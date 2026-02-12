Getty Images Sport
¡PSG 1996 contra 2026! David Ginola revela la única similitud entre los ganadores de la Liga de Campeones de Luis Enrique y los pioneros de Canal Plus.
Ginola sigue siendo adorado por el PSG
Ginola jugó 158 partidos con el PSG y ganó cuatro trofeos con el equipo tras incorporarse en 1992, en un momento en el que el club recibió una importante inversión de la cadena Canal Plus, que buscaba convertirlo en una marca más reconocida. Cuando Qatar Sports Investments adquirió el PSG en 2011, el club experimentó nuevos cambios para impulsar su reputación a nivel mundial.
- AFP
No se pueden comparar épocas diferentes, afirma Ginola.
En declaraciones exclusivas a GOAL, Ginola insistió en que la llegada de nuevos propietarios ambiciosos es el único factor comparable entre su PSG y el actual.
Ginola dijo: «Entiendo tu pregunta, y esta pregunta se ha hecho muchas veces, pero odio hacerlo porque no se puede comparar la época de los años 90 con la de los años 2020 y 2010. En aquella época, no había teléfonos móviles, ni Internet, ni redes sociales, nada. Si miras a tu alrededor ahora o vas al campo de entrenamiento del PSG, todo es diferente. Me encontré con una mujer abajo, que me estaba explicando cómo recuperarse psicológicamente, pero en nuestra época no teníamos ese tipo de cosas, teníamos que pensar por nosotros mismos.
Creo que por eso es muy difícil comparar, pero lo que puedo comparar es que la era Canal Plus fue una buena era porque, obviamente, acabaste con una Recopa de Europa en 1996. Pero desde que QSI se hizo cargo del PSG en 2011... Quiero decir, todo ha ido muy bien hasta ahora. Estás terminando 14 años y acabas en 2025 con seis trofeos [en un año], ¿qué más se puede decir sobre el éxito de un club?
«El club es muy conocido. La semana pasada estuve en Bangkok, Tailandia, y la camiseta del PSG estaba entre las camisetas del Liverpool y del Manchester United, que eran los dos clubes más queridos en Tailandia. Y ahora ves que París se ha introducido en Asia. Así que creo que es una marca de tejido. Es una marca de progreso, es una marca de respeto y, sobre todo, es una marca de éxito».
El exjugador del Tottenham y del Newcastle recuerda sus días en el PSG.
Ginola todavía guarda un lugar en su corazón para el PSG. Cuando GOAL le preguntó cómo se siente respecto al club después de todos estos años, respondió: «Bueno, es increíble. Antes de llegar a París, jugaba en un... digamos, un club más pequeño [Brest]. Tuve mi primera convocatoria con la selección francesa. Luego, el club quebró y me quedé sin contrato. Tenía diferentes posibilidades para fichar por el Marsella, el Burdeos, el Mónaco y el París, que en ese momento era el mejor club del país. Decidí fichar por el París, eso fue en 1992, y fue una experiencia increíble de principio a fin.
Todo lo que encontré en París fue brillante. Llegas allí, eres un jugador joven con una carrera prometedora, pero tienes que demostrarlo. Tienes que demostrarlo cada día en los entrenamientos, tienes que demostrarlo ante la gente en general, ante los aficionados, para que te acepten los jugadores, para que te acepten todos. Eso es exactamente lo que hice durante cuatro años, en cada partido, en cada trofeo, en cada partido europeo que jugamos.
Éramos un equipo joven. París estaba entrando en una fase con Canal Plus en ese momento, no éramos muy conocidos en Europa. Teníamos que demostrar que éramos capaces de competir con los mejores de Europa. Así que cuando empezamos nuestra primera campaña europea, creo que fue en Nápoles. Les ganamos, llegamos a la semifinal, y así fue durante tres años seguidos. Ganamos una liga, dos Copas de Francia y una Copa de la Liga en cuatro años. Fue muy bueno. Fui elegido mejor jugador del año en 1993-94. Así que, sí, fue una trayectoria completa con el París Saint-Germain, por lo que es un club que llevo muy dentro de mi corazón. Representa algo muy importante».
- PSG
El PSG presenta La Maison en Londres
Ginola habló con GOAL en la nueva experiencia «La Maison» del PSG, en una casa adosada de Londres. La esperanza es que un nuevo público pueda descubrir el «universo creativo» del club, construido en torno al deporte, la cultura y el estilo de vida parisino.
«La casa en sí es increíble, con una ubicación perfecta en el centro de Londres», dijo Ginola. «Me gusta el hecho de que en cada planta haya algo diferente que descubrir, desde bienestar hasta compras, comida y bebida, los diferentes socios... Creo que es un lugar fantástico. Es el tipo de lugar en el que podría quedarme unos días. Creo que está bien mantenido en cuanto a que no es demasiado parisino, ¿sabes? Si tienes rojo y azul por todas partes, es un poco excesivo. Esto (una luz de seguimiento) brilla en cada rincón, y eso me gusta. No es demasiado llamativo. En esta pared solo hay una Torre Eiffel, hay algo y todo está relacionado con París, pero está bien hecho."
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios