Explicado: Por qué la Premier League está preparada para romper con la tradición y programar solo UN partido para el Boxing Day

Un nuevo informe de The Times indica que el ritual de ver fútbol el Boxing Day está amenazado esta temporada. El informe señala que, con el 26 de diciembre cayendo en viernes este año, es probable que nueve partidos se retrasen hasta el fin de semana (sábado 27 de diciembre y domingo 28 de diciembre) y también al lunes siguiente (29 de diciembre). De ser así, significaría la menor cantidad de partidos de la máxima categoría en Boxing Day desde la Segunda Guerra Mundial.

Sólo se celebraron tres partidos de máxima categoría en 1993, cuando el Boxing Day cayó en domingo ese año, mientras que en 1981 sólo hubo dos, el número más bajo desde el fin de la guerra en 1945. Sin embargo, los diez encuentros de la Premier League se llevaron a cabo cuando el 26 de diciembre cayó por última vez en viernes, en 2014.