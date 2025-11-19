+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
World Cup 2026 Power Rankings November GFXGOAL
Mark Doyle

Power Ranking del Mundial 2026: Inglaterra sube a la cima y la Noruega de Erling Haaland se une a la fiesta, pero Cristiano Ronaldo se ha convertido en un problema para Portugal

Realmente no hay nada como la Copa del Mundo. Incluso solo calificar genera un nivel de emoción nacional que el fútbol de clubes simplemente no puede igualar, por lo que fuimos testigos de escenas verdaderamente alegres en todo el mundo durante el descanso internacional de noviembre, cuando 14 países más aseguraron su lugar en el festival de fútbol del próximo verano en América del Norte.

Obviamente, no fue una sorpresa ver a países como Francia, España y Alemania asegurar sus lugares en la final, pero la clasificación de Curazao fue absolutamente increíble, mientras que Escocia, Noruega y Austria están todas destinadas a sus primeras apariciones en una Copa del Mundo desde 1998.

Por supuesto, todavía hay seis plazas por llenar, pero es justo decir que ahora tenemos una idea mucho mejor de quiénes estarán en contención para levantar el trofeo más famoso del deporte en el MetLife Stadium en Nueva Jersey el 19 de julio. Entonces, ¿quién parece un posible vencedor y qué naciones todavía tienen mucho trabajo por hacer? A continuación, GOAL evalúa las perspectivas de los tres coanfitriones (Estados Unidos, México y Canadá) y los otros 39 equipos que han confirmado su participación en la Copa del Mundo 2026 antes del sorteo de la fase de grupos el viernes 5 de diciembre...

Actualización anterior: 15 de octubre, 2025.

  • New Zealand v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

    42Nueva Zelanda ⬇️

    La decisión de la FIFA de otorgar a Oceanía un lugar garantizado en el Mundial 2026 convirtió la clasificación de Nueva Zelanda para las finales por primera vez desde 2010 en una formalidad, ya que no tienen rivales dignos en la OFC. Como dijo el defensor Michael Boxall después de que los All Whites avanzaran con una victoria 3-0 sobre Nueva Caledonia, "Hemos pasado por desilusiones en [campañas anteriores], pero una vez que el torneo se expandió, esperábamos esto de nosotros mismos".

    La pregunta ahora es si pueden causar algún tipo de impacto en América del Norte el próximo año. Mucho dependerá obviamente de sus oponentes en la fase de grupos, y un reciente empate con Noruega ofreció algunas bases para el optimismo, pero es difícil tener confianza en las perspectivas de un equipo que ahora ha caído al puesto 85 en el ranking mundial tras una racha de siete juegos sin ganar.

    De hecho, todavía solo han ganado 11 partidos contra equipos que no son de la OFC en los últimos 15 años, y el delantero del Nottingham Forest Chris Wood es el único jugador verdaderamente de primer nivel en el equipo de Nueva Zelanda.

    • Anuncios
  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-QAT-UAEAFP

    41Catar ⬇️

    Después de decepcionar a todos en su debut en la Copa del Mundo como anfitriones en 2022, Qatar buscará dejar una impresión mucho más positiva en el torneo cuatro años después. Sin embargo, su clasificación estuvo rodeada de controversia, ya que inexplicablemente se permitió a los bicampeones de Asia jugar ambos partidos de la cuarta ronda en casa y, después de empatar sin goles con Omán en Al Rayyan, vencieron a los Emiratos Árabes Unidos 2-1 en el mismo lugar para asegurar el primer lugar en su grupo de tres equipos.

    El exentrenador del Real Madrid y España, Julen Lopetegui, supervisó la conclusión de la campaña de Qatar después de asumir el puesto de entrenador en mayo, y hizo un buen trabajo al reforzar una defensa que concedió 24 veces en 10 partidos durante la tercera ronda de clasificación. En el delantero Almoez Ali, Lopetegui también cuenta con un delantero prolífico que anotó más goles (12) que cualquier otro en la sección AFC.

    Aun así, salir de su grupo en América del Norte probablemente sea un gran desafío para Qatar, que fue derrotado en Doha por Zimbabue el lunes.

  • FBL-WC-2026-AFC-KSA-JORAFP

    40Jordania ⬇️

    Jordania hizo historia el 5 de junio al clasificarse por primera vez para la Copa del Mundo, desatando escenas de celebración por todo el país. Una victoria de 3-0 sobre Omán, que llegó gracias a un hat-trick de Ali Olwan, dejó a Al Nashama al borde de asegurar un lugar en la fase final, y un puesto entre los dos primeros en el Grupo B de la AFC se aseguró gracias a la victoria de 2-0 de Corea del Sur sobre Irak, que estaba en tercer lugar, más tarde ese mismo día.

    Obviamente, no se espera mucho de Jordania en la fase final del próximo año. La mayoría del equipo de Jamal Sellami juega en su tierra natal, aunque el extremo estrella Mousa Tamari ha pasado la mayor parte de su carrera en Europa, y dejó Montpellier por Rennes a principios de este año.

    Jordania, que está clasificada en el puesto 66 del mundo, también ha mejorado constantemente en los últimos años e incluso sorprendió a Corea del Sur en su camino a un subcampeonato en la Copa Asiática de 2023 en Catar, pero recientes derrotas en amistosos contra Bolivia, Albania y Túnez subrayan que su campaña en la Copa del Mundo probablemente será dura.

  • FBL-WC-2026-CONCACAF-JAM-NEDAFP

    39Curazao 🆕

    Curazao ha mejorado enormemente en los últimos 10 años, subiendo del puesto 150 al 82 en el ranking mundial, pero su clasificación para las finales es, no obstante, asombrosa. De hecho, aún parecía poco probable durante el partido decisivo del grupo del martes contra un equipo de Jamaica muy bien considerado, que golpeó el poste tres veces en Kingston y también tuvo un penalti en tiempo de descuento anulado por el Árbitro Asistente de Video (VAR).

    Sin embargo, a pesar de estar también sin los servicios del entrenador Dick Advocaat, quien se perdió el partido por razones personales, Curazao se mantuvo firme para lograr el punto que necesitaban para convertirse en la nación más pequeña - tanto en términos de tamaño como de población - en calificar para la Copa del Mundo. Así que, aunque The Blue Wave probablemente no tendrá un gran impacto en Norteamérica con un grupo de jugadores de bajo perfil (el producto de la academia del Manchester United, Tahith Chong, será la cara más familiar para los seguidores de la Premier League), realmente no importa. Curazao ya ha hecho historia.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CONCACAF-HON-HAIAFP

    38Haití 🆕

    Que Haití se clasifique para su segundo Mundial, 52 años después de su aparición inaugural en las finales, es nada menos que milagroso. La ausencia de los tres equipos más fuertes de las eliminatorias de la CONCACAF (los anfitriones del Mundial, EE.UU., México y Canadá) obviamente ayudó, pero nadie creía que Les Grenadiers pudieran encabezar un grupo que contenía a Costa Rica y Honduras, particularmente porque el equipo de Sebastien Migne se vio obligado a jugar todos sus partidos en casa en Curazao debido al conflicto que ha plagado a Haití desde que fue devastada por un terremoto en 2010.

