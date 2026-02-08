Getty
Por qué Lamine Yamal pidió ser sustituido en la victoria del Barcelona que vio al adolescente registrar su 15.º gol de la temporada
Yamal a puerta antes de ser sustituido contra el Mallorca
El Barça busca defender con éxito su corona de la máxima categoría del fútbol español esta temporada, con sus rivales del Clásico, el Real Madrid, pisándoles los talones en lo que se perfila como una emocionante lucha hasta el final.
Yamal ayudó a garantizar que no hubiera tropiezos contra el Mallorca, con el joven de 18 años viendo puerta en un partido en el que también marcaron Robert Lewandowski y Marc Bernal. Lamine Yamal generó cierta preocupación al ser sustituido en el minuto 78, con las inevitables preguntas sobre una posible lesión.
- Getty Images
Por qué se retiró a Yamal en la victoria del Barcelona
Hansi Flick ha señalado que el Barça simplemente estaba gestionando la carga de trabajo del joven, y que Yamal pidió ser sustituido tras completar su trabajo del día. Flick declaró a los periodistas: “Tenemos que gestionar los minutos de Lamine. Sé que lo está disfrutando. No estuvo en su mejor nivel en la primera parte, pero estuvo mucho mejor en la segunda. Es fantástico. Le pregunté si quería que lo sustituyera y dijo que sí”.
Flick fue amonestado por quejarse de decisiones que involucraron a Yamal, y el alemán opinó que se debería haber señalado un penalti antes de que el muro del Mallorca se adelantara en un lanzamiento de falta.
Dijo: “No había motivo para que me sacara una tarjeta amarilla. Los jugadores del Mallorca estaban por delante de las marcas del muro y, en mi opinión, fue penalti sobre Lamine. Eso es lo que le dije al árbitro”.
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previas de expertos, predicciones basadas en datos e información ganadora con Consejos de GOAL en Telegram. ¡Únete ahora a nuestra comunidad en crecimiento!
El canterano Marques debuta con el primer equipo
Mientras que a Yamal se le dio un respiro contra el Mallorca, Marc Casadó vio más minutos de juego de lo habitual, ya que disputó los 90 minutos completos. Al explicar esa decisión, Flick dijo: “Tenemos muchos partidos y contamos con profesionales fantásticos. Él también merecía jugar. Frenkie no se encontraba del todo bien, así que decidí que debía descansar. Pero habría sido titular estuviera De Jong o no. Lo importante es que todos den un paso al frente. Estoy contento porque esa es la base del éxito. Si entrenas al 100 por ciento, entonces puedes jugar a un alto nivel en la competición”.
El internacional neerlandés De Jong fue un suplente sin utilizar para el Barça. Eso permitió que otro canterano, Tommy Marques, debutara con el primer equipo en los minutos finales, ya que ingresó cuando faltaban seis minutos.
El mediocampista de 19 años es otro de aquellos en los que el Barcelona tiene muchas esperanzas, y Flick añadió: “Este es nuestro camino y nuestra filosofía. Es bueno para el club y para La Masia. Respetamos el trabajo que realizan en la cantera. Tommy tiene mucho potencial; ya se puede ver. Estamos contentos de que haya tenido sus primeros minutos con el Barça.
“¡Podría ser el hermano pequeño de De Jong! También es un sueño para él. Puede jugar como mediocentro defensivo, como centrocampista, como mediocentro defensivo. Incluso como central derecho. Y eso es lo que me gusta y me encanta”.
Otra estrella formada en casa, Bernal, de 18 años, marcó su primer gol con el primer equipo del Barça tras lidiar con lesiones esta temporada. Flick se mostró encantado por el adolescente, diciendo: “Bueno, se pudo ver en el banquillo. Todos se levantaron y lo celebraron. Fue un momento increíble para él, un sueño hecho realidad. Para él, es otro paso en su camino para llegar a la cima”.
- Getty Images
Partidos del Barcelona 2025-26: Lo próximo para los líderes de La Liga
El Barcelona, que ya ha saboreado el éxito en la Supercopa de España esta temporada, sigue persiguiendo grandes títulos en múltiples frentes en 2025-26.
Volverán a la acción copera el jueves cuando se enfrenten al Atlético de Madrid en el partido de ida de su semifinal de la Copa del Rey. Sus próximos tres partidos de liga les verán medirse a Girona, Levante y Villarreal, con el equipo de Flick a la espera de descubrir a quién se enfrentará en los octavos de final de la Liga de Campeones.
Anuncios