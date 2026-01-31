Goal.com
Power Ranking del Balón de Oro 2026: Harry Kane y Kylian Mbappé lideran mientras Raphinha se destaca nuevamente como candidato

Con el duopolio Lionel Messi-Cristiano Ronaldo desapareciendo en el espejo retrovisor, la lucha por el Balón de Oro no había estado tan abierta en los últimos 20 años, con innumerables jugadores comenzando la campaña creyendo que tienen la oportunidad de reclamar el premio individual más prestigioso que el fútbol tiene para ofrecer. Ousmane Dembélé surgió de una carrera plagada de inconsistencias para ganar el Balón de Oro en 2025, y se encontraba entre un abarrotado grupo de contendientes cuando la carrera de 2026 comenzó.

Dembele aseguró en gran medida el premio gracias a sus actuaciones ayudando al Paris Saint-Germain a ganar su primera Copa de Europa, y la Liga de Campeones es nuevamente probable que tenga un gran peso en la batalla por el Balón de Oro esta vez. Sin embargo, también es un año de Copa del Mundo, por lo que existe la posibilidad de que el eventual ganador no emerja hasta el verano en América del Norte.

No olviden, además, que la Copa Africana de Naciones también será tenida en cuenta, lo que significa que podría haber algunos jugadores que no solo brillen para sus clubes, sino que también impresionen en dos torneos importantes a lo largo de la campaña.

La carrera por el Balón de Oro es un maratón, no un sprint, y vale la pena recordar que Dembele no surgió como un posible vencedor hasta mediados de la campaña 2024-25. Sin embargo, con la europea ya superando su punto medio, los Power Rankings del Balón de Oro de GOAL están bien encaminados mientras seguimos a los probables ganadores del Balón de Oro en las próximas semanas y meses:

Actualización anterior: 25 de diciembre de 2025. Jugadores que se caen: Achraf Hakimi.

  • Inter Miami CF v Vancouver Whitecaps FC - Audi 2025 MLS Cup FinalGetty Images Sport

    10Lionel Messi (Inter Miami) ⬇️

    En 2025-26: 22 goles, 19 asistencias. Ganó la MLS Cup.

    ¿Él no podría, verdad?! Se pensaba que los días en que Lionel Messi siquiera fuera nominado para el Balón de Oro habían quedado atrás, pero después de guiar al Inter Miami a su primera MLS Cup y con Argentina manteniéndose entre los favoritos para ganar el Mundial, hay una posibilidad real de que el ganador de ocho veces se encuentre de nuevo en la carrera por el Balón de Oro en el verano.

    Messi demostró ser un clase aparte en su camino a ganar por segunda vez consecutiva el premio al MVP de la MLS, ya que proporcionó seis goles y siete asistencias solo en los seis partidos de playoffs de Miami, y ciertamente ese éxito a nivel de club sería tenido en cuenta si puede ayudar a Argentina a defender su corona global en Norteamérica en 2026. Con todo el talento que lo rodea, Messi sigue siendo el corazón de la alineación de la Albiceleste, y por lo tanto, cualquier triunfo en el país que ahora llama hogar probablemente se le atribuirá en gran medida a él una vez más.

  • FBL-KSA-SUPERCUP-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    9Raphinha (Barcelona) 🆕

    En 2025-26: 13 goles, cinco asistencias. Ganó la Supercopa de España.

    Para algunos, que Raphinha terminara quinto en la votación del Balón de Oro 2025 fue una desgracia dado los números ofensivos francamente ridículos que registró para el Barcelona. Y tenían razón, además parece que el brasileño está decidido a volver a estar entre los contendientes tras sacudirse un persistente problema de isquiotibiales que frenó su progreso durante los primeros meses de la campaña.

    Su actuación decisiva contra el Real Madrid en la final de la Supercopa de España culminó un buen regreso de forma para Raphinha desde que se recuperó de su lesión, y ahora parece listo para nuevamente no mostrar piedad contra las defensas en España o en Europa durante la segunda mitad de la temporada. También será uno de los líderes de Brasil en la Copa del Mundo, con la selección habiendo mostrado mejoras bajo el mando de Carlo Ancelotti a medida que se acerca el torneo.