    El entrenador Sebastien Migne, quien aún no ha podido visitar la isla caribeña y tuvo que depender de los funcionarios de la federación de fútbol haitiana para obtener información sobre los jugadores locales, no tiene un equipo especialmente fuerte a su disposición. Sin embargo, después de haber convencido al mediocampista nacido en Francia de los Wolves, Jean-Ricner Bellegarde, para que se declare por Haití, se espera que el delantero del Sunderland, Wilson Isidor, pronto siga su ejemplo, lo que definitivamente aumentaría las esperanzas del equipo de dar al menos una sorpresa en las finales.

  • FBL-WC-2026-QUALIFIER-CONCACAF-PAN-SLVAFP

    37Panamá 🆕

    Después de ganarse los corazones en la Copa del Mundo 2018 en Rusia, los fantásticos aficionados de Panamá harán un regreso muy esperado a las finales el próximo verano después de que su equipo se colara en un puesto de clasificación automática el martes. La Marea Roja pasó por encima de El Salvador, ya eliminado, con una victoria de 3-0 en la Ciudad de Panamá y ese resultado, junto con la derrota de Surinam por 3-1 en Guatemala, permitió al equipo de Thomas Christiansen terminar primero en el Grupo A de la CONCACAF.

    Mirando la fortaleza de su plantilla, alcanzar la fase eliminatoria de la Copa del Mundo podría estar más allá de Los Canaleros, pero Aníbal Godoy sigue fuerte en el mediocampo junto al talentoso Adalberto Carrasquilla, mientras que el dúo veterano José Fajardo y Cecilio Waterman continúan siendo una amenaza decente de gol. Así que, después de no lograr un punto en Rusia, estarán apuntando a su primera victoria en la Copa del Mundo el próximo verano.

  • Canada v Australia - International FriendlyGetty Images Sport

    36Australia ⬇️

    Australia confirmó su participación en la Copa del Mundo 2026 de manera enfática al ganar como visitante a Arabia Saudita el 10 de junio (cuando simplemente evitar una derrota por cinco goles habría sido suficiente), pero fue la victoria por 1-0 sobre Japón cinco días antes lo que efectivamente aseguró la clasificación. Si el equipo de Tony Popovic no hubiera logrado derrotar a los Blue Samurai, su tarea en Jeddah habría sido mucho más difícil, y lucharon por mantener el balón en Perth. Sin embargo, el impresionante gol de Aziz Behich en el minuto 90 resultó decisivo en todos los sentidos.

    Los Socceroos ahora esperan con ansias su sexta aparición consecutiva en las finales, pero tal como están las cosas, este equipo sin estrellas no parece capaz de igualar los octavos de final logrados en 2006 y 2022. Las actuaciones definitivamente mejoraron desde que Popovic sucedió a Graham Arnold como entrenador en septiembre pasado, y el surgimiento de jóvenes emocionantes como Mohamed Toure, Nestory Irankunda y Alessandro Circati ciertamente apunta a un futuro más brillante para el juego 'Down Under'. Sin embargo, las recientes derrotas ante EE.UU. y Venezuela sugieren que los Socceroos van a tener dificultades el próximo verano.

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP

    35Arabia Saudita ⬇️

    De regreso en la Copa del Mundo por octava vez desde su debut en el torneo en los Estados Unidos en 1994, Arabia Saudita se vio obligada a tomar la ruta escénica hacia la clasificación antes de finalmente asegurar su lugar en octubre.

    Roberto Mancini renunció como entrenador después de poco más de un año en el cargo tras una mala campaña en la Copa Asiática y un comienzo decepcionante en la clasificación para el Mundial en octubre de 2024, lo que llevó a la reelección de su predecesor, Herve Renard. Y aunque las actuaciones bajo el mando del técnico francés no han sido consistentes, los saudíes lograron superar a Irak por goles anotados en la cuarta ronda de la clasificación asiática para asegurarse un lugar en el sorteo de diciembre, aunque fueron significativamente ayudados al poder jugar ambos partidos en Jeddah.

    Parece que la afluencia de superestrellas extranjeras a la Liga Pro Saudí ha tenido un efecto perjudicial en el equipo nacional, ya que varios jugadores han sido forzados a salir de las alineaciones de sus clubes, y una repetición de su sorprendente victoria sobre Argentina en 2022 parece difícil en la actualidad para un equipo que fue derrotado 2-0 en casa por Argelia el martes.

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-IRN-UZBAFP

    34Irán ⬇️

    Irán aseguró su lugar en el Mundial 2026 al remontar dos veces para empatar 2-2 con Uzbekistán, segundo clasificado, en Teherán en marzo, un resultado que garantizó al equipo local un puesto entre los dos primeros del Grupo A de la AFC. Mehdi Taremi fue previsiblemente decisivo, con el delantero del Olympiacos anotando ambos goles de su país, aunque una vez más fue apoyado hábilmente por Sardar Azmoun.

    Irán no cuenta con un grupo particularmente amplio de jugadores, como lo subraya su pobre desempeño en la decepcionante derrota ante Uzbekistán en la Copa de Naciones de la CAFA 2025, pero ciertamente no carecen de experiencia y un equipo actualmente clasificado en el puesto 21 del mundo no debe ser subestimado. Este será su cuarto torneo consecutivo y, con un sorteo favorable, podrían pasar de la fase de grupos por primera vez en su séptimo intento.

    Sin embargo, vale la pena señalar que es posible que no tengan seguidores en los EE.UU., ya que el presidente estadounidense Donald Trump implementó una prohibición de viaje en varios países, incluyendo Irán. Se ha hecho una exención que debería aplicarse a jugadores, personal y familias asociadas, pero no es aplicable al aficionado promedio, lo que ha arrojado una sombra considerable sobre la clasificación de Irán.

  • Cape Verde World Cup Getty

    33Cabo Verde ⬆️

    Cabo Verde se convertirá en el tercer participante más pequeño en la Copa del Mundo por población después de mantener la calma para asegurarse un lugar en la exhibición del próximo verano. Tras no lograr el objetivo en un dramático empate 3-3 con Libia, los Tiburones Azules aseguraron su debut en el torneo gracias a una victoria 3-0 sobre Esuatini en octubre que aseguró el primer lugar en su grupo de clasificación, ya que terminaron de manera notable cuatro puntos por delante de la potencia africana tradicional Camerún.

    La pequeña nación archipiélago atlántica se recuperó de un comienzo poco auspicioso en su campaña para lograr una racha de cinco victorias consecutivas y finalmente garantizó su participación en EE. UU., Canadá y México con un récord de siete victorias, dos empates y solo una derrota, una hazaña que está completamente en desacuerdo con su fracaso para llegar a la Copa Africana de Naciones 2025.

