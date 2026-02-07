Puede que Hugo Ekitike nunca iguale a Erling Haaland en goles, pero el «nuevo Fernando Torres» del Liverpool tiene un juego completo con el que el número 9 del Manchester City, que no está en su mejor momento, solo puede soñar.

Haaland es consciente del debate actual sobre su falta de participación en el juego de construcción del City, pero insiste en que no le molesta en absoluto.

«Cuando marco, nadie habla de esto, pero cuando no lo hago, la gente empieza a mencionar mis toques», declaró el delantero en el podcast Men in Blazers. « Esto forma parte de mi vida, la gente hablará y yo no puedo controlar lo que dicen de mí.

Solo tengo que centrarme en lo que debo hacer en el campo y mi trabajo no es ser como Rodri, controlar el juego, sino estar en el área y rematar los ataques. Eso es en lo que me centro y no me importa lo que diga la gente. Se trata de centrarse en ayudar al equipo a ganar.

Al fin y al cabo, se puede jugar al fútbol sin tocar el balón, aunque a algunos les parezca gracioso. Se puede hacer con movimientos, con la parte mental y con la conciencia. Es una parte muy importante del juego. No se trata solo de tocar el balón.

Por supuesto que hay que tocar el balón, pero conozco mi papel en este equipo».

Básicamente, el trabajo de Haaland es marcar goles, y lo hace mejor que cualquier otro jugador del mundo.

También es cierto que sus movimientos, junto con su mera presencia, ocupan a los defensas, lo que crea tiempo y espacio para que los demás delanteros del City hagan su trabajo.

Sin embargo, aunque Roy Keane se pasó de la raya (como de costumbre) al afirmar que «el juego general de Haaland es el de un jugador de Segunda División», no se puede negar que el juego completo del delantero deja mucho que desear.

A veces se le compara con Ronaldo, el número 9 más explosivo de la era moderna, pero, aunque es muy superior en el juego aéreo, Haaland no tiene ni de lejos las mismas habilidades que el brasileño, que podía enfrentarse a las defensas él solo.

Incluso si nos fijamos en sus contemporáneos, Haaland puede marcar tantos goles como Kylian Mbappé o Harry Kane, pero no es ni de lejos un jugador tan completo como ellos, ni siquiera como Ekitike, por cierto.