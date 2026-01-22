+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Champions League power rankings GFXGOAL
Mark Doyle

Power Ranking de la Champions League 2025-26: el Arsenal lidera, el Real MAdrid sube, aparecen grietas en el PSG y el Bodo/Glimt expone la fragilidad defensiva del Manchester City

Las cosas finalmente están a punto de ponerse interesantes en la Liga de Campeones, ¡y todo lo que se necesitó fueron cuatro meses y 126 partidos! De cara a la octava jornada, cuando todos los partidos comenzarán al mismo tiempo el miércoles, varios equipos europeos de élite están en verdadero peligro de perderse la clasificación directa para los octavos de final. De hecho, Barcelona (noveno), Manchester City (11º), Atlético de Madrid (12º) e Inter (14º) actualmente se encuentran fuera de los codiciados ocho primeros puestos.

No hay garantía de que los campeones reinantes Paris Saint-Germain mantengan el sexto lugar tampoco, ya que reciben a Newcastle, que está en séptimo lugar, en su último partido, y aunque Barcelona estará confiado de ascender desde el noveno puesto, dado que cierran su campaña de fase de liga en el Camp Nou contra Copenhague, su defensa débil se mostró una vez más en una victoria sorprendentemente difícil sobre Slavia Praga.

Arsenal, por supuesto, no tiene tales problemas, y los Gunners mantuvieron su récord perfecto al acumular más miseria sobre el Inter en San Siro. En otra semana muy fuerte para la mayoría del contingente inglés, Liverpool también se restableció como contendiente con una victoria contundente en Marsella.

Entonces, tal como están las cosas, ¿qué equipos parecen potenciales campeones? ¿Y quién corre el riesgo de sufrir una salida vergonzosamente temprana? GOAL clasifica y califica a los 32 equipos que aún luchan por un lugar en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones 2025-26...

Actualización anterior: 11 de diciembre de 2025. Equipos eliminados: Kairat Almaty, Villarreal, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga.

    32Benfica ⬇️

    Jose Mourinho resumió la derrota de Benfica por 2-0 en Turín de manera bastante sucinta: "La diferencia entre Juventus y nosotros fue que ellos anotaron, y nosotros no".

    Fue una evaluación simplista pero bastante precisa del juego, ya que las Águilas habían sido, de hecho, el mejor equipo en varios momentos durante un encuentro muy equilibrado. Sin embargo, simplemente no pudieron meter el balón en la red, incluso cuando les otorgaron un penalti faltando 10 minutos.

    En consecuencia, el Benfica se mantiene en seis puntos, por lo que incluso si vencen al Real Madrid en el Estadio da Luz la próxima semana, no hay garantía de que eso sea suficiente para impulsarles a los primeros 24. Así pues, una salida anticipada se avecina para los hombres de Mourinho. 

    31Union Saint-Gilloise ⬇️

    Promise David y sus compañeros de equipo del USG tenían "emociones encontradas" después de su derrota por 2-0 ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena, dado que habían frustrado a sus anfitriones antes de conceder un gol de tiro libre a Harry Kane poco después del descanso.

    "Estábamos muy contentos con la forma en que terminamos la primera mitad", dijo el delantero a la UEFA. "Defensivamente, creo que fuimos sólidos en nuestro bloque bajo. Hubo algo de peligro, pero no permitimos disparos peligrosos. Fue un primer tiempo para estar orgullosos, pero en la segunda mitad, las cosas se pusieron difíciles para nosotros. Concedimos dos goles rápidos y deberíamos haber estado mejor allí."

    Sin embargo, aunque es comprensible que el USG esté orgulloso de sus esfuerzos defensivos contra uno de los mejores equipos de Europa, van a tener que comprometer a muchos más hombres hacia adelante para vencer al Atalanta la próxima semana, ya que nada menos que una victoria será suficiente si quieren obtener un lugar inesperado en los play-offs - y eso podría significar problemas para un equipo que ha concedido 11 goles en sus tres juegos en casa anteriores en la competición de esta temporada. 

