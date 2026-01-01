AFP
Por qué Eduardo Camavinga le ha dicho a Endrick que 'nunca debe vestir de verde'
El consejo amistoso de Camavinga a Endrick
Camavinga ha dado un consejo a su amigo Endrick después de que el brasileño dejara el Real Madrid para unirse al Lyon en calidad de préstamo. El joven delantero busca tener fútbol regular en el primer equipo en Francia tras haber jugado un total de 40 partidos con el Real, anotando siete goles. Había anotado 21 goles en 82 partidos para Palmeiras y ahora espera tener un impacto genuino en la Ligue 1. También ha jugado 14 veces con la selección de Brasil, pero aún no ha logrado destacarse verdaderamente como futbolista del primer equipo en Europa. Después de su traslado al Lyon, se le ha fotografiado vistiendo de verde, y Camavinga se ha asegurado de que no vuelva a cometer ese error.
Por qué Camavinga envió una advertencia
Camavinga envió un mensaje a su excompañero del Real Madrid, que Endrick mostró en su teléfono.
El mensaje decía: "Hermano, debes saber que el archirrival de tu equipo es el Saint-Etienne, ¡así que nunca uses verde!"
Conocido como 'Le Derby', la larga rivalidad de Lyon con Saint-Etienne se remonta a 1951, cuando se enfrentaron por primera vez. Los dos clubes están separados por solo 50 kilómetros y se han enfrentado 126 veces en total. Lyon ha ganado 47 de esos partidos, mientras que Saint-Etienne ha ganado 45, y ha habido 35 empates. Anotar en ese derbi podría hacer que Endrick sea un favorito firme en Lyon, una ciudad que se considera más de clase media que las raíces de clase trabajadora de Etienne.
Endrick, un fichaje importante para el Lyon
Los fanáticos del Lyon ya han mostrado su increíble apoyo al fichaje de Endrick, con el video que anuncia su fichaje en Instagram superando los 17 millones de visualizaciones. Casi 15 millones de personas vieron el anuncio en las primeras 24 horas, rompiendo el récord del video más visto en redes sociales de Lyon; el video más popular anterior mostraba a Tyler Morton imitando a Ronaldinho, un clip que obtuvo 2.9 millones de visualizaciones.
Según The Athletic, Lyon ha acordado cubrir parte del salario de Endrick y el Real Madrid recibirá una compensación si el delantero no juega 25 partidos para el club entre enero y la conclusión de la campaña. Debido a las regulaciones francesas, no puede jugar contra el Mónaco el 3 de enero y en su lugar podría debutar contra LOSC el 11 de enero en la Copa de Francia.
¿Qué sigue para Endrick?
Endrick estará buscando demostrar su valía de cara a la Copa del Mundo de 2026, mientras Brasil apunta a ganar su sexto trofeo. La Seleção enfrentará a Marruecos, Haití y Escocia en las etapas de grupos en Estados Unidos, México y Canadá. Endrick ha dicho abiertamente que tenía dudas sobre ser seleccionado si permanecía en el Real.
Él dijo: "Estoy preocupado… porque es mi sueño estar en el Mundial. Es incluso difícil hablar de eso. Quiero ayudar a Brasil a ganar la sexta Copa del Mundo."
El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, ha expresado su fe en el as, aunque, y dice que no le dijo que dejara el Bernabéu.
Él dijo: "Es un jugador muy importante porque es uno de los talentos que han salido del fútbol brasileño.
"Lo estamos evaluando. Pero no es cierto que haya dicho que Endrick debería dejar el Real Madrid para ir al Mundial. Eso es un asunto entre el Real Madrid y el jugador. Necesita hablar con el club y tomar la mejor decisión para él y para el Real Madrid."
Él añadió: "Sí, hablé con él [Endrick] al comienzo de esta temporada.
"Estaba lesionado, pero ahora está bien, de vuelta, y tiene que pensar con su entorno sobre qué es lo mejor. Hablar con el club, para ver qué es lo mejor para él.
"Endrick es muy joven, este no será su último Mundial. Podría jugar en la Copa del Mundo 2026, porque tiene la calidad para ello, pero también podría estar en la Copa del Mundo 2030, o la Copa del Mundo 2034, e incluso tal vez en la Copa del Mundo 2038. Creo que es importante para él volver a jugar y mostrar sus cualidades."
