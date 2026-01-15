+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Luis Enrique leave PSG GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

¿Podría realmente Luis Enrique dejar el Paris Saint-Germain este verano? La sorprendentemente pobre forma de los ganadores del triplete sugiere que no todo va bien en el Parc des Princes

Al descartarse efectivamente de la carrera para asumir en el Real Madrid, Jurgen Klopp señaló que "el mercado de entrenadores se está reorganizando" en este momento, porque Xabi Alonso no es el único entrenador que ha perdido su trabajo en un club de élite europeo desde que comenzó el año. El 1 de enero, menos de seis meses después de levantar la Copa Mundial de Clubes, Enzo Maresca fue despedido por el Chelsea tras criticar públicamente a sus empleadores. Solo cuatro días después, el Manchester United también se deshizo de Ruben Amorim por hablar fuera de lugar.

Y mientras Chelsea ha promovido desde entonces al hombre de la casa Liam Rosenior de su equipo B (Estrasburgo) al equipo senior, sus homólogos de la Premier League solo han instalado a Michael Carrick de forma interina hasta el final de la temporada, lo que ha llevado a todo tipo de especulaciones sobre quién podría eventualmente suceder a Amorim como el entrenador permanente en Old Trafford este verano.

Cuando uno considera que Arne Slot sigue bajo una intensa presión en Liverpool y que los rumores abundan de que Pep Guardiola podría renunciar en el Manchester City antes de la expiración de un contrato que se extiende hasta 2027, es fácil entender por qué Klopp está disfrutando bastante del carrusel de entrenadores desde "la perspectiva de un observador".

Lo notable es, sin embargo, que la situación podría volverse aún más interesante en medio de afirmaciones infundadas de que Luis Enrique está mirando uno de los trabajos principales en Inglaterra. Pero, ¿podría el español realmente estar considerando dejar el Paris Saint-Germain, el club que llevó a la gloria europea la próxima temporada? ¿O todavía está enfocado únicamente en construir una dinastía en el Parc des Princes?

  • Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025Getty Images Sport

    'Esfuérzate por mejorar'

    La histórica goleada del PSG al Inter en la final de la Liga de Campeones de la temporada pasada fue la culminación de un proyecto que había comenzado en 2012 cuando Qatar Sports Investments (QSI) tomó el control del club.

    "Dormí con la copa ayer," dijo el presidente del PSG y presidente de QSI, Nasser Al-Khelaifi, la mañana siguiente a la noche anterior. "Me dije a mí mismo que quizá era un sueño y cuando desperté me dije: '¡No, es verdad!'"

    Sin embargo, aunque comprensiblemente se sintiera como el final increíble de una odisea para el PSG, la naturaleza de la victoria en Múnich sugería que Europa también podría estar presenciando el comienzo de una nueva era de dominio. Después de todo, el PSG no solo había derrotado al Inter, los había destruido, y con una alineación titular con una edad promedio de solo 25 años.

    "Tenemos muchos jugadores jóvenes, jugadores que necesitan desarrollarse y yo soy uno de ellos," señaló Désiré Doué después de convertirse en el primer adolescente en marcar dos veces en una final. "Siempre vamos a esforzarnos por mejorar."

    Era un pensamiento aterrador para el resto de Europa, porque, con Luis Enrique liderándolos, los prodigios del PSG parecían tener todas las oportunidades de alcanzar su máximo potencial.

    • Anuncios
  • FBL-EUR-C1-PSG-TROPHYAFP

    'Cambiado todo en el PSG'

    Es discutiblemente imposible exagerar la enormidad del impacto que Luis Enrique tuvo en el PSG tras reemplazar a Christophe Galtier como entrenador en el verano de 2023. Es, como lo describió Achraf Hakimi, "el hombre que cambió todo" en el club, y hasta tal punto que el lateral derecho dice que Luis Enrique alteró la manera en que los jugadores veían el juego.

    Sin embargo, aunque también describe al exentrenador de España como un "genio" táctico con un ojo meticuloso para los detalles que lo ha ayudado a convertirse en "un jugador más completo", Hakimi ha elogiado repetidamente las cualidades del exentrenador del Barcelona como persona, y no es el único en ese aspecto.

    "Es un placer trabajar con él," dijo Doue en Múnich. "Tácticamente y mentalmente, es un entrenador increíble, pero también es un ser humano increíble." De hecho, Vitinha dice que el mayor don de Luis Enrique es su capacidad para comunicarse con los jugadores de manera significativa y "natural". 

  • FBL-FRA-CUP-PSG-PARIS FCAFP

    Descenso en intensidad

    Tales testimonios ayudan a explicar por qué los jugadores del PSG están dispuestos a pasar por encima de todo por su entrenador, y también capaces de llevar a los oponentes al punto de la distracción con su presión implacable. No se puede negar, sin embargo, que el PSG no está produciendo sus niveles habituales de intensidad o eficacia hasta ahora esta temporada, por lo que se encuentran en la posición muy inusual de segundo lugar en la Ligue 1.

    Por supuesto, los campeones reinantes están solo a un punto detrás de los líderes sorpresa Lens, por lo que sería una gran sorpresa si no continúan para ganar el título con bastante comodidad, dado el gran abismo en calidad y profundidad de plantilla. Sin embargo, si pueden retener su corona continental está muy abierto a debate.

    El PSG estuvo en su mejor nivel al venir desde atrás para vencer al Barcelona en octubre pasado, pero posteriormente fueron superados en el campo por el Bayern Múnich antes de la expulsión de Luis Díaz justo antes del descanso en la merecida victoria 2-1 de los bávaros en el Parc des Princes el 4 de noviembre.