    30Ajax ⬆️

    Probablemente, el Ajax haya dejado las cosas demasiado tarde para lograr una gran escapada. A pesar de haber conseguido dos victorias consecutivas con un triunfo por 2-1 en Villarreal el martes, necesitarían vencer contundentemente al Olympiacos en su último partido para mejorar significativamente su terrible diferencia de goles de -12, y aun así, no habría garantía de avanzar con nueve puntos.

    Sin embargo, después de perder sus primeros cinco juegos en esta fase de la liga de esta temporada y ser humillados por AZ en la Copa KNVB la semana pasada, al menos Ajax demostró un admirable espíritu luchador al remontar para ganar en El Madrigal.

    "Este resultado es bueno para el equipo, para el personal y, sobre todo, para los fanáticos, muchos de los cuales nos han apoyado todo el camino," dijo el entrenador Fred Grim. "El equipo sigue ganando confianza y continúa avanzando. Estoy contento por eso." 

    29Bodo/Glimt ⬆️

    Cuerpos gobernantes débiles y obsesionados con el dinero le han robado al juego gran parte de su romance, pero Bodo/Glimt venciendo al Manchester City patrocinado por el estado se sintió como un verdadero cuento de hadas futbolístico. Fue una recompensa justa no solo por una actuación sobresaliente en la noche por parte de los noruegos - quienes jugaron fuera del campo de plástico al costoso equipo de Pep Guardiola - sino también por actuaciones previas en la fase de liga de esta temporada que no arrojaron los resultados que merecían.

    Bodo/Glimt sigue siendo poco probable que progrese, ya que necesitarían ganar fuera de casa al Atlético de Madrid para lograrlo, pero si su notable ascenso a la prominencia en los últimos años no ha demostrado otra cosa, es que los sueños a veces se hacen realidad. 

    "Siempre hay oportunidades en el fútbol," señaló el entrenador Kjetil Knutsen. "¡Incluso si vienes de una pequeña ciudad como Bodo!"

    28Copenhague ⬇️

    Copenhague parecía muerto y enterrado después de quedarse con un hombre y un gol menos contra el campeón italiano, Napoli, el martes, con Scott McTominay rompiendo el empate poco antes del descanso en el Parken, y solo cuatro minutos después de que el capitán del FCK, Thomas Delaney, fuera expulsado por una entrada terriblemente imprudente. 

    A pesar de su desventaja numérica, los daneses estuvieron magníficos en la segunda mitad y merecieron completamente su empate, incluso si el suplente Jordan Larsson tuvo suerte de quedarse con un rebote fácil después de ver su penal detenido por Vanja Milinkovic-Savic en la portería del Napoli.

    Desafortunadamente para Copenhague, ahora necesitan vencer al Barcelona en el propio patio trasero de los catalanes para entrar en los play-offs y, a pesar de todas sus cualidades de lucha, eso parece una tarea demasiado complicada para el equipo de Jacob Neestrup Hansen.

    27Club Brujas ⬆️

    Club Brugge simplemente tenía que vencer a Kairat Almaty para mantener vivas sus esperanzas de clasificación y lo hicieron - de manera contundente. Los belgas triunfaron 4-1 en Kazajistán y ahora saben que si pueden vencer a Marsella en casa en su último partido, asegurarán un lugar en los play-offs.

    Por supuesto, superar al impredecible equipo de Roberto De Zerbi estará lejos de ser sencillo, pero Brugge habría aceptado tal escenario antes de que comenzara la fase de la liga.

    Como dijo el entrenador Ivan Leko en su conferencia de prensa posterior al partido, "Esto es grande para mí, los chicos, el personal y todos en el club estar en esta situación. Será bonito - es casi un caso de nada que perder y todo por ganar."

    26PSV ⬇️

    Con el Bayern Múnich por venir en su último partido de la fase de liga, el PSV realmente necesita conseguir un resultado positivo fuera de casa contra el Newcastle el miércoles. Sin embargo, se dispararon en el pie en St. James' Park - dos veces - al regalar a sus anfitriones dos goles en la primera media hora con pases horriblemente errados. No hubo forma de remontar desde allí para los campeones holandeses, que permanecen con ocho puntos después de siete jornadas de acción.

