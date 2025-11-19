¿Puede el Chelsea terminar con su maldición contra el Barcelona? El enfrentamiento de la fase de grupos puede dar a las Blues un gran impulso en la búsqueda de la gloria en la Champions League Femenina

Entonces, ¿por qué este año sería diferente para el Chelsea? Bueno, para empezar, la plantilla del Barça esta temporada es la más débil que ha tenido en mucho tiempo, en relación con el alto nivel que se ha establecido en Cataluña y en comparación con otros gigantes de Europa. Eso es una pena, también, porque se debe a factores en gran medida fuera del control del equipo femenino, y ciertamente de las jugadoras.

Los problemas financieros del Barça han sido bien documentados durante algún tiempo en el lado masculino, donde las preocupaciones sobre la inscripción de jugadores y el cumplimiento de las reglas del Fair Play Financiero (FFP) no son nuevas. Sin embargo, el impacto de eso en el club finalmente ha llegado al equipo femenino, con el Barça pudiendo contar con solo 18 jugadoras senior al inicio de la temporada 2025-26. Compáralo con las 27 del Chelsea, las 24 del Bayern Múnich, las 23 del Arsenal, las 22 del Lyon o incluso las 20 del Manchester United, que está debutando en la Liga de Campeones Femenina propiamente dicha esta temporada.

Debe decirse que, en términos de un once inicial, el Barça probablemente todavía tenga el mejor de Europa, si no del mundo. Su victoria por 7-1 sobre el Bayern para abrir su campaña en la Liga de Campeones proporcionó la evidencia perfecta para esa afirmación. Pero cuando se trata de profundidad, mientras nuevamente intentan competir en cuatro frentes, están muy por debajo de muchos de los clubes más grandes del continente y, como tal, su banca no está ni de cerca tan llena como de costumbre. Eso ya ha tenido un impacto no deseado, con el Barça sufriendo su derrota más temprana en la Liga F en 11 años el mes pasado.