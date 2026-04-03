«Que digan lo que quieran»: Max Eberl desmiente los rumores sobre la marcha de Vincent Kompany al Bayern

Recientemente, Sky informó de que el Manchester City se estaba preparando para la marcha del entrenador Pep Guardiola al final de la temporada y que, por ello, barajaba a Kompany como su sucesor. Como exjugador, el belga, que vistió la camiseta de los Skyblues entre 2008 y 2019, sigue teniendo un fuerte vínculo emocional con el club.

Al mismo tiempo, una salida prematura de Múnich sería muy improbable y, según la información de Sky, no es algo que el jugador de 39 años esté considerando en estos momentos. En el Bayern, Kompany está realizando un trabajo excepcional; entre otras cosas, con el campeón alemán está en camino de ganar la Bundesliga.

Además, mantiene una excelente relación con los responsables deportivos, entre ellos el director deportivo Christoph Freund y Eberl. En octubre de 2025, los directivos del Bayern renovaron anticipadamente hasta 2029 el contrato de su exitoso entrenador. Se dice que este contrato no incluye ninguna cláusula de rescisión para el verano.