    "Simplemente no fuimos lo suficientemente buenos con el balón", dijo el defensor Jerdy Schouten a la UEFA. "No quiero culpar las lesiones ni nada más, simplemente no fuimos lo suficientemente buenos".

    La única esperanza del PSV ahora es que el Bayern, ya clasificado, descanse jugadores para el viaje de la próxima semana a Eindhoven, y que incluso un empate pueda ser suficiente para avanzar a los play-offs.

    25Pafos ⬆️

    El portero Jay Gorter estaba comprensiblemente "devastado" por la naturaleza de la derrota 1-0 de Pafos ante el Chelsea, ya que los sobresalientes chipriotas estaban a solo 12 minutos de lograr un resultado famoso en Stamford Bridge cuando Moisés Caicedo anotó de cabeza desde cerca. Al mismo tiempo, el portero holandés estaba inmensamente orgulloso del desempeño de su equipo en Londres, y con razón. Pafos defendió excelentemente en su mayor parte e incluso golpeó el poste durante la primera mitad.

    En consecuencia, aún estarán llenos de confianza al entrar en su encuentro de la octava jornada con Slavia Praga. No hay garantías, dado que hay muchas permutaciones, pero si el equipo de Albert Celades supera a sus oponentes ya eliminados, tendrían una oportunidad de progresar con nueve puntos. 

    24Olympiacos ⬆️

    Olympiacos tuvo mucha suerte después de anotar temprano en la victoria por 2-0 del martes sobre el Bayer Leverkusen. Como admitió el portero Kostantinos Tzolakis a MEGA, "Nos enfrentamos a un oponente muy duro esta noche y el segundo gol, contra el curso del juego antes del descanso, fue crucial".

    La victoria fue tan importante para las perspectivas de clasificación de los griegos ya que los ha colocado con ocho puntos de cara a un fascinante último juego de ronda contra el Ajax, que también necesita ganar para darse alguna oportunidad de alcanzar los play-offs. 

    Por lo tanto, las apuestas no podrían ser más altas para el Olympiacos, cuya única victoria fuera de casa en la competición de esta temporada fue en Kairat. "Si no ganamos en Ámsterdam la próxima semana, entonces nuestro esfuerzo de esta noche fue en vano," advirtió Tzolakis. 

    23Athletic Club ⬆️

    Si bien la narrativa posterior al partido se centró con razón en el derroche de Atalanta, el entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, tenía todo el derecho de señalar que sus sustituciones también jugaron un papel importante en la sorprendente victoria de su equipo por 3-2 en Bérgamo. Los vascos también merecen crédito por ser tan clínicos, ya que solo tuvieron cuatro tiros en los 90 minutos completos, y aun así lograron mantener intactas sus esperanzas de clasificación.

    Por supuesto, nada menos que una victoria será suficiente contra el décimo lugar, Sporting CP, si el Athletic quiere conservar su lugar entre los 24 primeros, pero el equipo de Valverde habrá ganado una gran cantidad de confianza con su victoria en Italia y siempre son una fuerza a tener en cuenta en el magnífico San Mamés. 

    22Mónaco ⬇️

    En un desarrollo completamente nada sorprendente, Mónaco se ha desmoronado desde que despidieron a Adi Hutter, y eso no es hablar con el beneficio de la retrospectiva. Dijimos en su momento que fue una decisión desconcertante, y así se ha demostrado.

    El equipo de Sebastien Pocognoli ha perdido siete de sus últimos ocho partidos en la Ligue 1 y, el martes, fueron destrozados 6-1 por el Real Madrid en el Bernabéu. "Malas decisiones y mala ejecución técnica," fue como el entrenador belga resumió una presentación desastrosa.

    Sin embargo, probablemente Mónaco todavía alcanzará la fase de eliminatorias. Una victoria en casa sobre la Juventus sellaría el trato, pero incluso un punto debería ser suficiente. Sin embargo, hay una preocupación de que incluso un empate pueda estar más allá del alcance del equipo de Pocognoli, dado que los Bianconeri están mostrando serias señales de mejora bajo Luciano Spalletti.

