'Podría seguir contribuyendo' - Deco rompe el silencio sobre el esperado regreso de Lionel Messi al Barcelona
Cómo el Barcelona terminó perdiendo a Messi en 2021
Messi se consagró como uno de los más grandes de la historia durante una brillante carrera de 17 años en el primer equipo del Barça, donde firmó los récords de más partidos y más goles: 778 apariciones y 672 tantos. Con el club azulgrana lo ganó absolutamente todo, incluidos diez títulos de LaLiga y cuatro Champions League, compartiendo vestuario con leyendas como Andrés Iniesta, Xavi, Neymar y Sergio Busquets, en una de las eras más brillantes del conjunto catalán.
El cuento de hadas llegó a su fin en 2021, cuando la mala gestión financiera del club impidió renovarle y forzó su salida al término de su contrato. Messi fichó por el Paris Saint-Germain como agente libre, donde vivió dos temporadas complicadas antes de dar el salto al Inter Miami de la MLS, retomando allí su extraordinaria racha goleadora.
Aunque el Barça sigue con cierta limitación económica, hoy está en una situación más estable que hace cuatro años. Sin embargo, el director deportivo Deco evitó dar pistas cuando fue cuestionado sobre un eventual regreso del argentino al club.
Deco se pronuncia sobre un posible regreso de Messi
En declaraciones al programa “Què t’hi jugues”, Deco fue claro: “No creo que sea posible, porque Leo tiene contrato y nunca se ha contemplado su regreso. Leo es Leo, y todavía podría aportar muchísimo; es un jugador extraordinario, pero no es un tema del que vayamos a hablar”, afirmó con firmeza. El director deportivo añadió que “la situación actual es completamente especulativa”.
Por qué un regreso inmediato parece poco realista
Como era de esperarse, los aficionados del Barça volvieron a ilusionarse con Messi después de que fuera visto en el renovado Camp Nou a principios de noviembre. El legendario delantero ha confesado que desea regresar algún día, en algún rol, para despedirse como corresponde de la afición, algo que no pudo hacer hace cuatro años por la pandemia de Covid-19.
No obstante, el presidente Joan Laporta dejó claro que no es “realista” pensar en un regreso como jugador, especialmente después de que Messi ampliara su vínculo con el Inter Miami por tres años más. A eso se suma que la situación económica del club continúa siendo ajustada: el Barça ha gastado relativamente poco en fichajes en comparación con otros grandes de Europa, y sigue sin estar claro si podría asumir el salario del astro argentino.
¿Qué sigue para Messi y el Barcelona?
Con millones de aficionados alrededor del mundo soñando con ver a Messi de vuelta en el Camp Nou, es una historia que difícilmente desaparecerá pronto. Sin embargo, ambas partes tienen prioridades distintas en el corto plazo. Messi busca sumar más trofeos este sábado, cuando el Inter Miami dispute la final de la MLS Cup ante los Vancouver Whitecaps. En el futuro, incluso podría reencontrarse con viejos compañeros: Neymar ha sido vinculado con un posible salto a la MLS tras su complicado regreso al Santos, y no se descarta que Messi participe en el Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, donde Argentina intentará defender la corona conquistada en Catar 2022.
El Barça, por su parte, ha tomado una ventaja de cuatro puntos sobre el Real Madrid en la cima de LaLiga, aunque los blancos podrían recortar distancias cuando se midan al Athletic Club este miércoles. El equipo de Xabi Alonso atraviesa una pequeña crisis, con tres empates consecutivos y tensiones crecientes entre el técnico y figuras como Vinicius Junior, lo que mantiene al Barça con la esperanza de revalidar el título logrado con autoridad en la primera temporada de Hansi Flick al mando. Con el verano en el horizonte, se espera una oleada de especulaciones sobre posibles refuerzos, al tiempo que persiste la incertidumbre respecto al futuro de estrellas como Robert Lewandowski.
