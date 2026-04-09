¡Que juegue Max Dowman! El Arsenal debe alinear a este valiente adolescente para impulsar la recta final por el título de la Premier League

Nueve partidos con el primer equipo no bastan para juzgar a un jugador, pero Dowman es un caso especial. A veces surge un adolescente con tanto talento que resulta imposible no darle la oportunidad. Esos nueve encuentros podrían ser el periodo de adaptación que necesitaba para aclimatarse al fútbol masculino.
Jack Wilshere, exjugador de la cantera del Arsenal y antiguo entrenador de Dowman, cree que ya está listo para Inglaterra, recordando que España llevó a Lamine Yamal, del Barcelona, a la Euro 2024 con solo 16 años.
“Lo único que diría es que España lo llevaría. Eso es lo que pienso”, declaró Wilshere recientemente a The Telegraph. “En Inglaterra a veces los encumbramos y luego los protegemos. Te quedas atrapado en eso: "Si se va, ¿qué dirá la gente?". Él [Dowman] es sin duda lo suficientemente bueno. Incluso si se va y no juega mucho. Aunque creo que puede hacerlo. Creo que es lo suficientemente bueno.
Al final acabará allí. Entiendo que digan: “Quizá no”, pero Yamal fue con 16 años a la Euro y fue el mejor».
La máxima «si eres lo suficientemente bueno, tienes la edad suficiente» se cumple en su caso. Y, al ritmo que crece, probablemente vivirá otro momento icónico antes de que acabe la temporada.