    21Nápoles ⬇️

    Antonio Conte rara vez es un hombre feliz, pero estaba incluso más molesto de lo habitual después de que el Napoli empatara 1-1 con el Copenhague el martes, a pesar de jugar contra 10 hombres durante casi una hora.

    "Esto tiene que molestarnos, porque si no lo hace, entonces significa que no queremos crecer y mejorar," declaró el infamemente fogoso entrenador. "Es un empate que me duele."

    También es un empate que ha causado serios daños a la oportunidad del Napoli de llegar a los octavos de final. Los campeones italianos tienen solo ocho puntos al entrar en la última jornada de partidos, lo que significa que si no vencen al Chelsea en el Stadio Diego Armando Maradona (¡tres días después de recibir a la Juventus en un gran enfrentamiento de la Serie A!), los Partenopei casi con certeza serán eliminados de Europa, y Conte estará bajo un escrutinio aún mayor por su pobre desempeño en la Liga de Campeones.

    20Marsella ⬇️

    Roberto De Zerbi apenas pudo contener su frustración después de ver a Marsella caer por 3-0 en casa ante el Liverpool. El italiano estaba particularmente molesto con el dolorosamente ineficaz desempeño de su equipo en la primera mitad, admitiendo que sus jugadores no parecían saber lo que se suponía que debían hacer. También estaba disgustado por la concesión "estúpida" de un gol de tiro libre que vio a Dominik Szoboszlai deslizar el balón bajo la barrera del Marsella mientras los jugadores saltaban anticipando un disparo alto.

    Todo no está perdido para el equipo de la Ligue 1, sin embargo, ya que ciertamente tienen el talento ofensivo para ganar de visitante al Club Brugge la próxima semana. Sin embargo, es fácil entender por qué De Zerbi siente que su trabajo se asemeja más al de un psicólogo que al de un entrenador, dadas las actuaciones al estilo de Jekyll y Hyde de su equipo. 

    19Galatasaray ⬇️

    Galatasaray ya no tiene ninguna esperanza real de terminar entre los ocho primeros después de empatar 1-1 en casa con el Atlético de Madrid. pero, aunque tuvieron una oportunidad tardía de ganar el partido en Estambul, probablemente fueron algo afortunados al llevarse al menos un punto.

    También es difícil ver al Gala en el puesto 17 terminar como uno de los cabezas de serie en los play-offs, ya que su último partido es fuera de casa contra el Manchester City, por lo que Okan Buruk y sus jugadores deberían preocuparse más por los equipos que están debajo de ellos, que por los que están arriba, al entrar en la octava jornada.

    18Bayer Leverkusen ⬇️

    Bayer Leverkusen debería haber ganado en Grecia el martes. Su xG fue más del doble que el de Olympiacos, pero no lograron aprovechar ninguna de las cinco grandes oportunidades que crearon en la noche, mientras que al mismo tiempo concedieron goles de los únicos dos disparos a puerta de sus oponentes. "Simplemente no estuvimos agudos hoy", admitió el entrenador Kasper Hjulmand. 

    Como consecuencia de su derrota por 2-0 en el Estadio Georgios Karaiskakis, Leverkusen está fuera de la contienda por un puesto entre los ocho primeros. Sin embargo, aún podrían colarse en una posición de cabeza de serie para los play-offs al vencer al Villarreal, y su tarea se ha facilitado por el hecho de que los españoles ya han sido eliminados. 

    "Estamos decididos a avanzar en este torneo", dijo un desafiante Hjulmand. "El próximo miércoles, debemos dar ese último paso."

    17Qarabag ⬆️

    ¡Escenas! Hubo escenas verdaderamente hermosas cuando sonó el pitido final en Bakú el miércoles, con el entrenador de Qarabag, Gurban Gurbanov, y varios de sus jugadores derramando lágrimas de alegría después de su sensacional victoria por 3-2 sobre el Eintracht Frankfurt.

    El equipo azerbaiyano había estado un gol abajo con poco más de 10 minutos por jugar, pero Camilo Duran igualó el marcador con su segundo gol de la noche antes de que Bahlul Mustafazada desatara escenas de celebración en el campo y fuera de él con su gol en el último segundo.