    Ciertamente no es un equipo compuesto por grandes nombres ni respaldado por una asociación de fútbol adinerada. Pico Lopes del Shamrock Rovers fue reclutado a través de la plataforma de redes sociales profesionales LinkedIn, mientras que se han beneficiado de jugadores elegibles que se han postulado para representarlos desde su avance a cuartos de final de la AFCON en 2023. Serán considerados los más débiles el próximo verano, pero puedes estar seguro de que a los caboverdianos no les importará en absoluto, y los empates de este mes con Irán y Egipto en el Al Ain International Cup demostraron que no estarán en América del Norte solo para hacer números. Si el sorteo es favorable, tendrán en la mira al menos una victoria.

  • Mexico v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    32México ⬇️

    Jaime Lozano llevó a México a la gloria en la Copa Oro en 2023, pero fue despedido después de la pésima campaña en la Copa América del año pasado en la que El Tri falló de manera desastrosa en salir de lo que se esperaba que fuera un grupo muy sencillo, que incluía a Jamaica, Venezuela y Ecuador. Como resultado, Javier Aguirre está de regreso al mando y, esta vez, está siendo asistido por el legendario Rafael Márquez, quien ha sido apuntado para tomar el relevo como entrenador principal después del Mundial.

    Sin duda ha sido un comienzo agitado para el tercer mandato de Aguirre, con México recuperándose de una inesperada derrota en el partido de ida ante Honduras (durante el cual el entrenador fue golpeado por una lata de cerveza lanzada por un aficionado local) para ganar la Liga de Naciones en marzo, antes de reclamar otro trofeo en junio con una victoria de 2-1 sobre EE. UU. en la final de la Copa Oro en Houston. 

    Sin embargo, El Tri no ha ganado un partido desde entonces, con la derrota del martes por 2-1 ante Paraguay extendiendo su mala racha a seis partidos y solo aumentando más las dudas sobre las posibilidades de México de alcanzar los cuartos de final del Mundial por primera vez desde que albergaron el torneo en 1986.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIER-UAE-UZBAFP

    31Uzbekistán ⬆️

    Después de numerosos intentos fallidos y no pocas decepciones, Uzbekistán finalmente hará su primera aparición en las finales de la Copa del Mundo el próximo verano. La clasificación no fue sencilla, con Srecko Katanec obligado a renunciar como entrenador en enero debido a una enfermedad, y el ex centrocampista Timur Kapadze terminó el trabajo que el esloveno había comenzado al asegurar un empate sin goles con los Emiratos Árabes Unidos el 5 de junio que garantizó un lugar entre los dos primeros en el Grupo A de la AFC. 

    Sin embargo, eso no fue suficiente para conseguirle el puesto principal; la leyenda italiana Fabio Cannavaro ha sido reclutado antes de la primera campaña de la Copa del Mundo de la nación asiática, con Kapadze sirviendo como su asistente. El mandato del ganador de la Copa del Mundo ha comenzado de manera prometedora, con los Lobos Blancos ganando la Copa Internacional de Al Ain este mes (un torneo amistoso) al vencer a Egipto en las semifinales y superar a Irán en penales en la final. 

    Lo que ya está claro, sin embargo, es que las innegablemente escasas esperanzas de Uzbekistán de llegar a la fase eliminatoria en la Copa del Mundo dependerán de una fuerte defensa liderada por el central del Manchester City Abdukodir Khusanov, aunque hay talento en el ataque. El capitán Eldor Shomurodov está en la nómina de la Roma y ahora juega para el Istanbul Basaksehir, que también ha firmado recientemente al emocionante extremo de 21 años Abbosbek Fayzullaev.

  • Japan v Ghana - International FriendlyGetty Images Sport

    30Ghana ⬇️

    Veteranos de cuatro de las cinco Copas del Mundo anteriores, Ghana ha emergido como una de las principales fuerzas en el fútbol africano desde el cambio de siglo. Sin embargo, las Estrellas Negras alcanzaron un punto bajo en noviembre de 2024 cuando, tras no ganar ninguno de sus seis partidos de clasificación, no lograron ganarse un lugar en la próxima Copa Africana de Naciones. El entrenador Otto Addo estaba, como era de esperar, bajo una intensa presión, pero él y su equipo se han recuperado de manera impresionante en el último año.

    De los seis clasificatorios para la Copa del Mundo que jugaron en 2025, Ghana ganó cinco de ellos, registrando un puntaje agregado de 16-1 para liderar su grupo, y sin duda tienen el talento para luchar por un lugar en las eliminatorias el próximo verano. Si la forma de principios de temporada es un indicio, Antoine Semenyo y Mohammed Kudus llegarán a las finales después de impresionantes campañas en la Premier League, mientras que ciertamente ayuda que Jordan Ayew continúe contribuyendo con goles clave a la edad de 34 años.

    Las preocupantemente ineficaces actuaciones en los amistosos de este mes contra Japón y Corea del Sur han generado algunas dudas sobre la verdadera fuerza de Ghana, pero al menos no tendrán que lidiar con la tensión mental y física de jugar dos importantes torneos internacionales en el espacio de siete meses, a diferencia de la mayoría de sus compatriotas africanos.

  • Venezuela v Canada - International FriendlyGetty Images Sport

    29Canadá ⬇️

    Canadá es un equipo en ascenso bajo la dirección de Jesse Marsch, como lo subraya el hecho de que han subido del puesto 40 al 28 en el ranking mundial este año. No ha sido un camino fácil, por supuesto. La derrota en los cuartos de final de la Copa Oro de la CONCACAF en junio contra Guatemala fue una gran vergüenza, y una derrota en un amistoso contra Australia no auguró nada bueno. Sin embargo, los empates recientes con Colombia y Ecuador, ambos clasificados para el Mundial, demostraron que los canadienses pueden competir al más alto nivel.

    De hecho, no se debe olvidar que poco después de asumir en mayo del año pasado, Marsch llevó a Canadá a un cuarto lugar en la Copa América 2024, lo que probablemente es el mayor logro en la historia del fútbol del país. El desafío ahora, por supuesto, es tener un impacto aún mayor en la Copa del Mundo de 2026. Canadá solo se ha clasificado para las finales en dos ocasiones anteriores (1986 y 2022) y perdieron todos sus partidos de grupo ambas veces.

    La condición física del capitán Alphonso Davies, quien se rompió el ligamento cruzado anterior en la victoria de la Liga de Naciones sobre EE. UU. en marzo, será obviamente clave, pero es quizás aún más importante que el delantero estrella Jonathan David recupere su toque goleador, el cual ha perdido desde que se unió a Juventus durante el verano. 

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIERS-DJI-EGYAFP

    28Egipto ⬇️

    Para un equipo tan exitoso como Egipto en el fútbol africano, su récord en alcanzar Mundiales es bastante abismal. Los Faraones han llegado a cinco de las últimas 10 finales de la AFCON, ganando tres de ellas, pero 2026 marcará apenas la segunda vez que compiten en el escenario global desde 1990. Su campaña anterior dejó mucho que desear, también, ya que perdieron los tres partidos en un grupo que parecía ser menos intimidante en 2018, por lo que los jugadores de Egipto estarán decididos a causar un gran impacto en el torneo del próximo verano en América del Norte, y ninguno más que Mohamed Salah. 