  • FC Bayern München v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    8Luis Díaz (Bayern de Múnich) ↔️

    En 2025-26: 16 goles, 14 asistencias. Ganó la DFL-Supercup.

    Los aficionados del Liverpool podrían ser perdonados por preguntarse si su temporada no estaría en tal agitación si Luis Díaz no hubiera sido vendido durante el verano. El delantero versátil desempeñó un papel importante en el triunfo del título de los Reds en 2024-25, pero su deseo de un nuevo desafío llevó al equipo de Anfield a aceptar una oferta de €75 millones (£65.5m/$88m) del Bayern Munich por el internacional colombiano.

    Díaz no ha mirado atrás desde entonces, habiendo establecido un buen entendimiento con Harry Kane y el resto de sus compañeros del Bayern. Algunos de sus goles en la Bundesliga han sido impresionantes, mientras que su doblete para vencer al PSG en la Liga de Campeones fue el tipo de actuación ganadora de partidos que llama la atención de los votantes del Balón de Oro, incluso si también incluyó una tarjeta roja.

    Considerando que Díaz jugará su primer Mundial este verano para un equipo de Colombia que está siendo considerado como una revelación, él tiene todo lo necesario para ser un candidato al Balón de Oro.

  • Bournemouth v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Declan Rice (Arsenal) ⬇️

    En 2025-26: Cinco goles, 10 asistencias.

    Declan Rice se anunció como uno de los mediocampistas de élite mundial con sus actuaciones contra el Real Madrid en la Liga de Campeones de la temporada pasada, y el hombre del Arsenal ha ido de fuerza en fuerza desde entonces. Rice es ahora uno de los jugadores más importantes de los Gunners mientras buscan no solo el título de la Premier League, sino también su primer triunfo en la Liga de Campeones, después de ganar los ocho partidos de su fase de liga en Europa.

    Las carreras empujadas de Rice, sus contribuciones defensivas y sus ejecuciones a balón parado significan que los partidos rara vez pasan desapercibidos para él, mientras que también es un titular seguro para un equipo de Inglaterra dirigido por Thomas Tuchel que parece más que capaz de poner fin a 60 años de sufrimiento ganando la Copa del Mundo de 2026.

  • Paris Saint-Germain v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    6Vitinha (Paris Saint-Germain) ↔️

    En 2025-26: Seis goles, 10 asistencias. Ganó el Trophée des Champions, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.

    Vitinha ha recorrido un largo camino desde su poco impresionante cesión en el Wolves hace cinco años para terminar en el podio del Balón de Oro en 2025, y el jefe dictatorial del PSG es ahora considerado por muchos como el mejor centrocampista del planeta. Ciertamente, ha jugado de tal manera durante la primera mitad de la temporada, e incluso ha añadido más goles y asistencias a su juego, como lo destacó su triplete para vencer al Tottenham en la Liga de Campeones en noviembre.

    También formará parte del equipo de Portugal el próximo verano que, tras ganar la Liga de las Naciones, tiene una creencia genuina de que pueden triunfar en el Mundial. Si lo hacen, entonces es probable que Vitinha haya jugado un papel fundamental.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-BAYERN MUNICHAFP

    5Michael Olise (Bayern Múnich) ⬆️

    En 2025-26: 15 goles, 23 asistencias. Ganó la DFL-Supercup.

    Cualquiera que haya predicho que Michael Olise tendría dificultades para dar el salto de Crystal Palace al Bayern Múnich ha estado muy equivocado, ya que el extremo ha encadenado un año o más de actuaciones fantásticas para los campeones de la Bundesliga. Igualmente capaz de marcar goles como de crear oportunidades para otros, el jugador de 24 años se ha convertido en uno de los jugadores ofensivos más temidos en la máxima categoría del fútbol alemán, al tiempo que deja su huella en la Liga de Campeones.

    Las actuaciones de Olise con su club también le han ayudado a asegurar un puesto titular en la selección de Francia a pesar de la intensa competencia por los lugares. Como tal, podría ser una de las estrellas de la próxima Copa del Mundo para uno de los favoritos a levantar el trofeo.

  • FC Barcelona v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    4Lamine Yamal (Barcelona) ↔️

    En 2025-26: 13 goles, 15 asistencias. Ganó la Supercopa de España.