    Qarabag no tiene asegurado al 100 por ciento un puesto en los playoffs y debe viajar a Anfield para enfrentar al Liverpool en su último partido, pero hay una gran posibilidad de que los 10 puntos que ya han acumulado sean suficientes para avanzar. 

    16Inter ⬇️

    No hay vergüenza en perder en casa contra el Arsenal en este momento, e Inter realmente jugó razonablemente bien en San Siro el martes. Tuvieron oportunidades; simplemente no aprovecharon las suficientes, por lo que el entrenador Christian Chivu tenía razón cuando dijo que la diferencia entre los dos equipos era que "Arsenal fue más clínico".

    Sin embargo, simplemente ya no se puede ocultar el hecho de que el Inter tiene un problema con los grandes partidos. Aún no han ganado contra sus principales rivales por el título de la Serie A esta temporada, AC Milan y Napoli, mientras que ahora han perdido tres partidos consecutivos contra los únicos equipos de alto nivel que han enfrentado en la Liga de Campeones.

    Como resultado, es difícil tener confianza en que los Nerazzurri rompan la racha contra el Borussia Dortmund el próximo miércoles, y si no logran ganar en Signal Iduna Park, un equipo que tenía un récord perfecto a mitad de la fase de liga definitivamente terminará en los play-offs.

    15Borussia Dortmund ⬇️

    La dolorosamente plana actuación de Borussia Dortmund en la primera mitad contra un equipo frágil de Tottenham fue, como admitió el entrenador Nico Kovac, "difícil de explicar". Los visitantes mejoraron mucho después del descanso, pero, en ese punto, ya estaban dos goles y un hombre abajo, haciendo un regreso imposible. 

    La decepcionante derrota en el norte de Londres significa que la oportunidad de Dortmund de terminar entre los ocho primeros se ha desvanecido, y eso es un golpe indudablemente amargo para BVB, quienes estaban en el sexto lugar de la clasificación antes de su partido en casa contra Bodo/Glimt en la sexta jornada (que empataron). Aun así, al vencer al Inter en su último encuentro, al menos estarían sembrados en los play-offs, por lo que Signal Iduna Park debería estar aún más ruidoso de lo habitual el miércoles.

    14Chelsea ⬇️

    Es demasiado pronto para juzgar al Chelsea de Liam Rosenior, dado que el exentrenador del Estrasburgo solo sucedió a Enzo Maresca como técnico hace poco más de quince días, pero ciertamente no hubo nada digno de mencionar después de la laboriosa victoria por 1-0 del miércoles sobre el Pafos. Los chipriotas han demostrado ser muy competitivos en la Liga de Campeones de esta temporada, pero la falta de creatividad de los Blues fue preocupante, incluso teniendo en cuenta la indisponibilidad de Cole Palmer.

    Al final, Chelsea necesitó un raro gol de cabeza del mediocampista defensivo Moisés Caicedo para ganar un partido que, como era previsible, dominaron en términos de posesión, así que solo obtendremos una mejor idea de la dirección en la que se dirige el equipo bajo el mando de Rosenior después del emocionante enfrentamiento de la próxima semana con el Nápoles, que los del oeste de Londres necesitarán ganar para mantener un lugar en los ocho primeros.

    13Juventus ⬆️

    La Juventus perdió ante el Cagliari el fin de semana, sugiriendo que hablar de una lucha por el título de la Serie A es fantasioso en el mejor de los casos, pero la victoria del miércoles 2-0 sobre el Benfica subrayó que los Bianconeri están avanzando en la dirección correcta nuevamente bajo la dirección de Luciano Spalletti.

    La Juve no fue en absoluto brillante en Turín y careció de un verdadero filo en ataque, pero se emplearon a fondo y ganaron el partido gracias a un par de goles de los mediocampistas clave Khephren Thuram y Weston McKennie.

    Después de su tercera victoria consecutiva en la Liga de Campeones, un puesto en los play-offs está ahora garantizado antes del viaje de la próxima semana a un Monaco en caída libre, lo que significa que la Vecchia Signora todavía tiene una pequeña posibilidad de terminar dentro de los ocho primeros. 

