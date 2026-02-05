Getty/GOAL
¿Próximo Balón de Oro? Lamine Yamal habla de su futuro y fija sus metas para 2026
Récord: el meteórico ascenso de Lamine Yamal a la élite
Desde su debut con el primer equipo a los 15 años, Lamine Yamal ha vivido un ascenso fulgurante a la élite del fútbol. Forjado en el legendario vivero de La Masia —con las inevitables comparaciones con Lionel Messi a cuestas—, el joven extremo se ha convertido en una superestrella mundial por méritos propios.
Ya ha saboreado el éxito tanto en LaLiga como en el Campeonato de Europa con el Barcelona y la selección española, reescribiendo los libros de historia a su paso. A ello se suman galardones individuales como el Trofeo Kopa y el Golden Boy, que engrosan una lista de logros que no deja de crecer.
¿Lamine Yamal piensa en ganar el Balón de Oro?
La expectativa es que, con el tiempo, Lamine Yamal sea coronado como el mejor jugador del planeta, y muchos ya lo señalan como un posible heredero de Lionel Messi, capaz de conquistar múltiples Balones de Oro. Sin embargo, el propio Yamal se apresura a subrayar que ese tipo de reconocimientos llegan solos cuando se mantienen altos estándares con el club y la selección.
Consultado sobre su ambición de ganar el Balón de Oro, el joven talento explicó a Mundo Deportivo: “No pienso en ello. Es un premio que, si te obsesionas, no vas a obtener una respuesta. Depende de lo que ganes, de cómo juegues y de quién vote. No es algo que dependa solo de tu rendimiento. Yo solo quiero disfrutar y ganar con el Barça y con la selección”.
Mientras sigue maravillando al público con su velocidad, desborde y tendencia al gol espectacular, Yamal continúa trabajando en la definición. La temporada pasada encontró portería en 18 ocasiones y en la actual ya suma 14 tantos.
Una vez más, el canterano evita poner el foco en los números. Sobre la posibilidad de convertirse en un goleador prolífico, añadió: “Mi juego no se basa en eso. Es verdad que se genera debate porque, cuando juego bien, no marco, y cuando marco, parece que no juego bien. Yo quiero jugar bien, que el equipo gane y mantener ese equilibrio”.
Hambre de gloria: Lamine Yamal quiere seguir ganando
El Barcelona seguirá buscando inspiración en Lamine Yamal mientras persigue nuevos títulos, después de haber saboreado ya el éxito en la Supercopa de España. El joven habló sobre ese reto con ambición:
“Ahora llegan los momentos importantes y es cuando los jugadores de calidad de este equipo tenemos que dar un paso al frente. Estoy disfrutando de este momento y quiero más”.
Yamal también se refirió al desafío de defender el título de LaLiga, con el Real Madrid pisándole los talones: “Es la competición más difícil porque es la más larga. No se decide nada hasta el final y, como el año pasado, tendremos que pelear hasta el último partido, sumar puntos y no perder encuentros, porque todos cuentan. Ojalá lo logremos”.
El equipo dirigido por Hansi Flick, además, sigue firme en la lucha por la gloria europea, con la clasificación directa a los octavos de final de la Champions League ya asegurada. Sobre ese objetivo continental, Yamal añadió: “Es diferente. La posición no significa nada, solo que nos permite descansar más. Sea quien sea el rival, lo daremos todo e intentaremos ganar”.
Fidelidad azulgrana: Lamine Yamal quiere hacer toda su carrera en el Barça
Pase lo que pase esta temporada, Lamine Yamal volverá con ambición renovada en los años venideros. El joven ha firmado un contrato lucrativo con el Barcelona, ha asumido el peso simbólico de la camiseta número 10 y ha dejado claro su deseo de convertirse en un futbolista de un solo club.
Consultado sobre su futuro, Yamal fue contundente: “Espero poder quedarme aquí para siempre, donde disfruto cada día, en el mejor club y en la mejor ciudad del mundo”.
Ya en 2024 había adelantado esa idea: “Quiero quedarme en el Barça para siempre, quiero ser una leyenda”.
Todo indica que va por el camino correcto para cumplir esos objetivos, aunque es consciente de la necesidad de evitar distracciones fuera del campo mientras trabaja para exprimir al máximo su enorme potencial. Además, nuevos retos lo esperan con la selección española, que este verano volverá a lanzarse a la conquista de la inmortalidad en la escena mundial.