    La posición titular del extremo en el Liverpool puede ser un tema de debate en Inglaterra en este momento, pero Salah sigue siendo el talismán de su país, anotando nueve goles en la clasificación, y formando parte de una peligrosa línea de ataque junto al atacante versátil del Manchester City, Omar Marmoush. El entrenador Hossam Hassan también cuenta con una defensa bien entrenada que concedió solo dos veces en 10 clasificatorios, pero la derrota de la semana pasada por 2-0 ante Uzbekistán, junto con la posterior victoria en los penales sobre Cabo Verde, ha moderado un poco las expectativas en torno a este equipo de Egipto.

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-RSA-NGAAFP

    27Sudáfrica ⬆️

    Por primera vez desde que fueron anfitriones en 2010, y por solo la tercera vez por sus propios medios, Sudáfrica ha logrado la clasificación para la Copa del Mundo, aunque casi se les escapa de los dedos a pesar de una sólida campaña en el Grupo C de la CAF. La alineación de un jugador no elegible contra Lesoto en septiembre les costó tres puntos, y por lo tanto necesitaron una victoria sobre Ruanda en su partido final, así como un favor de Nigeria, para asegurar su lugar para el próximo verano.

    Una carrera hasta las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2023 sugirió que los Bafana Bafana se estaban volviendo a encarrilar después de una década más o menos en el relativo desierto, y el entrenador Hugo Broos ha podido mantener ese impulso con un equipo que se apoya fuertemente en el superpoder doméstico Mamelodi Sundowns. El portero Ronwen Williams es uno de los mejores guardametas que actualmente juegan fuera de Europa, mientras que se espera que el delantero del Burnley Lyle Foster proporcione una amenaza de gol.

    Salir de su grupo en América del Norte probablemente seguirá siendo difícil para Sudáfrica, pero la confianza es alta en este momento debido a una racha de ocho partidos sin derrota, y podrían causar una o dos sorpresas.

  • Canada v Ivory Coast - International FriendlyGetty Images Sport

    26Costa de Marfil ⬇️

    Costa de Marfil está de regreso en la Copa del Mundo después de perderse los últimos dos torneos, y se clasificaron de manera impresionante. Los campeones africanos vigentes no recibieron un solo gol en el Grupo F de la CAF y ganaron ocho de sus 10 partidos, empatando los otros dos, contra Gabón y Kenia. Liderados por Emerse Fae, quien tomó el cargo de entrenador a mitad de su triunfante campaña en la AFCON, la escuadra marfileña cuenta con jugadores de calidad como Franck Kessie, Amad Diallo, Nicolas Pepe, Sebastien Haller y Simon Adingra, así como el altamente valorado defensor del Sporting CP, Ousmane Diomande. 

    Por lo tanto, aunque Los Elefantes quizás no tengan tantos nombres familiares como cuando se clasificaron para tres Copas del Mundo consecutivas entre 2006 y 2014, y parecieron débiles al perder contra Arabia Saudita la semana pasada, siguen siendo capaces de un nivel de organización que podría hacerlos muy difíciles de vencer el próximo verano.

  • Mohammed Amoura Algeria 2025Getty Images

    25Argelia ⬆️

    Tras una ausencia de 12 años, Argelia regresará a las finales de la Copa del Mundo en 2026 después de asegurar su lugar con un partido de sobra en la clasificación africana. El período intermedio ha sido mixto para los Zorros del Desierto, que ganaron la Copa Africana de Naciones en 2019 pero quedaron eliminados en la fase de grupos del mismo torneo sin ganar un solo partido en otras tres ocasiones. Como resultado, es difícil predecir qué versión del equipo se presentará en América del Norte el próximo verano.

    Sin duda, las actuaciones del veterano capitán Riyad Mahrez jugarán un papel crucial para decidir su destino, ya que el ex extremo del Manchester City todavía dirige el juego mientras se acerca a su 35 cumpleaños. Por su parte, el delantero Mohamed Amoura disfrutó de una excelente campaña de clasificación al terminar como máximo goleador en África con 10 goles, y el delantero del Wolfsburg podría ser una estrella emergente del torneo si las cosas van bien para Argelia, que venció a Zimbabue y Arabia Saudita en amistosos de noviembre para sumar cinco victorias en sus últimos seis partidos.

  • FBL-BRA-TUN-FRIENDLYAFP

    24Túnez ⬆️

    Nunca hubo realmente ninguna duda sobre la clasificación de Túnez para su tercera final consecutiva de la Copa del Mundo. Sin embargo, su clasificación no estuvo exenta de drama, con las Águilas de Cartago asegurando el primer puesto en el Grupo H de la CAF con un gol de último minuto de Mohamed Ali Ben Romdhane en Guinea Ecuatorial en septiembre.

    Por supuesto, el entrenador Faouzi Benzarti, quien volvió al cargo en febrero, más de una década después del final de su mandato anterior, se habrá sentido más alentado por el hecho de que su equipo logró asegurarse un lugar en América del Norte sin conceder un solo gol, un récord perfecto que mantuvieron anotando nueve veces sin respuesta en los partidos contra Santo Tomé y Príncipe y Namibia en octubre.

    A pesar de sus impresionantes estadísticas defensivas, Túnez tendrá complicado llegar a las etapas eliminatorias de la Copa del Mundo por primera vez debido a su escasez de calidad en ataque, pero el empate amistoso 1-1 del martes con Brasil les habrá dado una gran cantidad de confianza para llevar al próximo año.

  • Paraguay v Ecuador - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    23Paraguay ⬇️

    Paraguay ha avanzado mucho en el último año más o menos, y el entrenador Gustavo Alfaro es la razón principal. La Albirroja cayó en el primer obstáculo en la Copa América del verano pasado, perdiendo los tres partidos de su grupo, lo que resultó en el despido de Daniel Garnero. Alfaro ha hecho maravillas desde que asumió el cargo, con Paraguay asegurando su clasificación para la Copa del Mundo gracias principalmente a un inmediato cambio de forma que los vio vencer a Brasil, Argentina y Uruguay durante una racha invicta de 10 juegos.

    Su progreso fue detenido por una derrota 1-0 ante Brasil en Sao Paulo en junio, pero Paraguay aseguró un lugar en las finales de la Copa del Mundo por primera vez desde 2010 gracias a un empate sin goles con Ecuador en septiembre. Así que, aunque Alfaro no cuenta con atacantes de clase mundial, tiene una defensa brillante liderada por el veterano central de Palmeiras Gustavo Gómez que es muy difícil de romper, al menos en competiciones oficiales.

    Paraguay no ha logrado mantener su portería a cero en los cuatro partidos amistosos que han jugado desde que se clasificaron para la Copa del Mundo, pero la victoria del martes sobre México al menos los vio volver al camino de la victoria después de un empate meritorio con Japón, seguido de derrotas consecutivas ante Corea del Sur y EE.UU.

