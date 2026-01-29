Los gigantes de la Premier League, el City, han marchado a los octavos de final de esa competición tras asegurarse un lugar en el top 8 en la fase de liga. Benfica, mientras tanto, se está preparando para los play-offs de eliminación directa después de colarse entre los 24 primeros.

Los hombres de Mourinho parecían estar a punto de quedar fuera mientras el reloj avanzaba en su épico enfrentamiento con los pesos pesados de La Liga, el Real, en el Estadio da Luz. Sin embargo, hubo un giro en el minuto 98 que fue celebrado con fervor en Lisboa y Manchester.

El portero del Benfica, Anatoliy Trubin, anotó un gol notable en el tiempo de descuento que vio a su equipo saltar por encima del Marsella y mantener vivas sus esperanzas europeas. También acabó con cualquier amenaza de una remontada del Madrid que podría haberlos igualado y haber sacado al City del top 8.