    12Atalanta ⬇️

    El sentido de frustración en el New Balance Arena el miércoles fue palpable. Atalanta había entrado al partido sabiendo que una victoria sobre el Athletic Club en apuros casi aseguraría un lugar en los octavos de final. Sin embargo, a pesar de ponerse 1-0 y dominar casi toda la primera hora de juego, los Bergamaschi terminaron del lado equivocado de un marcador de 3-2 después de ser sorprendidos por la concesión de tres goles de contraataque en 16 minutos de la segunda mitad.

    "Es difícil hablar sobre este partido porque lo que sucedió es inexplicable," admitió Raffaele Palladino. Pero la responsabilidad recae en el entrenador para asegurar que Atalanta evite otro "apagón", como lo llamó, contra el USG la próxima semana, ya que una victoria le daría a Atalanta una gran oportunidad de volver a estar entre los ocho primeros.

    11Sporting CP ⬆️

    El entrenador del Sporting CP, Rui Borges, se mostró entusiasmado tras la sorprendente victoria del martes sobre el Paris Saint-Germain, "Estamos entre los mejores, competimos con ellos, y no tengo palabras para describir a este grupo y estos muchachos, que merecieron esta victoria y merecen estar en la historia del Sporting." Es imposible estar en desacuerdo.

    Es posible que el Sporting no estuviera entre los favoritos para ganar la Liga de Campeones en septiembre (y probablemente todavía no sea particularmente popular entre los apostadores), pero a través de una combinación de talento, trabajo duro y unidad, el equipo de Borges está ahora a un paso de terminar entre los ocho primeros. 

    Los campeones portugueses necesitarán ganar fuera contra el Athletic Club para avanzar directamente a los octavos de final, y San Mamés nunca es un lugar fácil para ir, pero esta es indudablemente una oportunidad gloriosa para "terminar la fase de liga de la mejor manera posible", como dijo el delantero estrella Luis Suárez.

    10Newcastle ⬆️

    El Newcastle realmente está teniendo problemas para lograr una buena racha de resultados en la Premier League pero, al igual que el delantero Anthony Gordon, son muy diferentes en la Champions League. Las Urracas aplastaron al PSV antes de otro estruendoso público en St. James Park el miércoles para asegurarse un lugar en la fase eliminatoria de esta temporada, con el reciente fichaje del verano Yoane Wissa, que volvió a estar en forma, anotando el vital gol de apertura.

    Por supuesto, el Newcastle aún podría pasar directamente a los octavos de final, ya que actualmente están séptimos en la clasificación. El único problema es que deben enfrentarse al actual campeón PSG, que también necesita ganar para asegurarse de evitar los play-offs. Una victoria en el Parc des Princes no está fuera del alcance del equipo de Eddie Howe, pero mucho dependerá de la forma física del mediocampista clave Bruno Guimaraes, quien fue obligado a salir por una lesión en la victoria 3-0 sobre el PSV.

    9Tottenham ⬆️

    Había una posibilidad muy real de que Thomas Frank hubiera estado sin trabajo si el Tottenham hubiera sido derrotado por el Borussia Dortmund el martes. La verdad sea dicha, fue algo sorprendente que no fuera despedido después de la derrota en casa el sábado contra el West Ham, amenazado por el descenso, lo que vio a los Spurs caer al 14º puesto en la tabla de la Premier League.

    Sin embargo, las cosas de repente se ven mucho más positivas para Frank, después de una victoria por 2-0 sobre el Dortmund, que jugó con 10 hombres, que no solo garantizó a su equipo un lugar en el play-off, sino que también los puso en una posición para pasar directamente a los octavos de final. 

    Todo lo que tienen que hacer ahora es ganar fuera de casa al ya eliminado Eintracht Frankfurt, y aunque la consistencia ha sido un gran problema para los londinenses del norte en la Premier League, solo han perdido una vez en Europa esta temporada, y eso fue contra el Paris Saint-Germain en el Parc des Princes.