  • FBL-INTERNATIONAL-FRIENDLY-USA-URUAFP

    22Uruguay ⬇️

    Marcelo Bielsa está llevando a Uruguay al Mundial y esa es una noticia alegre para cualquiera que ame a los personajes coloridos y el fútbol ofensivo. 'El Loco' es uno de los entrenadores más icónicos en la historia del fútbol y estará optimista sobre las posibilidades de su equipo de dar una sorpresa o dos el próximo verano.

    Además de superar a Brasil en su camino a las semifinales de la Copa América 2024, Uruguay también tomó cuatro puntos de la Seleçao durante su campaña de clasificación para el Mundial, e incluso sorprendió a Argentina en Buenos Aires. Los dos veces campeones del mundo han tenido problemas para encontrar consistencia y fluidez en 2025, y una derrota por 5-1 ante los EE.UU. ha hecho sonar las alarmas, especialmente porque Bielsa alineó a un equipo casi de máxima fuerza. 

    Al igual que el delantero estrella Darwin Núñez, entonces, ¡es imposible saber exactamente qué esperar de Uruguay!

  • Scotland v Denmark - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    21Escocia 🆕

    Escocia se dirige a su primer Mundial en 28 años después de clasificarse de la manera más dramática posible, con los hombres de Steve Clarke anotando dos veces en el tiempo de descuento en su partido decisivo contra Dinamarca en Hampden Park. A decir verdad, los daneses fueron el mejor equipo, incluso con 10 hombres, pero los escoceses demostraron un espíritu de lucha notable y una calidad indiscutible. De hecho, los goles anotados por Scott McTominay, Kieran Tierney y Kenny McLean fueron todos sensacionales.

    Si Escocia realmente tiene la calidad suficiente para superar la fase de grupos en un Mundial por primera vez es debatible. Recuerda, este equipo impresionó al clasificar para la Euro 2024 pero fue desastroso en Alemania. Sin embargo, con el magnífico Tartan Army detrás de ellos, Andy Robertson y compañía podrían hacer historia en América del Norte.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-CYP-AUTAFP

    20Austria 🆕

    Cualquiera que haya visto la Eurocopa 2024 estará encantado de que Austria se haya clasificado para el Mundial, dado que el equipo de Ralf Rangnick fue uno de los más emocionantes de ver en Alemania gracias a un estilo de fútbol maravillosamente positivo y dinámico que los vio liderar uno de los grupos más difíciles del torneo. Han tenido algunos resultados decepcionantes desde entonces, sobre todo la derrota por 1-0 del mes pasado en Rumania que arruinó su récord impecable en el Grupo H de la UEFA, pero aseguraron el primer lugar en la jornada final al venir de atrás para empatar con Bosnia y Herzegovina, que ocupó el segundo lugar.

    Austria tiene algunos jugadores de calidad, como Christoph Baumgartner y Konrad Laimer, pero la gran preocupación sobre el equipo de Ragnick es que el principal peligro de gol sigue siendo el jugador de 36 años Marko Arnautovic, mientras que Marcel Sabitzer y Michael Gregoritsch también están en el lado equivocado de los 30, lo que podría dificultarles presionar con su intensidad habitual en América del Norte el próximo verano.

  • Ecuador v New Zealand - International FriendlyGetty Images Sport

    19Ecuador ⬇️

    Nadie querrá enfrentarse a Ecuador en la Copa del Mundo. La Tri fue una auténtica pesadilla para jugar contra ellos en la clasificación sudamericana, lo cual tal vez no sea tan sorprendente dado que su defensa está dirigida por el central del Paris Saint-Germain Willian Pacho y protegida por la máquina recuperadora de balones del Chelsea Moisés Caicedo. Ningún equipo en la CONMEBOL concedió menos goles(solo cinco en 18 partidos), mientras que también mantuvieron la increíble cifra de12 porterías a cero, con sus únicas dos derrotas siendo fuera de casa ante Brasil y Argentina, a quienes Ecuador venció en casa en su último partido de clasificación para asegurar el segundo lugar en las posiciones sudamericanas. 

    Así que, aunque el entrenador Sebastián Beccacece no está bendecido con una abundancia de talento en el ataque (el jugador de 35 años Enner Valencia sigue siendo su mejor fuente de goles) y Ecuador empata demasiados partidos como consecuencia, están muy bien equipados para frustrar la vida de sus oponentes en la Copa del Mundo y resarcirse de su eliminación en la fase de grupos de 2022.

  • FBL-WC-2026-AFRICA-QUALIFIER-SEN-MRTAFP

    18Senegal ⬇️

    Senegal sigue siendo uno de los equipos más fuertes de África, como lo destacó su desmantelamiento de Inglaterra en junio, pero los Leones de Teranga estuvieron peligrosamente cerca de perder la clasificación automática para el Mundial al ir 2-0 abajo en su enfrentamiento crucial con la República Democrática del Congo en septiembre, solo para dar vuelta al partido en la segunda mitad y asegurar una victoria por 3-2 que les permitió superar la línea de meta un mes después.

    Pape Thiaw todavía puede contar con los veteranos Sadio Mane, Kalidou Koulibaly e Idrissa Gana Gueye, mientras que el desempeño de Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye y Nicolas Jackson en los últimos años significa que Senegal debería llegar a América del Norte con un ataque dinámico que no dependerá tanto de Mane como en los recientes torneos. 

    Entonces, aunque la derrota por 2-0 de la semana pasada ante Brasil en un amistoso en Londres pueda haber expuesto algunas de las limitaciones de Senegal, los ganadores de la Copa Africana de Naciones 2021 tienen suficiente calidad para volver a llegar a la fase eliminatoria del Mundial, habiendo alcanzado los octavos de final en Catar en 2022.

  • United States v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    17Estados Unidos ⬆️

    El esperado nombramiento de Mauricio Pochettino como el nuevo entrenador de la selección de Estados Unidos fue anunciado hace un año con gran fanfarria y, después de algunas pruebas y tribulaciones incómodas, el argentino finalmente está comenzando a hacer un progreso real.

    Los estadounidenses ahora están invictos en sus últimos cinco amistosos, ganando cuatro de ellos, y la goleada de 5-1 del martes contra Uruguay fue el tipo de victoria contundente que los seguidores de larga data del equipo habían estado esperando. El hecho de que se logró sin varios jugadores estrella, incluidos Christian Pulisic y Weston McKennie, solo ha aumentado la sensación de que Pochettino está construyendo un equipo capaz de hacer sentir orgullosos a los EE.UU. el próximo verano. 

  • SOCCER WC26 QUALIF KAZAKHSTAN VS BELGIUMAFP

    16Bélgica ⬇️

    Kevin De Bruyne admitió ya en 2022 que la mejor oportunidad de Bélgica para ganar un trofeo internacional importante con su 'Generación Dorada' ya había pasado - y nada ha ocurrido en el interín para cambiar esa opinión. La Eurocopa 2024 fue un desastre para los Diablos Rojos, con De Bruyne chocando con los aficionados que viajaban con la selección - y eso fue antes de que fueran eliminados en los octavos de final. Al menos lograron clasificar para la Copa del Mundo sin perder un partido, pero fue un grupo débil e incluso el delantero del Manchester City Jeremy Doku admitió tras el empate 1-1 con Kazajistán la semana pasada que Bélgica "perdió demasiados puntos" y "no fue lo suficientemente buena en un gran número de partidos".

