero la impresión general es la de alguien que aún no ha logrado el equilibrio adecuado entre la pasión y la compostura. En ese sentido, se parece un poco a Antonio Conte, pero sin los títulos de liga. Y esa falta de éxito es la razón por la que mucha gente se muestra cada vez más crítica con De Zerbi y sus métodos.

«La autoestima es una cualidad, pero aquí estamos ante un ego desmesurado», declaró el exdelantero del Marsella y de la selección francesa Christophe Dugarry a RMC Sport. «Ha entrenado al Sassuolo y al Brighton, pero habla como si hubiera ganado dos Ligas de Campeones».

Después de tener tantas esperanzas puestas en De Zerbi cuando llegó al Velódromo, Dugarry ahora cree que el técnico de 46 años ha resultado ser «sobrevalorado», un «entrenador mediocre» y un mal gestor de personas que lucha por influir en los partidos con sus sustituciones.

Por supuesto, es poco probable que una crítica tan mordaz impida que De Zerbi consiga otro trabajo pronto. De hecho, dejó el Velódromo con el mejor porcentaje de victorias (57) de cualquier entrenador del Marsella desde principios de siglo, mientras que Pierre-Emerick Aubameyang fue uno de los varios jugadores que rindieron homenaje al italiano. «Por experiencia, sé que no se encuentra un entrenador como tú todos los días», escribió el veterano delantero en las redes sociales.

De Zerbi es sin duda una especie rara, un personaje único con la capacidad de hacer que los equipos jueguen un fútbol estéticamente agradable y rápido. Por esa razón, sigue teniendo muchos admiradores en Italia e Inglaterra, y es probable que esté en la lista de candidatos del Tottenham para suceder a Thomas Frank como entrenador.

Sin embargo, si su etapa en Marsella nos ha enseñado algo, es que, vaya donde vaya, probablemente no será por mucho tiempo.