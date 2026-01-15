Por qué Mohamed Salah no regresará inmediatamente a Liverpool a pesar de la eliminación de Egipto de la AFCON por Senegal de Sadio Mané
Mané envía a Salah a casa en la AFCON
Un partido cauteloso en Tánger se resolvió cuando Mane remató con un disparo raso desde el borde del área a 12 minutos del final para dar a Senegal una merecida ventaja. Se enfrentarán al ganador de la otra semifinal, los anfitriones Marruecos, en el espectáculo en Rabat el domingo.
Salah había marcado cuatro goles en su camino a las semifinales, pero el talismán de Egipto fue mantenido en silencio por la línea defensiva senegalesa. La derrota significa que sus esperanzas de ganar un primer título continental han sido nuevamente apagadas y ahora está listo para regresar a su club.
Regreso a Anfield retrasado
Sin embargo, Salah no hará un regreso inmediato a Anfield. Eso se debe a que Egipto tendrá que disputar el partido por el tercer puesto contra Nigeria el sábado por la tarde, conocido por ser un partido del que realmente nadie quiere formar parte. Existe la posibilidad de que una gran figura como Salah sea liberada temprano de sus deberes con la selección nacional, pero lo más probable es que permanezca indisponible para el Liverpool por el momento.
¿Cuándo volverá Salah?
Eso significa que Salah se perderá el choque de la Premier League de Liverpool con Burnley el sábado por la tarde, y se podría imaginar que el viaje de la Liga de Campeones a Marsella el miércoles 21 de enero también puede llegar demasiado pronto cuando se considera el tiempo de viaje y recuperación. Por lo tanto, lo más probable es que el extremo regrese cuando los Reds visiten Bournemouth en el partido de la tarde el sábado 24 de enero. Según liverpool.com, su club respeta el hecho de que tiene otro partido en el que centrarse con su país y no lo apresurará para que regrese.
- Getty Images
Salah enfrenta un futuro incierto
El regreso de Salah a tierras inglesas puede bien volver a poner su futuro en Liverpool en primer plano. El polvo ya se ha asentado, pero antes de dirigirse a la Copa Africana de Naciones en diciembre, el jugador de 33 años habló en contra del entrenador Arne Slot, afirmando sensacionalmente que había sido "tirado bajo el autobús" después de ser relegado en medio de la lucha de los Reds por encontrar su forma. Posteriormente, fue dejado en casa para el encuentro de la Liga de Campeones con el Inter en Italia, regresando al equipo para una aparición de despedida contra el Brighton antes de partir al torneo en Marruecos.
Con la ventana de transferencias de enero ahora abierta, será interesante ver si los de Merseyside reciben alguna propuesta, con la acaudalada Saudi Pro League abiertamente interesada en traer al egipcio.