Por qué Eduardo Camavinga le ha dicho a Endrick que 'nunca debe vestir de verde'

Endrick estará buscando demostrar su valía de cara a la Copa del Mundo de 2026, mientras Brasil apunta a ganar su sexto trofeo. La Seleção enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia en las etapas de grupos en Estados Unidos, México y Canadá. Endrick ha dicho abiertamente que tenía dudas sobre ser seleccionado si permanecía en el Real.

Él dijo: "Estoy preocupado… porque es mi sueño estar en el Mundial. Es incluso difícil hablar de eso. Quiero ayudar a Brasil a ganar la sexta Copa del Mundo."

El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha expresado su fe en el as, aunque, y dice que no le dijo que dejara el Bernabéu.

Él dijo: "Es un jugador muy importante porque es uno de los talentos que han salido del fútbol brasileño.

"Lo estamos evaluando. Pero no es cierto que haya dicho que Endrick debería dejar el Real Madrid para ir al Mundial. Eso es un asunto entre el Real Madrid y el jugador. Necesita hablar con el club y tomar la mejor decisión para él y para el Real Madrid."

Él añadió: "Sí, hablé con él [Endrick] al comienzo de esta temporada.

"Estaba lesionado, pero ahora está bien, de vuelta, y tiene que pensar con su entorno sobre qué es lo mejor. Hablar con el club, para ver qué es lo mejor para él.

"Endrick es muy joven, este no será su último Mundial. Podría jugar en la Copa del Mundo 2026, porque tiene la calidad para ello, pero también podría estar en la Copa del Mundo 2030, o la Copa del Mundo 2034, e incluso tal vez en la Copa del Mundo 2038. Creo que es importante para él volver a jugar y mostrar sus cualidades."