    Así que, aunque Rudi Garcia todavía tiene algo de tiempo para cambiar las cosas, y cuenta con muchos jugadores que militan en las ligas de los 'Cinco Grandes' de Europa, es difícil hacer un argumento convincente de que los belgas finalmente terminarán su sequía de trofeos el próximo verano.

  • South Korea v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport

    15Corea del Sur ⬆️

    La participación de Corea del Sur en la Copa del Mundo del próximo verano no será una sorpresa para absolutamente nadie, dado que los Guerreros Taeguk han participado en los últimos 10 torneos. Esta vez, la clasificación se selló con una campaña invicta, que completaron al vencer a Kuwait 4-0 en su último partido.

    No fue todo un camino de rosas, ya que fueron retenidos en tres empates consecutivos antes de completar el trabajo contra Irak, mientras que varios jugadores clave se están haciendo mayores, incluyendo al legendario capitán Son Heung-min. Aún así, el entrenador Hong Myung-bo logró que los coreanos volviesen a encarrilarse tras su sorprendente derrota en la semifinal contra Jordania en la Copa Asiática 2023, lo que resultó en el despido de Jurgen Klinsmann como entrenador, y el nuevo jefe ya ha comenzado a intentar rejuvenecer al equipo antes del torneo del próximo verano en América del Norte.

    La derrota amistosa 5-0 de octubre contra Brasil significa que nadie estará pronosticando que Corea del Sur siquiera se acerque a igualar su cuarto lugar en la Copa del Mundo de 2002, pero han respondido bien a ese brutal toque de realidad con tres victorias consecutivas (contra Paraguay, Bolivia y Ghana) sin recibir un gol y claramente no son un equipo que deba ser subestimado, particularmente ya que Son ya parece estar disfrutando los efectos regenerativos de jugar su fútbol de club en Los Ángeles.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-SUI-SWEAFP

    14Suiza 🆕

    Suiza son maestros discretos de la clasificación. No se han perdido un Mundial desde 2002 y casi siempre se puede confiar en ellos para alcanzar los octavos de final. En esta ocasión, tuvieron que esperar hasta la última jornada para sellar oficialmente su lugar en el torneo de 2026 con un empate 1-1 en Kosovo. Sin embargo, los suizos ya habían asegurado efectivamente el primer lugar en el Grupo B de la UEFA con una impresionante victoria por 4-1 sobre Suecia en Ginebra el sábado, lo que ilustró perfectamente por qué los hombres de Murat Yakin son rivales tan incómodos.

    La escuadra puede que no esté llena de superestrellas, pero Breel Embolo es un goleador probado a este nivel, Dan Ndoye es realmente dinámico en su mejor día, Johan Manzambi es un prospecto muy emocionante y, lo más importante de todo, el veterano mediocampista Granit Xhaka está jugando, posiblemente, el mejor fútbol de su carrera. Básicamente, los suizos no deben ser subestimados.

  • Croatia v Faroe Islands - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    13Croacia ⬆️

    Creíamos que habíamos visto lo último de Luka Modric en el escenario internacional después de la devastadora eliminación de Croacia en la fase de grupos de la Eurocopa, pero el ganador del Balón de Oro ahora está listo para capitanear a su país en la Copa del Mundo a los 40 años. El equipo de Zlatko Dalic prácticamente se paseó en la fase de clasificación, asegurando su lugar con una ronda restante gracias a una victoria por 3-1 sobre Islas Feroe en Rijeka, pero, como siempre parece ser el caso con Croacia, nos encontramos preguntándonos si realmente pueden hacer un gran impacto en un torneo mientras continúan dependiendo de tantas de las mismas estrellas envejecidas. Después de todo, Modric no es el único veterano que desafía el paso del tiempo; Ivan Perisic (36) y Andrej Kramaric (34) también hicieron contribuciones cruciales a su campaña de clasificación.

    Sin embargo, Petar Sucic y Franjo Ivanovic (ambos de 22 años) han surgido como perspectivas emocionantes mientras que la defensa está liderada por Josko Gvardiol (23), quien ha ido de fuerza en fuerza después de demostrar ser uno de los defensores jóvenes más talentosos del juego en la última Copa del Mundo. Además, si hay algo que sabemos sobre los terceros clasificados en Qatar, es que a la Croacia de Modric le encanta burlarse de las predicciones previas al torneo.

  • Brazil v Chile - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    12Brasil ⬇️

    La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) finalmente consiguió a su hombre en mayo, pero ¿es realmente un año suficiente tiempo para que Carlo Ancelotti convierta a la Selección en campeona del Mundial? Brasil ciertamente tiene el talento para conseguir un título récord sexto, pero terminaron quintos en la CONMEBOL después de perder un tercio de sus partidos y desde hace tiempo ha habido una preocupante falta de cohesión en los sudamericanos, que cayeron en la etapa de cuartos de final tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022.

    Por el lado positivo, Ancelotti ya tiene una excelente relación con el dúo atacante clave Vinicius Jr y Rodrygo desde su tiempo a cargo del Real Madrid, el veterano mediocampista Casemiro está disfrutando un resurgimiento oportuno, mientras que la victoria de la semana pasada sobre el Senegal en forma de probó que el Neymar-igual Estevao realmente es un jugador que vale la pena emocionarse. Sin embargo, el posterior empate 1-1 con Túnez dejó en claro el hecho de que Ancelotti necesita que uno de sus No.9 entre en racha en los próximos meses (Joao Pedro probablemente sea la mejor apuesta), ya que lo último que Brasil quiere es encontrarse una vez más dependiendo de Richarlison para los goles.

  • Luis Diaz Colombia 2025Getty Images

    11Colombia ⬆️

    Néstor Lorenzo ha hecho un buen trabajo desde que asumió el cargo de Colombia en junio de 2022, llevando a Los Cafeteros a la final de la Copa América del verano pasado antes de asegurar un puesto en la Copa del Mundo con un partido de sobra. James Rodríguez fue clave para su clasificación, siendo el jugador revelación del Mundial de 2014 quien, de manera bastante adecuada, abrió el marcador en la victoria 3-0 sobre Bolivia que garantizó a su país un lugar entre los seis primeros en la CONMEBOL, pero el astro del Bayern Múnich Luis Díaz también fue inmenso.

    Como han demostrado durante su actual racha de cinco victorias en sus últimos seis juegos, es poco probable que Colombia tenga problemas para marcar goles en la Copa del Mundo: Jhon Arias, Richard Ríos y Daniel Muñoz son todos jugadores talentosos, mientras que Jhon Durán es un verdadero comodín. Sin embargo, los apostadores tendrán cautela al respaldar a un equipo muy irregular que pasó seis partidos sin ganar antes de finalmente cruzar la línea de meta contra Bolivia.

