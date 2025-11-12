+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Concacaf Ranks Nov. 11 GOAL

Power Ranking de Jugadores de CONCACAF: Folarin Balogun y Jonathan David lideran el tridente ofensivo de Norteamérica ante ausencias en noviembre

Con varias estrellas ausentes en Estados Unidos, México y Canadá, el Power Ranking de CONCACAF muestra nuevas caras y cambios en el tridente ofensivo principal.

El parón internacional de noviembre se perfila como uno de los más importantes para la CONCACAF. Aunque Estados Unidos, México y Canadá ya están automáticamente clasificados por ser anfitriones del torneo, la expansión de la Copa del Mundo a 48 equipos mantiene abiertas tres plazas de clasificación directa y dos de repechaje intercontinental en la región. Costa Rica, Jamaica y Honduras son los favoritos para asegurar los boletos directos, aunque incluso un país como Haití, que no disputa un Mundial desde 1974, podría meterse en la pelea.

Para los tres coanfitriones, las apuestas también son altas. La presión sobre sus programas para superar expectativas obliga a Mauricio Pochettino, Javier Aguirre y Jesse Marsch a enfocarse en sus mejores equipos posibles. Esta es la última ventana internacional del año, con pocas oportunidades restantes antes del torneo del próximo año.

Con la cercanía de los partidos de noviembre, GOAL presenta su clasificación de los mejores jugadores que participarán en este parón internacional.

PARTICIPA EN NUESTRA ENCUESTA SOBRE LA COPA DEL MUNDO 🏆🌎

  • Duckens Nazon, HaitiImagn

    Duckens Nazon, Haití

    En una de las historias más improbables de la CONCACAF, Haití todavía mantiene opciones de clasificar a la Copa Mundial 2026, gracias en gran parte a su talismán, Duckens Nazon. El delantero de 31 años lidera a los goleadores de la clasificación regional con seis tantos, incluido un impresionante hat-trick en 45 minutos durante el empate 3-3 contra Costa Rica en septiembre, que reavivó las esperanzas de Les Grenadiers.

    Haití sigue siendo un candidato inusual para obtener un boleto directo, ocupando el tercer lugar del Grupo C, detrás de los favoritos Costa Rica y Honduras. Sin embargo, su campaña aún tiene vida. El equipo recibirá a Costa Rica en el Estadio Ergilio Hato en Curazao, debido a la continua inestabilidad en su país, y un resultado positivo allí, seguido de una victoria sobre Nicaragua, que ocupa el último lugar del grupo, podría hacer la clasificación mucho más emocionante.

    • Anuncios
  • RCD Espanyol de Barcelona v Villarreal CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Tajon Buchanan, Canadá

    No hace mucho, existía un debate legítimo sobre si Jamal Buchanan era el mejor jugador de Canadá, incluso por encima de Alphonso Davies del Bayern Múnich. Sin embargo, una grave lesión en la pierna truncó su tiempo en el Inter de Milán y generó dudas sobre su futuro, incluso en su propia mente.

    "Recuerdo pensar: mi carrera en el Inter ha terminado. En toda honestidad, eso era lo que tenía en mente," confesó a CBC.ca en octubre.

    Pero, como muestra de su perseverancia, Buchanan parece haber recuperado su mejor forma esta temporada y está brillando en el Villarreal de La Liga. En agosto, anotó el primer hat-trick de su carrera para el equipo español, y su versatilidad, pudiendo jugar desde lateral hasta delantero, lo convierte en un recurso ideal para el Canadá de Marsch.

    Además, fue uno de los pocos puntos destacados de un equipo canadiense que no cumplió con las expectativas en la Copa de Oro, anotando tres goles en la fase de grupos. Buchanan tendrá dos oportunidades más para demostrar su progreso cuando los Reds enfrenten a Ecuador y Venezuela en la ventana internacional de noviembre.

