Americans Abroad GFXGOAL
Thomas Hindle

Traducido por

Previa de los estadounidenses en el extranjero: Christian Pulisic continúa recuperándose de su lesión, Haji Wright puede llevar al Coventry a lo más alto y Balogun busca seguir creciendo tras un gran partido

Christian Pulisic está buscando ponerse en forma para el Milan, y Folarin Balogun podría dar tres importantes puntos a su equipo si mantiene su buen estado de forma actual.

Y así transcurre la temporada europea. Son días difíciles de entender, especialmente en un año de Copa del Mundo. Normalmente, se pueden construir narrativas e identificar temas. Pero en este momento, hay una ligera inquietud. Todo parece orientado hacia el torneo de este verano. Da la sensación de que todo el mundo quiere mantenerse en forma, cuidar su salud y luchar por un puesto.

Por supuesto, todo eso se retroalimenta. No se puede mantenerse en forma sin jugar. Y no se puede luchar por un puesto si no se rinde. Es curioso cómo funciona esto. Y, por el momento, las cosas parecen un poco inestables en la selección estadounidense. La inclusión de Weston McKennie podría haber estado en duda hace unos meses. Ahora está jugando bien y parece que va a ser titular. Christian Pulisic fue el mejor jugador de la Serie A durante unos meses, pero últimamente ha tenido problemas con las lesiones. Su estado físico tendrá que ser una preocupación importante para Mauricio Pochettino.

Y luego, en la posición de delantero, hay competencia. Si Folarin Balogun y Ricardo Pepi son el uno y el dos, ¿quién ocupará el tercer puesto? Haji Wright y Patrick Agyemang están disfrutando de temporadas muy similares y ambos están encontrando su mejor forma en el momento adecuado. Ambos tienen partidos cruciales este fin de semana, ya que luchan por el ascenso.

GOAL repasa algunas de las historias más importantes que seguir este fin de semana entre los estadounidenses que juegan en el extranjero...

  • ¿Volverá Christian Pulisic?

    Christian Pulisic lleva varias semanas sin jugar. El estadounidense disfrutó de un magnífico comienzo de temporada con Max Allegri y fue sin duda uno de los mejores jugadores de la Serie A al inicio de la campaña. Pero su rendimiento decayó. El Milan empezó a pasar apuros. Y Pulisic sufrió el tipo de golpes y contusiones que le han afectado a lo largo de su carrera hasta la fecha. La respuesta de Allegri ha sido volver a incorporar a Pulisic poco a poco. Se perdió casi tres semanas completas de competición antes de salir desde el banquillo en la victoria por 2-1 sobre el Pisa el 13 de febrero. A continuación, jugó ocho minutos en el empate a 1-1 con el Como a mitad de semana.

    Este fin de semana se presenta otra oportunidad. El Parma es duodécimo, pero está jugando bastante mal. Solo ha marcado cuatro goles en sus últimos cinco partidos y ha encajado cuatro en dos semanas consecutivas. Es un buen momento para enfrentarse a ellos, y Pulisic podría tener la oportunidad de sumar algunos minutos a su cuenta antes de la próxima concentración de la selección estadounidense.

  • Coventry City v Oxford United - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Haji Wright liderará el Coventry

    El Coventry está cayendo en picado. A los dos meses de comenzar la temporada, Frank Lampard tenía al Sky Blues liderando la Championship. El año pasado perdieron en la final de los playoffs, pero esta parecía una temporada en la que todo encajaría. Supusimos que el Coventry lo conseguiría fácilmente.

    Pero las cosas cambian rápidamente y, aunque siguen siendo líderes de la liga, su ventaja de un punto parece bastante precaria. Sin embargo, Haji Wright es el hombre que les mantiene vivos en estos momentos. El enfrentamiento entre semana con el Middlesbrough, que entonces era líder de la tabla, parecía decisivo para el título. Quien ganara ese partido tendría muchas posibilidades de ganar la liga. Y Wright tomó el control. El estadounidense marcó tres goles y el Coventry ejecutó una magistral contraofensiva en casa. No fue el fútbol espectacular del comienzo de la temporada, pero eso no importó. El Coventry se llevó los tres puntos. Pero el trabajo no termina aquí. Aún quedan 14 partidos por jugar. El West Brom puede estar luchando por evitar el descenso y no estar en su mejor momento, pero sin duda dará lo mejor de sí. Wright tendrá que volver a darlo todo.

  • FBL-EUR-C1-MONACO-PSGAFP

    Folarin Balogun, aprovechando un gran partido

    El PSG debería haberlo tenido más fácil contra el Mónaco a mitad de semana. Puede que estén pasando apuros en la Ligue 1, pero tienen más calidad que la mayoría de los equipos de la Champions League, y son los actuales campeones. ¿Por qué les resultó tan difícil? Por Folarin Balogun, que estuvo excelente esa noche. Marcó dos goles en 83 minutos de gran trabajo. En realidad, su impacto general en el juego fue bastante limitado. Solo completó 12 pases en todo el partido y logró cuatro toques en el área rival.

    Pero dos de ellos acabaron en gol. Y aunque el Mónaco perdiera, fue una actuación impresionante. El reto ahora es mantener el ritmo. El Estrasburgo, el Lille y el Marsella han tenido dificultades últimamente. Es el momento de que el Mónaco y Balogun remonten en la clasificación. El líder, el Lens, no será un rival fácil, pero una buena actuación de Balogun sería un buen comienzo.

  • FC Internazionale v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport

    Weston McKennie y la Juve consiguen por fin una victoria

    A pesar de todo lo que se ha hablado sobre el estado de forma de McKennie, la Juventus ha tenido un rendimiento mediocre últimamente. Los bianconeri han perdido tres de sus últimos cuatro partidos, incluida una contundente derrota por 3-2 ante el Inter, que llevó a los veteranos del club a aparecer en los titulares tras sus comentarios sobre las decisiones arbitrales. McKennie, en ese lapso, ha sumado cuatro participaciones en goles. En resumen, el estadounidense está jugando uno de los mejores momentos de su carrera, pero eso no se ha traducido en el rendimiento de sus compañeros.

    Muchos partidos parecen cruciales en estos días. La Juve, tras un buen comienzo, se está quedando fuera de la lucha europea. La contundente derrota por 5-2 ante el Galatasaray a mitad de semana ha puesto en peligro su campaña en la Liga de Campeones. En otras palabras, necesitan empezar a ganar partidos, y pronto. El complicado Como, en casa, será un comienzo difícil.

  • Derby County v Swansea City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    Patrick Agyemang, el hombre clave del Derby.

    Patrick Agyemang está en racha. Es comprensible que al delantero le costara adaptarse al fútbol inglés. El juego era demasiado rápido y físico para el exjugador del Charlotte FC, y no acababa de encajar en sus primeros días en el Derby. Ahora, sin embargo, las cosas han cambiado. Agyemang ha asumido un papel central en el equipo, se ha convertido en el delantero titular indiscutible y es el eje de un equipo que se muestra cada vez más cómodo con el balón. Ha marcado 10 goles en la temporada y parece capaz de marcar muchos más.

    El rival de esta semana, el Watford, será un duelo interesante. Hace un mes estaba en puestos de playoff, pero lleva ocho partidos sin ganar. El Derby, por su parte, ha marcado 11 goles en sus últimos cinco partidos y últimamente se muestra más sólido en defensa. Se trata de un equipo que carece de confianza frente a un delantero que rebosa confianza.

