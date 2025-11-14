¿Puede Graham Potter revivir a Alexander Isak, Viktor Gyokeres y la delantera de 235 millones de libras de Suecia a tiempo para obtener la clasificación para el Mundial 2026?

Los simpatizantes del Chelsea y del West Ham (e incluso algunos jugadores) obviamente estarían en desacuerdo con la evaluación positiva de Olsson sobre las cualidades de liderazgo de Potter - fue supuestamente desestimado como un 'hombre sí' por algunos miembros del equipo en Stamford Bridge y despectivamente denominado 'Harry' o 'Hogwarts'. Sin embargo, el simple hecho de hablar el idioma local en su primera conferencia de prensa como entrenador de Suecia le permitió a Potter causar una impresión mucho más positiva que Tomasson, quien solo se comunicaba con la prensa en inglés.
"Es un gran honor para mí estar aquí. Estoy muy orgulloso," dijo. "Entiendo bien el fútbol sueco, y creo que, como entrenador del equipo nacional, es importante al menos intentar [hablar el idioma]. No diría que ya estoy al ritmo, para ser honesto - obviamente ha pasado mucho tiempo desde que hablé sueco, y no era particularmente fluido cuando me fui. Así que ha sido un poco una combinación de ponerme al día, mientras que al mismo tiempo veo partidos y jugadores, y me aseguro de que formemos un equipo y un grupo ahora con el que podamos seguir adelante."
Por supuesto, no es una situación ideal. Potter está tomando las riendas de un equipo con poca confianza en medio de una campaña de clasificación. Sin embargo, el mero hecho de que Tomasson haya sido despedido debería levantar el ánimo de jugadores como Elanga, quien supuestamente tenía problemas con el "maldito sistema" del danés. El capitán Victor Lindelof también se vio en una posición incómoda por la disputa pública de Tomasson con el portero Olsen, quien juró no volver a jugar para el entrenador después de ser excluido del partido del mes pasado contra los suizos.
Curiosamente, el hecho de que Suecia ya esté fuera de la contienda para calificar automáticamente también es una ventaja para Potter. La única manera en la que pueden llegar al Mundial ahora es a través de los play-offs - que los escandinavos están casi seguros de alcanzar debido a que lideran su grupo de la Liga de Naciones. Como resultado, los dos primeros partidos de Potter, contra Suiza y Eslovenia, son efectivamente oportunidades sin presión, momentos para prepararse para los partidos eliminatorios en marzo que decidirán si Suecia va al Mundial y si el contrato a corto plazo del entrenador se extiende.
El problema, sin embargo, es que Gyokeres está actualmente indisponible debido a una lesión, mientras que Isak no ha jugado un minuto de fútbol competitivo para el Liverpool desde el 22 de octubre, lo que significa que indudablemente habrá un límite en cuánto tiempo de juego se le puede otorgar al fichaje récord británico. En ese contexto, puede ser difícil para Potter hacer que Suecia juegue de nuevo - al menos inicialmente. Como lamentó Tomasson antes de su despido, "Hemos olvidado cómo marcar goles y no sé por qué."
Potter básicamente tiene dos partidos y cinco meses para encontrar una respuesta. Si no lo hace, la federación sueca de fútbol se verá contando el considerable costo de no clasificar a un segundo Mundial consecutivo - a pesar de tener dos de los delanteros más valiosos en el juego hoy en día.