  • FBL-NED-EREDIVISIE-ALKMAAR-EINDHOVENAFP

    Sergiño Dest, Estados Unidos

    Teniendo en cuenta las lesiones y ausencias en noviembre, Sergiño Dest podría ser actualmente el mejor lateral disponible en la región, y su regreso llega en el momento justo tras perderse la ventana internacional de octubre. Tim Weah ha ganado terreno como una opción flexible en cualquiera de las posiciones de carrilero, y Alex Freeman se mantiene como un recurso fiable como segunda opción, pero Dest sigue un nivel por encima de ambos.

    Desde su reconocida habilidad para el regate, con una tasa de éxito del 55,5 %, entre las mejores de Europa con el PSV, hasta su conciencia posicional, Dest se confirma como el mejor lateral ofensivo de EE.UU. cuando está en plenitud física.

  • Edson Alvarez, MexicoGetty

    Edson Álvarez, México

    La aparente decadencia de Edson Álvarez puede sorprender a sus 28 años, pero sigue siendo uno de los mejores mediocampistas defensivos de la región y uno de los pilares de México. Aunque ha perdido algo de velocidad lateral, Álvarez sigue siendo un jugador completo, capaz de neutralizar ataques y marcar goles, como lo demostró en la final de la Copa Oro, donde impulsó la remontada de México contra EE. UU. con un tanto decisivo.

    Con Javier Aguirre explorando posibles opciones más jóvenes para su posición, noviembre podría ser un mes crucial para la estrella actualmente cedida al Fenerbahçe.

  • Mexico v South Korea - International FriendlyGetty Images Sport

    Raul Jiménez, México

    El paso del tiempo parece no estar del todo del lado de Raúl Jiménez esta temporada. El delantero de 34 años ha anotado solo un gol para un Fulham que atraviesa dificultades en la Premier League. Sin embargo, Jiménez sigue siendo letal con El Tri, con ocho goles en 12 apariciones.

    Javier Aguirre ha buscado motivar al atacante alternándolo con Santi Giménez —quien está lesionado en esta ventana internacional—, pero en términos de cifras, el veterano continúa siendo la mayor amenaza ofensiva de México. Además, Jiménez cuenta con la historia de su lado: está a solo nueve goles de alcanzar el récord histórico de Javier “Chicharito” Hernández, máximo goleador de la selección con 52 tantos.

  • Folarin Balogun USMNTGetty Images

    Folarin Balogun, Estados Unidos

    Con Christian Pulisic, Weston McKennie, Tyler Adams y Chris Richards todos fuera de combate para esta ventana internacional, el líder de Estados Unidos por defecto —y por diseño— debe ser Folarin Balogun. El joven de 24 años ha impresionado desde su regreso en septiembre, demostrando frente a Corea del Sur y Australia su influencia tanto con como sin balón. La ausencia de estos mediocampistas clave puede limitar su suministro de juego, pero una producción constante en esta ventana consolidará aún más su lugar como el delantero número uno de EE.UU.

    Pueden quedar preguntas sobre su extraña tarjeta roja en el último partido de Mónaco antes del parón, pero no hay duda: Balogun sigue siendo la amenaza ofensiva más peligrosa del equipo de cara a noviembre.

  • Canada v Ukraine - International FriendlyGetty Images Sport

    Jonathan David, Canadá

    El nuevo líder en las listas de la CONCACAF debe ser Jonathan David, posiblemente el mejor delantero de la región, con 37 goles en 71 apariciones para Canadá. El atacante de 25 años ha anotado tres veces en sus últimos seis partidos con los Rojos y sigue dominando cada vez que pisa el terreno regional.

    Añadiendo intriga al ataque canadiense está otro David —Promise David (sin relación)— cuya imponente estatura de 1,96 m debería complementar la velocidad y movilidad de Jonathan. La presencia del delantero de la Juventus podría aportar una nueva dinámica junto a la estrella consagrada de Canadá.

    Persisten las preguntas sobre por qué la prolífica forma de Jonathan David con el Lille y la selección no se ha traducido en éxito en la Serie A, donde ha marcado solo un gol en 10 partidos. Sin embargo, bajo la dirección del nuevo entrenador Luciano Spalletti, existe optimismo de que esta situación podría cambiar pronto.