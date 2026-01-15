Un partido cauteloso en Tánger se resolvió cuando Mane remató con un disparo raso desde el borde del área a 12 minutos del final para dar a Senegal una merecida ventaja. Se enfrentarán al ganador de la otra semifinal, los anfitriones Marruecos, en el espectáculo en Rabat el domingo.

Salah había marcado cuatro goles en su camino a las semifinales, pero el talismán de Egipto fue mantenido en silencio por la línea defensiva senegalesa. La derrota significa que sus esperanzas de ganar un primer título continental han sido nuevamente apagadas y ahora está listo para regresar a su club.