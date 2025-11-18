¿Podría Liverpool todavía vender a Mohamed Salah? Ex estrella de los Reds explica por qué la transferencia es posible a pesar de que se firmó un nuevo contrato
Récord de Salah: Total de goles para el Liverpool
Con eso en mente, no se puede descartar un acuerdo de transferencia en las próximas ventanas. Los campeones vigentes de la Premier League esperan que su ganador del Botín de Oro en cuatro ocasiones, que ha anotado 250 goles para el club, recupere su chispa durante la campaña 2025-26.
Si ese resulta ser el caso, entonces no habrá necesidad de considerar una separación. Equipos de grandes gastos en el Medio Oriente podrían, sin embargo, poner a prueba la determinación de los Reds, mientras que Salah podría decidir que realmente quiere asumir un nuevo desafío después de todo, con aún mucho fútbol por delante a sus 33 años de edad.
¿Podría Liverpool aprobar una venta de Salah?
Cuando al ex portero del Liverpool, James, que hablaba en exclusiva con GOAL a través de la casa de apuestas de fútbol en línea, se le preguntó si Salah podría ser vendido, el ex internacional de Inglaterra dijo: "El Liverpool no tenía que fichar a Mo Salah y Mo Salah no tenía que fichar por el Liverpool. Quiero decir, al final, el acuerdo que firmó habría sido adecuado para ambas partes. Y creo que si llegara un momento, y sé que el Liverpool no es único en esto, pero la mayoría de las razones detrás de fichar a jugadores serán los números que están produciendo.
"Entonces podrías imaginarte una situación donde los números de Mo no sean lo que el Liverpool necesita. Y si hubiera un posible pretendiente en otro lugar, entonces estoy seguro de que con conversación, porque Mo tiene voz en el asunto, el Liverpool estaría dispuesto a dejarlo ir.
"Bajo contrato, no creo que pudiera ver una situación en la que Mo vaya a quedarse solo para cobrar. Creo que habría una situación en la que, a través de la conversación porque sé que el diálogo con el Liverpool siempre es muy bueno, las dos partes se sentarían y discutirían el futuro.
"Sin embargo, si Mo comienza a hacer lo que al Liverpool le gustaría que hiciera y Mo estoy seguro que le gustaría hacer y comienza a marcar muchos goles, entonces su mano podría ser forzada por un posible pretendiente, porque cualquier club interesado, Arabia Saudita lógicamente ya que son los que tienen dinero, podrían hacer una oferta que el Liverpool no pueda rechazar.
"También creo que el Liverpool ya tendrá a alguien preparado para reemplazar a Mo Salah. Mientras estoy aquí mirando mi camiseta firmada por Diogo Jota, ahora sabemos con claridad la naturaleza inevitable de la vida. Creo que el Liverpool, más que nadie actualmente, estará mirando esa situación de Diogo y diciendo, tenemos que tenerlo. Y eso sería, desde un nivel humano, lógico, y desde un nivel empresarial, aún más lógico tener algún tipo de gestión de riesgos respecto a la sustitución de jugadores."
Años restantes: Salah en la misma categoría que Ronaldo y Messi
James añadió sobre Salah todavía mirando al futuro, con personas como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi mostrando lo que se puede lograr en términos de longevidad: “Mo solo tiene 33 años. Cristiano Ronaldo, sé que está jugando en Arabia Saudita, solo lo ha estado haciendo durante unos pocos años, pero el tipo tiene 40 años y todavía está anotando a nivel internacional.
“Mo, se ha comentado mucho sobre lo en forma que está. La gente sigue hablando de que está perdiendo velocidad, pero no creo que lo haya hecho según los números, que me dicen que son los mismos que antes. Lo único que diría es que probablemente los defensores contra los que juega se están volviendo más rápidos. Así que no es Mo, es solo la oposición. Pero con 33 años, es cierto que el tipo tiene fácilmente otro contrato en él.”
Década en Anfield: Salah podría alcanzar 10 años de servicio
Es poco probable que esos términos se den en Anfield, ya que Salah busca completar una década de servicio leal en Merseyside permaneciendo en su entorno actual hasta 2027, pero no hay indicios de que vaya a detenerse pronto y su precio de venta seguiría siendo alto si Liverpool considerara venderlo en algún momento durante los próximos períodos de transferencia.