    El favorito de los corredores de apuestas al inicio de la temporada, Lamine Yamal está bien encaminado para convertirse en el primer jugador menor de 21 años en ganar el Balón de Oro, ¡y ni siquiera tendría que ganarlo en 2026 para lograrlo! Las actuaciones del adolescente del Barcelona en las etapas finales de la Liga de Campeones de la temporada pasada lo hicieron emerger a los ojos de muchos como el mejor futbolista del mundo, y su puesto de subcampeón detrás de Dembélé en la votación del Balón de Oro fue un testimonio de eso.

    Hay quienes todavía creen que necesita producir más momentos decisivos en los partidos más importantes, mientras que existen preocupaciones de que la cantidad de partidos que Yamal ha jugado a una edad tan temprana esté llevando a un aumento en los problemas de lesiones. El Barça, por su parte, parece estar muy lejos de ser contendientes en la Liga de Campeones en este momento debido a sus deficiencias defensivas, lo que significa que Yamal podría necesitar apoyarse fuertemente en sus actuaciones con España en la Copa del Mundo si quiere llevarse el Balón de Oro.

  • Manchester City v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    3Erling Haaland (Manchester City) ⬇️

    En 2025-26: 40 goles, seis asistencias.

    Después de una temporada decepcionante según sus propios altos estándares, Erling Haaland entró en 'Modo Terminator' para comenzar la campaña actual, convirtiéndose en un ariete de un solo hombre para el Manchester City mientras buscaban reestablecerse como contendientes tanto para la Premier League como para la Liga de Campeones. Ya bien encaminado hacia su tercera Bota de Oro en cuatro temporadas, las defensas habían sido impotentes para detener al joven de 25 años hasta que pasó por una sequía prolongada alrededor del Año Nuevo.

    Los sorprendentes números de Haaland para el City lo habrían puesto en la conversación del Balón de Oro de todos modos, pero sus posibilidades esta vez se ven aumentadas por la primera clasificación de Noruega para la Copa del Mundo desde 1998, dando a su estrella la oportunidad de aparecer en un torneo importante por primera vez. Los escandinavos son simplemente el caballo negro para triunfar en América del Norte, pero Haaland aún podría usar el escenario mundial para ponerle un broche a su candidatura al Balón de Oro si todo va bien a nivel de club.

  • Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    2Kylian Mbappé (Real Madrid) ⬆️

    En 2025-26: 41 goles, ocho asistencias.

    ¿Es este el año en que Kylian Mbappé finalmente consigue el Balón de Oro? Casi desde el momento en que emergió como un adolescente en el Mónaco, el delantero ha sido señalado como un futuro ganador del Balón de Oro. Pero después de haber celebrado su 27 cumpleaños, Mbappé sigue esperando su oportunidad para estar en lo más alto del podio en París.

    Hasta ahora, poco más podría haber hecho para darse la mejor oportunidad posible de terminar con esa espera, con Mbappé habiendo cargado a un Real Madrid en dificultades esta temporada con una serie de goles decisivos. También ha guardado las mejores actuaciones internacionales de su carrera para las Copas del Mundo, así que se espera que el capitán de Francia llegue lejos en esta carrera.

  • FC Bayern München v R. Union Saint-Gilloise - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    1Harry Kane (Bayern Múnich) ↔️

    En 2025-26: 40 goles, cuatro asistencias. Ganó la DFL-Supercopa.

    Siempre habrá quienes no aprecien completamente a Harry Kane, pero ahora que se ha quitado de encima el estigma del trofeo que tantos usaban para cuestionarlo a lo largo de los años, el delantero del Bayern Múnich parece un hombre en una misión, totalmente decidido a demostrar que también es digno de reconocimiento individual mientras continúa anotando a un ritmo récord.

    Además de marcar montones de goles, Kane ha demostrado su juego completo de manera devastadora para los campeones de la Bundesliga, y si puede mantener esta forma, entonces más trofeos llegarán a su camino al final de la temporada. Los fanáticos de Inglaterra, mientras tanto, rezan para que su capitán no se quede sin fuerzas antes del verano, siendo Kane clave para las esperanzas de los Tres Leones de poner fin a su agonizante espera por un gran honor a nivel internacional.