  • FBL-JPN-GHA-FRIENDLYAFP

    10Japón ↔️

    Japón se convirtió en el primer equipo en calificar para la Copa del Mundo el 20 de marzo al vencer a Baréin con goles de Daichi Kamada y el emocionante Takefusa Kubo. Será la octava aparición consecutiva en las finales para los Blue Samurai, que fueron una de las revelaciones de la edición anterior en Catar, donde sorprendieron a Alemania y España en su camino hacia los octavos de final antes de perder desafortunadamente ante Croacia en penales.

    El objetivo declarado ahora es alcanzar los cuartos de final por primera vez, pero si pueden lograrlo es un tema de intensa discusión en casa. El entrenador Hajime Moriyasu ciertamente tiene un fuerte y estable once inicial, que está maravillosamente bien dirigido por Wataru Endo del Liverpool, pero había dudas persistentes sobre la profundidad del equipo incluso antes de que un equipo experimental fuera vencido por Estados Unidos en un amistoso en septiembre.

    No obstante, muchas de las superpotencias tradicionales de la Copa del Mundo definitivamente querrán evitar enfrentarse a un equipo dinámico y bien equilibrado que anotó 30 goles en la clasificación mientras solo concedía tres. De hecho, la histórica victoria remontada sobre Brasil en octubre ilustra perfectamente que Japón es capaz de vencer a cualquiera en su día, y las victorias de noviembre sobre Ghana (2-0) y Bolivia (3-0) significan que van a llevar un impulso serio hacia 2026.

  • FBL-WC-2026-CAF-QUALIFIERS-MAR-NGRAFP

    9Marruecos ⬇️

    Aparte de que Lionel Messi llevó a Argentina a la gloria en la Copa del Mundo, Marruecos fue la historia de Qatar 2022, con Los Leones del Atlas convirtiéndose en la primera nación africana en alcanzar las semifinales en la historia del torneo. Tal como está, Marruecos también parece ser la mejor esperanza del continente para una victoria en 2026.

    El equipo de Walid Regragui, con una gran capacidad goleadora, ha perdido solo dos partidos desde que terminó cuarto en Qatar y actualmente tiene una racha ganadora de 18 partidos, durante la cual se clasificaron con facilidad para su tercera Copa del Mundo consecutiva por primera vez en la historia del país. Con el atacante del Real Madrid Brahim Diaz integrado exitosamente en un equipo muy fuerte y experimentado capitaneado por el lateral derecho del Paris Saint-Germain Achraf Hakimi, Marruecos no carecerá ni de calidad ni de confianza, especialmente si ganan la Copa Africana de Naciones en su tierra seis meses antes de que comience el Mundial...

  • haaland Getty Images

    8Noruega 🆕

    La participación de Noruega en una primera fase final de la Copa del Mundo desde 1998 fue efectivamente confirmada por la victoria de la semana pasada por 4-1 sobre Estonia. Podrían haber perdido 8-0 contra Italia el domingo y aún así terminar primeros de su grupo. Sin embargo, Noruega no levantó el pie del acelerador, y en su lugar fue al San Siro e hizo una declaración con otra victoria de tres goles sobre los italianos para sellar una campaña de clasificación impecable. 

    No es sorprendente que Erling Haaland estuviera entre los goleadores, anotando dos veces en una sensacional demostración en el segundo tiempo, pero hay más en el equipo de Stale Solbakken que su destacado No.9, como subrayó el hecho de que Oscar Bobb y Jorgen Strand Larsen ambos tuvieron un gran impacto desde el banco en Milán. Si todos están en plena forma (recuerden que el capitán Martin Odegaard aún tiene que regresar al equipo que ganó 4-1 en Milán), Noruega podría causar serios estragos en América del Norte el próximo verano.

  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    7Alemania ⬆️

    El consenso general era que Alemania tuvo bastante mala suerte al encontrarse con España en los cuartos de final de la Eurocopa 2024, especialmente porque el equipo de Julian Nagelsmann jugó su parte en un encuentro épico en Stuttgart que habría sido un final adecuado. Sin embargo, la capacidad del entrenador para sacar lo mejor de un grupo talentoso de jugadores fue cuestionada tras las derrotas consecutivas en casa en las finales de la Liga de Naciones 2025, seguidas de una vergonzosa derrota por 2-0 ante Eslovaquia en su primer partido de clasificación para el Mundial.

    No obstante, Nagelsmann ha logrado cambiar las cosas. Alemania aseguró el primer puesto en el Grupo A de la UEFA al derrotar a Eslovaquia 6-0 el lunes, logrando así cinco victorias consecutivas para Die Mannschaft, que parece haber encontrado al goleador que tanto necesitaban en Nick Woltemade. De repente, Alemania parece un equipo temible en Norteamérica, especialmente porque Jamal Musiala debería volver a la acción mucho antes de que comience el torneo, para ocupar su lugar en un ataque emocionante que probablemente también contará con Florian Wirtz y un Leroy Sane rejuvenecido.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-NED-LTUAFP

    6Países Bajos ↔️

    Países Bajos es uno de los equipos más curiosos en el fútbol internacional. Por ejemplo, nunca convencieron realmente en la Eurocopa 2024, pero después de terminar terceros en su grupo, llegaron a las semifinales, donde perdieron estrechamente contra Inglaterra. Frustrantemente, sigue siendo difícil saber qué pensar del equipo de Ronald Koeman. Los números de su campaña de clasificación para el Mundial son impresionantes: seis victorias, dos empates, cero derrotas, 27 goles anotados, cuatro recibidos. Sin embargo, no lograron vencer a Polonia, que quedó en segundo lugar, ni en casa ni fuera.

    Esto es lo que podemos decir sobre los holandeses: son peligrosos. Virgil van Dijk lidera una defensa que también cuenta con Mathijs de Ligt y Jurrien Timber, el centro del campo es tan fuerte que Ryan Gravenberch no es un titular seguro, y digan lo que digan sobre Memphis Depay, el hombre puede marcar goles a nivel internacional, especialmente cuando está respaldado por jugadores como Xavi Simons y Cody Gakpo. En resumen, los holandeses son una sorpresa potencial.

  • Republic of Ireland v Portugal - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    5Portugal ⬇️

    Muy pocos aficionados otorgan mucha importancia a la Liga de Naciones, pero resultó ser un auténtico salvavidas para Cristiano Ronaldo y Roberto Martínez. Ambos hombres estuvieron bajo mucha presión para alejarse del equipo nacional de Portugal después de la increíblemente vergonzosa campaña de la Eurocopa 2024. Sin embargo, la victoria en la Liga de Naciones fortaleció sus respectivas posiciones como capitán y entrenador, lo que significa que Ronaldo casi con seguridad liderará la Portugal de Martínez en la Copa del Mundo 2026 a los 41 años de edad. Sin embargo, ¿es eso necesariamente algo bueno?

