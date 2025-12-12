Previa de la Final del Apertura 2025 de la Liga MX: ¿Puede Toluca repetir el título o Tigres reclamará su novena corona?

Tigres – Clave para el Éxito

El equipo de Guido Pizarro deberá contener el potente ataque de Toluca y demostrar por qué cerraron el Apertura 2025 con la mejor defensa de la liga, permitiendo solo 16 goles. Sin embargo, su rendimiento como visitante sigue siendo un desafío: cayeron 3-0 ante Xolos en los cuartos de final y empataron 1-1 contra Cruz Azul en la ida de semifinales. Para levantar el trofeo el domingo en la fortaleza de Toluca, Tigres necesita mostrar una versión mucho más sólida fuera de casa.

Toluca – Clave para el Éxito

Toluca llega a la final como ligero favorito, habiendo sido el equipo más consistente y equilibrado de la Liga MX en 2025. Su principal preocupación es la posible ausencia de su estrella Alexis Vega, quien aún se recupera de una lesión que lo ha mantenido fuera de toda la Liguilla. Aun así, Antonio Mohamed ha manejado los playoffs de manera impecable sin él. La reaparición de Vega, ya sea en el primer partido o en el decisivo, podría ser el factor determinante para inclinar la balanza a favor de los Diablos Rojos.