Santos está trabajando actualmente en el Campeonato Paulista, buscando terminar entre los ocho primeros de ese campeonato estatal. Actualmente ocupan el noveno lugar en la clasificación con seis puntos. Los dos últimos en la tabla descenderán.

Neymar tiene la intención de ayudar en esa causa en algún momento en el futuro cercano. Se avecinan rápidamente encuentros consecutivos con antiguos adversarios, el Sao Paulo, el 31 de enero y el 4 de febrero. Se ha sugerido que una figura legendaria podría regresar en uno de esos partidos.

Santos es reacio a establecer una fecha para Neymar, ya que su condición física necesita ser manejada con cuidado, pero están complacidos con el progreso que se está logrando en un programa de rehabilitación. El exjugador del Barcelona y del Paris Saint-Germain se sometió a una operación el 22 de diciembre.

Esa cirugía artroscópica en la rodilla izquierda de Neymar fue bien y disfrutó de un merecido descanso durante el periodo festivo y de Año Nuevo. Ahora está trabajando individualmente con el equipo médico de Santos en su Centro de Entrenamiento Rei Pele.