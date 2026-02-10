Por qué Marcus Rashford sigue sin estar en los planes futuros del Manchester United a pesar de su impresionante rendimiento en el Barcelona.

Rashford no ha jugado con el United desde diciembre de 2024, ya que pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Aston Villa. Cayó en desgracia con el exentrenador de los Red Devils, Rubén Amorim, y vio cómo su camiseta con el número 10 pasaba a manos del internacional brasileño Matheus Cunha durante el verano de 2025.

Se le obligó a entrenar lejos de la plantilla del primer equipo del United antes de que se cerrara el acuerdo de cesión con el Barcelona. El jugador, que suma 426 partidos con los Red Devils y 138 goles a su nombre, ha expresado su deseo de permanecer en el Camp Nou.

Cuando se le preguntó si quería quedarse en el Barça, Rashford respondió a ESPN: «Por supuesto. Disfruto de este club de fútbol y creo que, para cualquiera que ame el fútbol, el Barcelona es uno de los clubes clave en la historia de este deporte. Para un jugador es un honor. La gente lo olvida, pero he pasado 23 años de mi vida en el Manchester United. A veces simplemente necesitas un cambio. Creo que quizá este sea mi caso y estoy disfrutando de todo».