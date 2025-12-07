Getty Images Sport
'Por eso no puede jugar' - Oliver Glasner confirma la razón de la ausencia de Daniel Muñoz en el Crystal Palace
- Getty Images Sport
Muñoz se pierde el partido del Crystal Palace ante el Fulham
Muñoz no formó parte del equipo del Crystal Palace para el partido del domingo, ya que Nathaniel Clyne fue elegido como lateral derecho en el esquema de tres defensas preferido por Glasner. El colombiano no fue el único titular habitual ausente en Fulham: Will Hughes también empezó desde el banquillo, mientras que Eddie Nketiah tuvo la oportunidad de iniciar como titular.
Nketiah anotó su segundo gol de la temporada en la Premier League en su primera titularidad, jugando junto a Yeremy Pino detrás de Jean-Philippe Mateta en el ataque. Sin embargo, fue la ausencia de Muñoz la que más llamó la atención, ya que el jugador de 29 años no había perdido ni un solo minuto antes del derbi de Londres del domingo.
Previo al partido en Fulham, Glasner confirmó que Muñoz se ausentó debido a una lesión en la rodilla.
'Lo siento, amigo, tengo que darte descanso'
Cuando Sky Sports preguntó por la ausencia de Muñoz en el partido, Glasner explicó: "Su rodilla. Le dije a Danny: 'Lo siento, amigo, tengo que darte descanso', y por eso no puede jugar. Su rodilla está un poco inflamada. Por supuesto, nunca tomamos riesgos, y por eso se pierde el partido de hoy. Esperamos que pueda volver para enfrentar al City el próximo domingo."
Sobre el debut de Clyne como titular en la liga, Glasner añadió: "Clyne no ha jugado muchos minutos, pero siempre está disponible y sabe qué hacer en esta posición. Sabemos que siempre podemos contar con él.
No es tan ofensivo como Danny, pero es muy confiable, por eso inicia. Puede que nos falte un lateral más ofensivo, así que estamos poniendo un segundo delantero en el campo, Eddie Nketiah, quien ha demostrado que puede marcar goles."
- Getty Images Sport
'Es una mezcla entre un lateral derecho y un extremo derecho'
Muñoz se ha consolidado como uno de los laterales ofensivos más destacados de la Premier League desde su llegada desde Genk el pasado enero, convirtiéndose en un pilar del XI titular de los Eagles. El internacional colombiano ha anotado tres goles y proporcionado dos asistencias en la Premier League esta temporada, mientras Glasner busca asegurar un cierre sólido en la mitad alta de la tabla.
Antes del partido contra el Fulham, Glasner elogió a Muñoz en el sitio oficial del club: "Creo que es injusto compararlo solo con laterales derechos, porque cuando juegas en una defensa de cuatro, como lateral derecho, debes ser más cauteloso. Él es una mezcla entre lateral derecho y extremo, y por eso jugamos este sistema: conocemos su estilo ofensivo y sabemos que es muy peligroso. Incluso antes de llegar al Palace, marcó cinco goles en seis meses en Bélgica, y eso refleja su naturaleza.
Su físico, sus carreras, siempre estar en el lugar correcto y su sentido del área, especialmente en el segundo palo, son algo especial. No siempre puedes tener a tu lateral derecho en el área contraria, pero en nuestro sistema sí, y esa es una de las razones por las que jugamos con tres defensas. Para nosotros, Dani es muy importante. Después de perder a Ismaïla [Sarr por lesión], es uno de nuestros pocos jugadores que hace carreras al espacio sin balón, y eso nos ayuda mucho."
Crystal Palace apunta a la recuperación en Europa
Después del partido del domingo en Fulham, el Crystal Palace se enfocará en la UEFA Conference League, enfrentando a Shelbourne el jueves por la noche para recuperarse de la derrota por 2-1 ante Estrasburgo del mes pasado.
Tras este encuentro europeo, los Eagles recibirán al Manchester City, uno de los aspirantes al título de la Premier League, que cerró la brecha con los líderes Arsenal a solo dos puntos tras vencer 3-0 al Sunderland el sábado.
Anuncios