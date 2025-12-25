Se trasladó al Real Madrid en 2009 y se convirtió en su máximo goleador de todos los tiempos, encontrando la red para los pesos pesados de La Liga en 450 ocasiones a través de 438 apariciones. Ronaldo también se convirtió en centurión en el frente de los goles en el gigante de la Serie A, Juventus.

Se han registrado más de 100 esfuerzos en el Medio Oriente para Al-Nassr, con un nuevo contrato firmado allí que lo llevará hasta 2027. Se espera que Ronaldo - con 226 convocatorias a su nombre - lidere a su país en la Copa del Mundo del próximo verano.

Se ha sugerido que podría jugar mucho más allá de los próximos dos años, ya que persigue los 1,000 goles en su carrera y la oportunidad de jugar junto a su hijo mayor Cristiano Jr. Si la historia nos ha enseñado algo, es que nada debería considerarse imposible cuando se trata de Ronaldo.