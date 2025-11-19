Power Ranking del Mundial 2026: Inglaterra sube a la cima y la Noruega de Erling Haaland se une a la fiesta, pero Cristiano Ronaldo se ha convertido en un problema para Portugal

Estadísticamente hablando, Sir Gareth Southgate fue el entrenador más exitoso de Inglaterra desde Sir Alf Ramsey, pero no logró poner fin a la sequía de trofeos más infame en el fútbol internacional, con los Tres Leones quedando cortos una vez más en la Eurocopa 2024, donde fueron superados en la final por España. La Asociación de Fútbol, por lo tanto, recurrió a Thomas Tuchel para liderar al país en el Mundial de 2026, entonces, ¿qué posibilidades tiene el alemán de finalmente llevar a Inglaterra al éxito en un torneo importante? Una bastante buena, basándonos en lo que hemos visto hasta ahora.

Es cierto que Inglaterra se esforzó a veces contra oponentes defensivos en un grupo de clasificación dolorosamente débil - los partidos contra Andorra fueron particularmente difíciles de ver - pero el equipo de Tuchel hizo una declaración de intenciones en la victoria 5-0 en Serbia, en su camino para convertirse en la primera nación europea en ganar todos sus partidos sin conceder un solo gol.

La gran pregunta en los medios es, por supuesto, ¿cómo responderá Jude Bellingham al ser efectivamente solicitado para demostrar su valía a Inglaterra? En cierto modo, eso es positivo en sí mismo, porque muestra que Tuchel está enfocado únicamente en poner el mejor equipo en el campo, en lugar de tratar de meter a todas las superestrellas de los Tres Leones en una sola alineación titular. El fútbol realmente podría regresar a casa para los fanáticos de Inglaterra el próximo verano, porque podría no haber una escuadra más fuerte en el torneo, mientras que el capitán Harry Kane es probablemente el delantero centro más completo del fútbol mundial en este momento.