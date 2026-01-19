La sorprendente postura del Chelsea sobre la venta de Enzo Fernández se revela mientras el Real Madrid y el PSG planean un intento de transferencia

A pesar de que el internacional argentino ha sido una figura central en el reciente éxito de los Blues, incluida su victoria en la UEFA Conference League la temporada pasada, la jerarquía en Stamford Bridge ha señalado supuestamente que el jugador de 25 años ya no se considera "intocable", según Teamtalk.

El informe sugiere que los intermediarios han sido informados de la disposición del Chelsea a negociar, siempre que se cumpla con su valoración. Fernández, quien se unió al club en febrero de 2023 por una tarifa récord británica de £106.8 millones desde Benfica, tiene un contrato que se extiende hasta bien entrado 2032. Sin embargo, las realidades financieras del fútbol moderno, combinadas con el deseo incesante del club de evolucionar su plantilla, significan que ningún jugador está completamente fuera de los límites. Anteriormente, el Chelsea había considerado a Fernández como la piedra angular no negociable de su proyecto. Ahora, la puerta está entreabierta para un movimiento en el verano de 2026, provocando un frenesí entre los clubes de élite de Europa que anteriormente habían asumido que el mediocampista era inalcanzable. La sugerencia es que el Chelsea busca reequilibrar sus cuentas y potencialmente financiar una nueva ola de contratación, y sacrificar uno de sus activos más valiosos podría ser la ruta más eficiente para hacerlo.