    8Manchester City ⬇️

    Pensábamos que el Manchester City había vuelto cuando vencieron al Real Madrid en el Bernabéu a mitad de una racha de 10 victorias consecutivas en todas las competiciones. Sin embargo, el equipo de Pep Guardiola ha inexplicablemente luchado desde el comienzo del año, lo que significa que la derrota 3-1 del martes en Bodo/Glimt no fue tan sorpresiva como normalmente habría sido.

    El catalán se avergonzó al mencionar las lesiones en su conferencia de prensa posterior al partido, dada la enorme disparidad de riqueza y recursos entre los dos equipos, así como el hecho de que sus oponentes no habían jugado un partido competitivo en casi dos meses. Pero el pobre intento de Guardiola de poner excusas ilustró por qué el City ha sentido la necesidad de intentar una vez más gastar para salir de problemas al fichar a Antoine Semenyo y Marc Guehi durante la actual ventana de transferencias.

    Con el Galatasaray por venir en el Etihad, el City, que ocupa el 11° lugar, debería aún pasar directamente a los octavos de final, donde seguirán siendo un contendiente muy vivo por la increíble cantidad de talento en su escuadra. Sin embargo, es difícil sacudirse la sospecha de que los mejores días del City bajo Guardiola han quedado atrás, mientras que la sequía de goles en juego abierto de Erling Haaland se está convirtiendo en una importante causa de preocupación.

    7Atlético de Madrid ↔️

    Atletico Madrid tuvo un comienzo de ensueño en su desafiante viaje a Turquía para enfrentarse al Galatasaray, con Giuliano Simeone poniéndolos por delante apenas cuatro minutos después de comenzar el partido en RAMS Park. Sin embargo, se vieron obligados a conformarse con un empate 1-1 después de conceder un autogol y desperdiciar varias buenas oportunidades para recuperar la ventaja. Aun así, aunque el padre de Giuliano, Diego, se mostró frustrado por el fracaso de su equipo para ganar, reconoció que un punto no era un mal resultado de un "partido tan disputado".

    No obstante, el empate ha complicado las cosas para el Atletico en términos de finalizar entre los ocho primeros. Ahora se ubican en el puesto 12, igualados a 13 puntos con otros ocho equipos, y la esperanza es que una victoria en casa sobre Bodo/Glimt los lleve directamente a los últimos 16.

    6Real Madrid ⬆️

    El Real Madrid es un club exitoso, pero no un club serio. Como dejó claro el despido de Xabi Alonso, no quieren un táctico como entrenador porque lo que realmente necesitan es una persona que cuide de una colección de niños mimados y caros. En ese sentido, Álvaro Arbeloa bien podría ser el sucesor ideal de Alonso, dado que tiene mucha experiencia trabajando con jóvenes en sus roles anteriores dentro del sector juvenil de Madrid.

    Por supuesto, la vergonzosa derrota de la semana pasada ante el Albacete no auguraba nada bueno, pero los jugadores del Madrid solo se preocupan realmente por la Liga de Campeones, por lo que no fue sorprendente verlos brillar en la goleada 6-1 sobre Mónaco el martes. Todavía hay muchas cosas mal en la organización del Bernabéu, pero el Real ahora está listo para avanzar directamente a los octavos de final y simplemente no puede ser descartado de la competición porque sus jugadores son tan talentosos como temperamentales. 

    5Paris Saint-Germain ⬇️

    Luis Enrique no estaba en absoluto decepcionado por el rendimiento del Paris Saint-Germain en su derrota 2-1 ante el Sporting CP. De hecho, lo llamó "nuestro mejor partido fuera de casa de la temporada" y argumentó que simplemente pagaron el precio inevitable por ser tan derrochadores frente a la portería.

    Sin embargo, es difícil no estar un poco perturbado por las recientes actuaciones del PSG. Han parecido cansados en ocasiones, lo cual es comprensible después de un calendario tan agotador en 2025, y no es coincidencia que estén en peligro real de perder la clasificación automática para los octavos de final. 

    Obviamente, eso no fue un problema el año pasado. Al contrario, permitió al PSG acumular un impulso imparable durante la segunda mitad de la temporada, pero el mero hecho de que ni siquiera estén en la cima de la Ligue 1 en este momento es una causa innegable de preocupación antes de un encuentro muy complicado con el Newcastle.

