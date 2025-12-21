AFP
Preocupación en el AS Mónaco por Paul Pogba y su regreso interrumpido
El Mónaco vuelve a prescindir de Pogba
El entrenador del Mónaco, Sebastien Pocognoli, ha vuelto a dejar a Paul Pogba fuera de acción, reavivando el debate en torno al lento regreso del campeón del mundo al fútbol competitivo. El mediocampista apenas ha sumado un puñado de apariciones desde su llegada al club el pasado verano, tras cumplir una sanción por dopaje de 18 meses que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante más de dos años.
A sus 32 años, Pogba ha participado en tres encuentros de la Ligue 1 entrando desde el banquillo —incluida una victoria destacada frente al Paris Saint-Germain—, pero le ha costado encontrar continuidad. Además, fue suplente sin minutos en dos partidos de la Liga de Campeones y no tuvo participación alguna en el duelo liguero del fin de semana pasado ante el Marsella, con el Mónaco dosificando cuidadosamente su carga de trabajo.
El centrocampista tampoco estará disponible para el compromiso de la Coupe de France frente al Auxerre, prolongando un patrón intermitente que ha marcado su retorno hasta el momento. Aunque aficionados y analistas han comenzado a preguntarse si posibles problemas físicos están frenando su progresión, en el club monegasco insisten en que la prudencia es clave en su plan, mientras Pogba trabaja para recuperar su mejor forma.
- AFP
Pocognoli revela la razón detrás de dejar a Pogba en casa
Pocognoli reconoció la preocupación externa en torno a la ausencia de Pogba, aunque dejó claro que, a nivel personal, no está alarmado por la situación. Tras confirmar que el centrocampista volvería a ser dosificado, el técnico belga explicó: “Haber regresado de donde venía y volver a jugar ya es algo espectacular. Pero ahora mismo no puedo mirar al futuro. Él está trabajando y nosotros estamos aquí para apoyarlo. Entiendo la preocupación, pero no puedo dejarme llevar por ella. Yo gestiono el equipo y Paul forma parte de lo que quiero construir, en cuanto esté listo para ayudarnos”.
El entrenador del Mónaco subrayó que el simple hecho de que Pogba haya vuelto al fútbol competitivo ya representa un paso importante, dadas las circunstancias de su prolongada ausencia. El mediocampista sigue estando en sus planes, siempre y cuando alcance la preparación física y mental necesaria para rendir con regularidad. Por el momento, el club prioriza la estabilidad y la cautela por encima de acelerar su proceso de recuperación.
El esperado regreso de Pogba se frena por dudas físicas
El regreso de Paul Pogba al fútbol se ha convertido en una de las historias más seguidas de la temporada. El exastro del Manchester United vio cómo su sanción por dopaje, inicialmente de cuatro años, se redujo a 18 meses tras determinarse que la ingestión de la sustancia prohibida no fue intencional, lo que le permitió reactivar su carrera antes de lo previsto.
Tras su salida de la Juventus, Pogba apostó por el Mónaco en busca de un nuevo comienzo más cerca de casa. Sin embargo, su proceso de reintegración se ha visto condicionado por pequeñas molestias físicas y cambios en el banquillo. Adolf Hütter, quien avaló su fichaje, fue destituido antes de que el mediocampista debutara, dejando a Sebastien Pocognoli al frente del delicado desafío de reinsertarlo en el fútbol de élite.
Desde su esperado regreso ante el Rennes en noviembre, Pogba ha hablado abiertamente del impacto emocional que ha supuesto volver a competir tras una ausencia tan prolongada. Aunque sus apariciones han dejado destellos de jerarquía y liderazgo, todavía no ha logrado marcar ni asistir, y su ritmo competitivo sigue siendo, claramente, un proceso en construcción.
- AFP
Pogba regresará a la acción tras el parón invernal de la Ligue 1
El Mónaco cerrará su calendario previo al parón invernal sin Pogba, siendo el duelo ante el Auxerre su último compromiso antes de la pausa. El receso competitivo puede convertirse en una oportunidad valiosa para que el centrocampista continúe fortaleciendo su condición física lejos de los reflectores, mientras el club empieza a proyectar el inicio de 2026.
El equipo dirigido por Pocognoli atraviesa un momento irregular en la Ligue 1, con apenas una victoria en sus últimos seis encuentros, pese a un arranque prometedor bajo el nuevo entrenador. Encontrar el equilibrio entre los resultados inmediatos y la gestión cuidadosa del regreso de una figura de alto perfil sigue siendo un reto, especialmente ante el aumento de las expectativas en torno a Pogba.
Una continuidad sostenida en lo físico y en los minutos de juego será clave para que Pogba vuelva a consolidarse como una pieza importante del Mónaco y reactive sus aspiraciones de regresar al plano internacional. A sus 32 años, el mediocampista mantiene la ilusión de volver a la selección de Didier Deschamps con la mirada puesta en el Mundial de 2026.
Anuncios