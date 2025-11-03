¡Preocupación en el PSG! Ousmane Dembélé amenaza con perderse el duelo de Champions League contra el Bayern Múnich

Los preparativos del PSG para su crucial enfrentamiento de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich se han visto empañados por dudas sobre el estado físico de Ousmane Dembélé, con informes contradictorios que mantienen en vilo al club.

El extremo de 28 años figura como duda importante para el choque del martes en el Parc des Princes, según L’Équipe. Su posible ausencia sería un golpe significativo para los campeones franceses, que recibirán a un Bayern que ha ganado los 15 partidos disputados en todas las competiciones esta temporada.

Las alarmas sobre la condición de Dembélé se encendieron tras la victoria de último minuto del PSG por 1-0 ante el OGC Niza en la Ligue 1 el sábado. El delantero, manejado con cautela tras una reciente lesión en el muslo, entró desde el banquillo para disputar los últimos 15 minutos del encuentro.

Durante la celebración del gol de Gonçalo Ramos en el minuto 94, las cámaras de Ligue 1+ captaron a Dembélé hablando con su compañero Achraf Hakimi, lo que generó preocupación. Se le escuchó quejarse de su muslo derecho: “Me duele, me duele mucho”.

Posteriormente, Dembélé añadió: “Me duele el muslo… me duele demasiado”, dejando entrever un posible retroceso en su recuperación y provocando inquietud en el cuerpo técnico a solo días de su partido europeo más importante de la temporada.