    También hemos visto ocasionalmente una línea delantera formidable luchando por encontrar una manera de atravesar defensas profundamente replegadas en las últimas semanas, sobre todo en la sorprendente derrota por 1-0 en casa ante sus rivales de ciudad Paris FC en la ronda de 32 de la Coupe de France el lunes.

  • FBL-FRA-CUP-FONTENAY-LE-COMTE-PSGAFP

    'Diferente tipo de temporada'

    Luis Enrique argumentó que sería un error leer demasiado en la derrota del derbi.

    "Creo que es un juego muy fácil de analizar," dijo el español. "Fue una actuación muy completa: jugamos muy bien, trabajamos duro y dominamos el juego, así que no veo ningún problema con el partido. Obviamente, tienes que marcar goles y no lo hicimos, pero así es el fútbol. Estoy muy satisfecho con lo que vi colectivamente e individualmente. El resultado es injusto pero tenemos que aceptarlo.

    "Tal vez [es una advertencia] pero fuimos muy superiores durante todo el tiempo, así que es un resultado extraño."

    Al mismo tiempo, Luis Enrique ha admitido que ha sido "un tipo diferente de temporada" para el PSG - una en la que ha tenido que depender más de la gran cantidad de prometedores productos de la academia del PSG debido a una serie de lesiones de sus estrellas consolidadas. 

    "No puedo recordar un solo partido con toda la plantilla en forma," dijo el entrenador en noviembre - y está claro que participar en siete competiciones diferentes en 2025 (seis de las cuales ganaron) ha tenido un alto costo en la plantilla. También era inevitable que la falta de un programa de pretemporada adecuado causado por llegar a la final de la Copa Mundial de Clubes eventualmente les pasara factura.

  • FBL-EUR-SUPERCUP-2025-PSG-TOTTENHAMAFP

    'Persona especial'

    También existe un temor legítimo de que el PSG esté tan cansado mentalmente como físicamente. Por ejemplo, el veterano capitán Marquinhos habló abiertamente sobre pasar "12 años de dificultades y sufrimiento" antes de finalmente tener en sus manos el trofeo de la Liga de Campeones, por lo que una ligera caída en la intensidad no solo sería posible, sino que también sería completamente comprensible.

    También está el hecho de que Luis Enrique es un entrenador increíblemente exigente, solo pregúntale a Kylian Mbappe, y no es coincidencia que nunca haya pasado más de tres años en un mismo trabajo. Existe la posibilidad, entonces, de que sienta que es hora de probarse en la Premier League, habiendo trabajado ya en La Liga y la Serie A antes de llegar a la Ligue 1.

    Es incuestionablemente el tipo de personaje que el United necesita para restaurar el orden en Old Trafford, y no es en lo más mínimo sorprendente escucharlo ser mencionado como posible sucesor de Slot en Anfield, o de Guardiola en el Etihad. Ciertamente es muy estimado en Inglaterra, donde los comentaristas estaban alineándose para elogiarlo después de ver a su equipo del PSG sin delanteros desmantelar la renombrada defensa del Inter en el Allianz Arena.

    "¿Merece Luis Enrique ser mencionado en la misma categoría que Carlo Ancelotti, Jose Mourinho o Pep Guardiola? La respuesta es sí," dijo la leyenda del Liverpool Steven Gerrard en TNT Sports. "Este equipo que ha creado y reunido en el último año o dos puede vencerte de cualquier manera. El talento en todo este equipo – es un grupo especial de jugadores, pero también están siendo entrenados por una persona especial."

  • Paris Saint-Germain v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League Final 2025Getty Images Sport

    Vínculo con jugadores y aficionados

    Si realmente Luis Enrique querría alejarse del proyecto del PSG cuando su contrato expire este verano es muy discutible, y no solo porque ha hecho un trabajo excepcional junto al director deportivo Luis Campos al cambiar el enfoque del proyecto de fichar superestrellas a desarrollarlas. Según su propia confesión, ha desarrollado una "conexión muy fuerte" tanto con sus jugadores como con los aficionados del club, quienes desplegaron memorablemente un tifo en honor a su hija Xana, quien falleció a los nueve años en 2019, poco después del pitido final en Múnich.

    "Siempre pienso en Xana, pero fue muy emotivo al final con la pancarta," dijo Luis Enrique. "Nuestros aficionados fueron nuestro duodécimo jugador en el campo y el gran equipo que tenemos refleja a los seguidores.

    "En mi primer día en el PSG, cuando mi francés era incluso peor de lo que es ahora, dije que mi objetivo final era llenar el gabinete de trofeos. El único trofeo que faltaba era la Liga de Campeones, y aquí estamos."

    Si ganar una Copa de Europa hubiera sido suficiente para Luis Enrique, se habría marchado el verano pasado. Claramente quiere más. Su objetivo declarado es "seguir intentando conquistar el mundo del fútbol", y ese es un objetivo que comparte con Al-Khelaifi & Co., por lo que los informes recientes de que PSG está tratando de atarlo a un contrato de 'por vida' parecen mucho más plausibles que aquellos que afirman que ya ha decidido no extender su estancia en el Parque de los Príncipes más allá del verano.

    Como dijo el propio Luis Enrique esta semana, "Siempre hay rumores sobre el PSG, muchas noticias falsas. Están tratando de desestabilizar a los jugadores y al equipo, pero no va a suceder."

    Así que, mientras el mercado de entrenadores se está reordenando, Luis Enrique todavía parece perfectamente feliz con la mano que le han dado en la capital francesa, lo cual es una mala noticia no solo para los rivales del PSG en la Liga de Campeones, sino también para aquellos clubes que esperaban contratar a su querido entrenador.

Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Lille crest
Lille
LIL
0