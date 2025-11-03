Getty
'¡Puedo hacerlo mejor!' – Marcus Rashford hace una promesa a los aficionados del Barcelona tras marcar en la victoria sobre el Elche
Olvidado en Old Trafford: por qué Marcus Rashford aterrizó en Barcelona
El internacional inglés salió de su zona de confort en el verano de 2025 al despedirse de la Premier League. Su posición en Old Trafford había quedado relegada, lo que lo llevó a pasar la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Aston Villa.
Allí mostró destellos alentadores antes de sufrir una lesión inoportuna, pero su historial no pasó desapercibido para Rubén Amorim en Mánchester. Esto abrió la puerta para que Rashford se uniera a Lamine Yamal y al resto del talento catalán en el Barcelona.
Aunque ha tenido actuaciones destacadas, como su doblete en la Champions League contra el Newcastle, los medios españoles aún cuestionan su impacto en el colectivo. No obstante, volvió a marcar en la victoria por 3-1 sobre el Elche, dejando claro que busca consolidarse en su nuevo equipo.
Rashford apunta a ofrecer todavía más
Rashford ya suma seis goles y siete asistencias en 14 partidos con el Barcelona, pero el delantero de 28 años reconoce que puede dar más. Tras la victoria sobre Elche, aseguró a los medios: "Trato de dar siempre lo mejor de mí. Podría haber rendido mejor contra el Elche y prometo mejorar, pero en general estoy contento con mi desempeño."
El inglés añadió, destacando la importancia de la respuesta del Barça tras la derrota en el Clásico ante el Real Madrid: "Es una victoria muy importante. Después de una derrota, ganar el siguiente partido es lo más importante. Si juego bien con el equipo, siempre puedo marcar y asistir. Mi objetivo es conectar con mis compañeros y sentirnos en sintonía, y eso es exactamente lo que estamos logrando ahora."
Rashford concluyó subrayando el trabajo en equipo y la mentalidad del club: "Trabajamos duro partido a partido. Necesitamos seguir jugando como un solo equipo. Este es el Barça, y las exigencias siempre deben estar al máximo. Tenemos muchas lesiones, pero eso es parte del fútbol. Los mismos once jugadores no ganarán todos los partidos. Debemos seguir mostrando espíritu de lucha y unidad."
Opción sencilla: Rashford debe jugar con confianza
Rashford ha reconocido que adaptarse al fútbol español es “difícil”, pero el proceso sigue en marcha. Se le insta a jugar con más confianza, evitando la opción fácil de retener el balón.
El exjugador del Barça, Lluis Carreras, comentó tras presenciar su última actuación: “Es difícil de explicar; tiene algunos problemas. Juega en una posición donde no puede ser perfecto. No puede simplemente recibir el balón y pasarlo; tiene que intentar cosas, y en ese aspecto no está fino.”
Rashford, desafiado por el Barça a aumentar su producción goleadora
El jefe del Barcelona, Hansi Flick, también ha desafiado a Marcus Rashford a mejorar su capacidad de definición, subrayando la importancia de que apoye a jugadores como Lamine Yamal y Ferran Torres en la carga goleadora. Flick comentó:
“Cuando ves las oportunidades que tiene, uno o dos goles más serían buenos, también para él. Pero podemos estar contentos con él, por supuesto. Estoy muy satisfecho con su rendimiento. Puede jugar a este nivel y me alegra que lo demuestre, para los aficionados, para el club y también para sus compañeros; es un jugador muy importante.”
Rashford y el Barcelona volverán a la acción en la Champions League el miércoles, visitando al Club Brugge en Bélgica. Tras ese encuentro, tendrán un partido más de la liga doméstica antes del próximo parón internacional, viajando para enfrentar al Celta de Vigo. El Barça se mantiene segundo en la tabla de LaLiga, a cinco puntos del líder Real Madrid.
