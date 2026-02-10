AFP
Por qué el Liverpool está frenando el fichaje de Yan Diomande, estrella del RB Leipzig valorada en 100 millones de euros: explicación.
Diomande despierta el interés de la Premier League
Diomande ha disfrutado de una temporada espectacular en la Bundesliga tras llegar al RB Leipzig por solo 20 millones de euros (17,2 millones de libras esterlinas/21,6 millones de dólares) el verano pasado. El joven ha marcado siete goles y ha dado cuatro asistencias en 20 partidos de liga en la máxima categoría alemana esta temporada, lo que ha ayudado a su equipo a situarse en cuarta posición en la tabla.
Su buen estado de forma no ha pasado desapercibido, especialmente entre los equipos de la Premier League. Se cree que tanto el Liverpool como el Manchester City están siguiendo de cerca la situación, mientras que el Tottenham Hotspur supuestamente lo tenía en mente como sustituto de Brennan Johnson, aunque esa posibilidad nunca se materializó.
Por qué el Liverpool esperará antes de dar el paso
Aunque el Liverpool está interesado en Diomande, parece que no hará ningún movimiento en un futuro próximo. Sacha Tavolieri informa de que han surgido complicaciones en su intento por ficharlo, ya que Diomande tiene un contrato válido con su antigua agencia, firmado antes de decidirse a cambiar a Roc Nation, que se extiende hasta 2027.
Ese acuerdo ha bloqueado sus derechos de imagen, lo que significa que los Reds no pueden intentar llegar a un acuerdo con el RB Leipzig hasta que se resuelva ese lío legal. Queda por ver cuánto tiempo llevará eso.
Puede que eso no sea tan grave, dado que el Liverpool todavía necesita que sus grandes fichajes de verano se acoplen tras una temporada difícil hasta ahora. Mientras que Hugo Ekitike ha sido un éxito casi inmediato, Florian Wirtz ha tardado en adaptarse a la máxima categoría del fútbol inglés. Por el contrario, Alexander Isak no estaba en forma tras su llegada procedente del Newcastle United y posteriormente sufrió una lesión en el tobillo que le provocó una fractura de peroné. Se espera que vuelva a jugar en algún momento de esta temporada, posiblemente en marzo.
«Intento mantener la concentración y la calma».
En declaraciones a GOAL a principios de este año, Diomande admitió que estaba al tanto del interés de la Premier League, pero añadió que intenta no pensar demasiado en el futuro.
«Intento mantener la concentración, escuchar al cuerpo técnico y jugar mi propio juego. La gente puede ver que todo va bien, así que no voy a parar.
Mis amigos intentan enviármelo, pero yo intento mantener la concentración y la calma. Para mí, iba a llevar como dos o tres años. También estoy trabajando duro y estoy contento, todo sucede muy rápido, y espero seguir así hasta que termine la temporada».
El Liverpool necesita una buena racha tras una campaña difícil.
El Liverpool no logró igualar el nivel que se había fijado cuando ganó el título de la Premier League 2024-25. Los Reds suman 39 puntos en 25 partidos esta temporada y están muy lejos del ritmo marcado por el líder, el Arsenal, por lo que ahora su principal objetivo es clasificarse para la Liga de Campeones.
Parecían bien encaminados para conseguir su segunda victoria consecutiva en la liga cuando Dominik Szoboszlai marcó un increíble gol de falta contra el Manchester City el domingo por la tarde. Sin embargo, las cosas se torcieron rápidamente para el equipo de Arne Slot, ya que Bernardo Silva empató el partido antes de que Erling Haaland adelantara al Cityzens con un penalti en el minuto 93. Szoboszlai fue expulsado en el tiempo de descuento, lo que significa que el centrocampista húngaro se perderá el difícil partido del miércoles por la noche en Sunderland.
Los Black Cats están disfrutando de una magnífica temporada tras ascender desde la Championship y no corren peligro de descender, ya que se encuentran 12 puntos por encima del West Ham United, que ocupa el puesto 18.
