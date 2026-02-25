Getty
Traducido por
«Qué idiota» - La superestrella del Inter Miami, Lionel Messi, admite que lamenta no haber aprendido inglés en su juventud
Messi en la MLS con Miami
Messi fichó por el Inter Miami en 2023 tras dejar el PSG y desde entonces ha admitido que, aunque «no habla inglés por vergüenza», «lo entiende todo». El delantero ha preferido hablar en el campo, llevando al Miami a ganar la Leagues Cup, el Supporters' Shield y la MLS Cup. Messi también ha hecho historia por el camino, batiendo récords y ganando la Bota de Oro de la MLS, mientras sigue deslumbrando al mundo con su talento único.
«Qué idiota» - Messi revela su arrepentimiento.
Sin embargo, Messi tiene algunos remordimientos, como contó en el podcast «Miro de Atrás»: «No haber aprendido inglés de niño. Tuve tiempo para estudiar inglés y no lo hice. Lo lamento profundamente. He vivido situaciones en las que me he encontrado con personalidades increíbles y espectaculares con las que poder hablar y charlar, y te sientes medio ignorante.
Siempre pensaba: "Qué idiota, cómo he desperdiciado mi tiempo". Cuando eres joven, no te das cuenta. Hoy en día eso es lo que les digo a mis hijos, [la importancia de] tener una buena educación, estudiar y estar preparados. Siempre les digo a mis hijos que aprovechen. Tienen una situación diferente a la que yo tuve, aunque nunca me faltó nada...».
Messi llegó a Barcelona desde Rosario a los 13 años y terminó su educación en el club. Añadió: «[Mi último año de colegio en Argentina] fue un desastre. Sabía que me iba [a Barcelona]. En Barcelona, terminé el instituto con los otros chicos que iban a [la academia juvenil del Barcelona] La Masía».
«El fútbol te enseña mucho».
La estrella del Inter Miami también reveló que ha aprendido mucho del fútbol durante su increíble carrera, en la que ha jugado en el Barcelona, el París Saint-Germain y ahora el Inter Miami. Messi también ha emocionado a multitudes de todo el mundo con sus actuaciones con la selección argentina, a la que llevó a la victoria en la Copa del Mundo de 2022.
«Pude hacer todo y llegar a la cima [en el fútbol], pero en el camino hay muchas experiencias y lecciones aprendidas», dijo. «Es cierto que el fútbol es una forma de vida. Te enseña mucho, te da muchos valores. Crea vínculos para toda la vida. Te permite conocer lugares».
- Getty Images Sport
Miami y Messi en busca de su primera victoria
Messi y el Inter Miami volvieron a la acción el fin de semana, pero sufrieron una derrota en su primer partido de la MLS contra el LAFC. El internacional argentino fue noticia después del partido, ya que tuvo que ser retenido por su compañero Luis Suárez en el túnel cuando los ánimos se caldearon. Una revisión de la MLS ha determinado que Messi no entró en el vestuario del árbitro ni infringió la política de la liga, por lo que no se le impondrá ninguna sanción.
El próximo partido del Inter Miami será contra el Orlando City el 1 de marzo.
