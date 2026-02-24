Por qué Kylian Mbappé se queda fuera del partido decisivo de la Champions League entre el Real Madrid y el Benfica

El partido de ida de esta eliminatoria se vio empañado por la denuncia de Vinicius Junior, quien afirmó haber sido víctima de insultos racistas por parte del extremo del Benfica Gianluca Prestianni tras marcar el único gol del partido. Prestianni, que ha sido suspendido provisionalmente por un partido de la Liga de Campeones, ha negado la acusación e insiste en que, en realidad, él profirió un insulto homófobo a Vinicius, después de que el brasileño le llamara «enano». Se espera que esta defensa sea desestimada y que se le imponga una sanción más larga.

Arbeloa y el portero Thibaut Courtois comentaron el incidente el martes. Arbeloa dijo: «Tenemos una gran oportunidad para marcar un punto de inflexión en la lucha contra el racismo. La UEFA, que siempre ha sido una defensora de esta lucha contra el racismo, tiene la oportunidad de hacer algo más que dejarlo en un eslogan o en una bonita pancarta antes de los partidos. Y esperemos, o mejor dicho, yo espero, que aprovechen esta oportunidad.

Como hemos dicho, como he dicho... jugar a un alto nivel, ofrecer un gran rendimiento. Hacer las cosas bien en el campo y ofrecer un gran rendimiento para poder ganar el partido. Eso es en lo que estamos más centrados. Ahí es donde estamos poniendo toda nuestra energía y esfuerzo. Y eso es lo que queremos ver mañana. El resto, obviamente, no es asunto nuestro. O, al menos, no nos corresponde a nosotros tomar ese tipo de decisiones. Eso tiene que ser cosa de la UEFA».

Courtois añadió: «Con todo lo que ha pasado, hay muchas cosas que no se han hecho bien. Creo que el racismo, la homofobia, todas estas cosas, simplemente no las podemos aceptar y el insulto es igualmente grave. Vini no hizo nada malo. Celebró como muchos rivales han celebrado contra nosotros. Al final, tenemos que seguir adelante y dejarlo así. No podemos justificar un supuesto acto de racismo con una celebración».