    4Barcelona ⬆️

    Barcelona consiguió la victoria que necesitaba fuera de casa ante Slavia Praga para permanecer en la lucha por un puesto entre los ocho primeros, pero no fue tan sencillo como todos esperaban. Los checos expusieron las deficiencias defensivas de Barcelona, especialmente en jugadas a balón parado, para igualar el marcador a 2-2 antes de que los Blaugrana se despegaran.

    El gran aspecto positivo para Hansi Flick es que sus suplentes volvieron a tener un gran impacto desde el banquillo, y aunque el Barça actualmente se encuentra noveno en la clasificación, deberían terminar avanzando directamente a los octavos de final, ya que concluyen su campaña de fase de liga contra el Copenhagen en el Camp Nou.

    No obstante, Flick realmente tendrá que hacer que el Barça sea más difícil de superar si quieren llegar hasta el final este año, ya que han concedido 13 goles en solo siete partidos hasta ahora.

    3Liverpool ⬆️

    Europa ha sido la gracia salvadora de Arne Slot esta temporada. La defensa del título de la Premier League por parte del Liverpool ya podría haber terminado, pero, después de la impresionante victoria por 3-0 contra el Marsella el miércoles, los Reds no podrían estar en una mejor posición para alcanzar los octavos de final, con un partido en casa por jugar contra el Qarabag.

    Por supuesto, muchas de las peores actuaciones del Liverpool han sido contra equipos que se sientan atrás, y todavía hay preocupaciones legítimas sobre la defensa y el banquillo. Sin embargo, con Mohamed Salah de vuelta y nuevos fichajes como Florian Wirtz y Jeremie Frimpong realmente comenzando a brillar, las cosas de repente se ven mejor para Slot.

    Su equipo parece mucho más cómodo jugando contra equipos más fuertes (han vencido al Atlético de Madrid, Real Madrid e Inter en la Champions League de esta temporada, y al Arsenal en la Premier League), mientras que las noches en Anfield siempre parecen sacar lo mejor de los seis veces campeones de Europa.

    2Bayern Múnich ↔️

    El Bayern de Múnich tuvo sorprendentemente dificultades para vencer al USG en una noche muy fría en el Allianz Arena. Kim Min-Jae fue expulsado por dos infracciones sancionables, mientras que Harry Kane falló un penalti cuando estaba buscando su tercer gol del partido. Sin embargo, el Bayern sigue muy bien posicionado para avanzar a los octavos de final como uno de los dos primeros clasificados, ya que está tres puntos por delante del Real Madrid y del Liverpool, que están en tercer y cuarto lugar, respectivamente.

    Por supuesto, el partido fuera de casa contra el PSV es una posible trampa para los bávaros, pero los hombres de Vincent Kompany van a ser serios contendientes al título sin importar dónde terminen. Tienen una gran fortaleza en profundidad, ¡y eso solo se ha incrementado ahora que Jamal Musiala ha regresado de su lesión!

    1Arsenal ↔️

    Arsenal no es de ninguna manera el equipo más atractivo o entretenido del juego actual. Muchos de sus goles provienen de jugadas a balón parado y hay un cinismo acerca de su entrenador y algunos de sus jugadores clave que irrita a mucha gente. Sin embargo, la cosa es que no podemos ver un equipo más fuerte en Inglaterra o Europa en este momento. El Inter puede que no sea la fuerza que fue la temporada pasada, pero fue imposible no estar impresionados con la forma en la que Arsenal logró ganar 3-1 en San Siro el martes.

    Obviamente, mucho puede cambiar durante la última fase de la temporada. Las lesiones, por ejemplo, pueden descarrilar cualquier campaña. Pero las tablas realmente no mienten y Arsenal está merecidamente en la cima tanto de la Premier League como de la Liga de Campeones por una razón principal: la asombrosa fuerza de la plantilla de Mikel Arteta. 

    Habiendo asegurado también la ventaja de jugar en casa en el partido de vuelta de todas sus posibles eliminatorias con una séptima victoria consecutiva en la fase de liga, los Gunners realmente no podrían estar mejor posicionados para finalmente ganar una Copa de Europa.

