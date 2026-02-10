Por qué el Liverpool está frenando el fichaje de Yan Diomande, estrella del RB Leipzig valorada en 100 millones de euros: explicación.

Aunque el Liverpool está interesado en Diomande, parece que no hará ningún movimiento en un futuro próximo. Sacha Tavolieri informa de que han surgido complicaciones en su intento por ficharlo, ya que Diomande tiene un contrato válido con su antigua agencia, firmado antes de decidirse a cambiar a Roc Nation, que se extiende hasta 2027.

Ese acuerdo ha bloqueado sus derechos de imagen, lo que significa que los Reds no pueden intentar llegar a un acuerdo con el RB Leipzig hasta que se resuelva ese lío legal. Queda por ver cuánto tiempo llevará eso.

Puede que eso no sea tan grave, dado que el Liverpool todavía necesita que sus grandes fichajes de verano se acoplen tras una temporada difícil hasta ahora. Mientras que Hugo Ekitike ha sido un éxito casi inmediato, Florian Wirtz ha tardado en adaptarse a la máxima categoría del fútbol inglés. Por el contrario, Alexander Isak no estaba en forma tras su llegada procedente del Newcastle United y posteriormente sufrió una lesión en el tobillo que le provocó una fractura de peroné. Se espera que vuelva a jugar en algún momento de esta temporada, posiblemente en marzo.