    Ronaldo ha anotado 13 veces desde la Eurocopa, pero, cuando la presión recayó sobre Portugal durante un crucial partido de clasificación para la Copa del Mundo en Dublín la semana pasada, el capitán se desmoronó, siendo expulsado con una típica muestra de petulancia. Además, con Martínez obligado a prescindir de Ronaldo para el último partido del grupo de la Seleção, produjeron su actuación más cohesionada de la campaña por mucho, arrasando a Armenia 9-1 para sellar su lugar en las finales, lo que solo fortaleció el argumento de que Portugal sería un equipo aún más fuerte con un delantero más móvil jugando en una línea de ataque fluida.

    En esta etapa, realmente parece que una selección de Portugal repleta de talento ya no necesita a Ronaldo tanto como él los necesita a ellos. Aún así, incluso si termina siendo suspendido para los primeros partidos de Portugal en la Copa del Mundo, Martínez sigue estando casi seguro de persistir con su plan de juego centrado en CR7. Ha llegado demasiado lejos para cambiar de dirección ahora.

  • France v Ukraine - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    4Francia ⬆️

    Digan lo que quieran sobre Didier Deschamps, pero el hombre es resistente. El entrenador dolorosamente pragmático parecía ser un blanco fácil después de la derrota del año pasado en la Liga de las Naciones en casa contra Italia, en lo que fue la primera aparición de Francia después de una carrera increíblemente aburrida hasta las semifinales de la Eurocopa 2024. Sin embargo, no hubo nada aburrido en la carrera de Les Bleus hasta los cuatro últimos de la Liga de las Naciones, donde fueron vencidos 5-4 por España en un concurso emocionante.

    El regreso a la forma de Kylian Mbappé ha sido obviamente integral para el mini-repunte de Francia, pero también han sido ayudados por Michael Olise llevando su juego a otro nivel desde que se unió al Bayern Múnich, y Ousmane Dembélé finalmente poniendo su acto en orden. En consecuencia, Deschamps en realidad tiene una oportunidad externa de terminar su mandato en alto el próximo verano, porque aunque persiste la sensación de que Francia no es tan buena como debería ser debido al conservadurismo del entrenador, recogieron 16 de 18 puntos posibles en su grupo de clasificación para la Copa del Mundo, mientras concedían solo cuatro goles en seis partidos. 

    Sin embargo, que Deschamps incremente su ya impresionante variedad de opciones de ataque fue aún más significativo que su impresionante récord defensivo. Hugo Ekitike, Rayan Cherki, Maghnes Akliouche y Jean-Philippe Mateta han tenido comienzos alentadores en sus respectivas carreras internacionales durante el último año, lo que significa que a Francia no le faltará fortaleza en profundidad en una Copa del Mundo que fácilmente podría decidirse por los suplentes de impacto debido al agotador calor. 

  • Spain v Türkiye - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    3España ⬇️

    España fue sobresaliente en la Eurocopa 2024, pero parece que podrían ser aún mejores en el Mundial 2026. Lamine Yamal sigue fortaleciéndose, lo mismo ocurre con su compañero de equipo del Barcelona Pedri, mientras que Dean Huijsen se ha integrado sin problemas en la defensa.

    La Roja no es, por supuesto, imparable. Portugal lo demostró al superarlos en penales en la final de la Liga de Naciones en junio, mientras que existen preocupaciones crecientes de que Yamal podría estar en riesgo de agotamiento. Sin embargo, las dudas sobre la falta de un verdadero No.9 están desapareciendo porque no tienen problemas para marcar goles, principalmente gracias a los dos Mikels, Merino y Oyarzabal, quienes anotaron seis veces en la clasificación.

    Así que, aunque un empate descuidado 2-2 con Turquía el martes arruinó las esperanzas de España de emular a Inglaterra ganando todos sus partidos de clasificación sin conceder un solo gol, los hombres de Luis de la Fuente estarán totalmente confiados en añadir un título mundial a su corona europea.

  • FBL-FRIENDLY-ANG-ARGAFP

    2Argentina ↔️

    ¿Lo hará o no lo hará? Lionel Messi podría haberse retirado después de llevar a Argentina a la gloria en la Copa del Mundo de 2022 con sus actuaciones mágicas, similares a las de Diego Maradona en Qatar, pero, porque aún se divertía mucho con la Albiceleste, decidió quedarse para ganar otra Copa América. La pregunta sigue siendo, sin embargo, si continuará hasta el 2026. 

    La buena noticia es que la escuadra de Lionel Scaloni se está volviendo menos dependiente de Messi, como subrayaron de manera emocionante al derrotar a Brasil en marzo sin su capitán lesionado y, sin importar lo que decida hacer el talismán de Argentina, el equipo ciertamente no carecería de un gol el próximo verano, no con jugadores como Julián Álvarez y Lautaro Martínez para elegir en el frente. Sellar un lugar para la Copa del Mundo en marzo también permitió a Scaloni dar paso a la próxima generación de No.10, con Nico Paz y Franco Mastantuono que ya parecen potenciales superestrellas. 

    El hecho es, sin embargo, que si Messi sigue jugando, Argentina estaría aún más confiada en retener su título. Él dice que no quiere ser una "carga", pero parece que su mera presencia sigue siendo una bendición para un grupo de jugadores dispuestos a pasar por paredes por su capitán inspirador - y, lo que es más importante, él todavía está produciendo resultados. ¡Su gol en la victoria amistosa de la semana pasada sobre Angola llevó su cuenta internacional a 115 goles en 196 apariciones!

  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    1Inglaterra ⬆️

    Estadísticamente hablando, Sir Gareth Southgate fue el entrenador más exitoso de Inglaterra desde Sir Alf Ramsey, pero no logró poner fin a la sequía de trofeos más infame en el fútbol internacional, con los Tres Leones quedando cortos una vez más en la Eurocopa 2024, donde fueron superados en la final por España. La Asociación de Fútbol, por lo tanto, recurrió a Thomas Tuchel para liderar al país en el Mundial de 2026, entonces, ¿qué posibilidades tiene el alemán de finalmente llevar a Inglaterra al éxito en un torneo importante? Una bastante buena, basándonos en lo que hemos visto hasta ahora. 

    Es cierto que Inglaterra se esforzó a veces contra oponentes defensivos en un grupo de clasificación dolorosamente débil - los partidos contra Andorra fueron particularmente difíciles de ver - pero el equipo de Tuchel hizo una declaración de intenciones en la victoria 5-0 en Serbia, en su camino para convertirse en la primera nación europea en ganar todos sus partidos sin conceder un solo gol. 

    La gran pregunta en los medios es, por supuesto, ¿cómo responderá Jude Bellingham al ser efectivamente solicitado para demostrar su valía a Inglaterra? En cierto modo, eso es positivo en sí mismo, porque muestra que Tuchel está enfocado únicamente en poner el mejor equipo en el campo, en lugar de tratar de meter a todas las superestrellas de los Tres Leones en una sola alineación titular. El fútbol realmente podría regresar a casa para los fanáticos de Inglaterra el próximo verano, porque podría no haber una escuadra más fuerte en el torneo, mientras que el capitán Harry Kane es probablemente el delantero centro más completo del fútbol mundial en este momento.