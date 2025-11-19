GOAL
Play-In del Apertura 2025 de la Liga MX: Xolos de Tijuana, Juárez, Pachuca y Pumas luchan por los últimos puestos de la Liguilla
El formato de play-in
El ganador del duelo entre Xolos y Juárez se enfrentará a Tigres, mientras que el triunfador del Pachuca vs. Pumas se medirá con el perdedor de ese primer cruce para definir al rival de Toluca. En teoría, ambos clasificados del Play-In llegarían a la Liguilla como claros desfavorecidos frente a los dos equipos más sólidos de la temporada.
Pero hay un giro.
Con Toluca y Tigres acumulando casi tres semanas sin actividad competitiva, los equipos que sobrevivan a estos enfrentamientos de media semana podrían presentarse más afinados, en mejor forma y con mucho más ritmo. Eso abre la puerta, al menos parcialmente, para una sorpresa.
Si somos realistas, ninguno de los clubes del Play-In tiene el poder ofensivo para igualar a dos conjuntos proyectados ampliamente como finalistas. Sin embargo, este es precisamente el tipo de escenario donde suele florecer el caos de la Liga MX. Aquí, el último invitado a la postemporada puede encenderse de la nada y mandar a un favorito a casa antes de tiempo.
No. 7 Xolos vs. No. 8 Juárez
Tijuana llega al Play-In como ligero favorito gracias a la ventaja de jugar en casa, aunque ambos equipos fronterizos firmaron torneos prácticamente idénticos. Xolos terminaron apenas un punto por encima de FC Juárez y cada uno sumó solo seis victorias en el Apertura 2025. Ninguno llega en buen momento: el equipo de Sebastián Abreu cerró la fase regular con solo una victoria en sus últimos seis partidos, mientras que el conjunto de Martín Varini tuvo el mismo registro. Ambos bajaron el ritmo hacia el final, pero aun así están a una sola victoria de la Liguilla… aunque la “recompensa” sería enfrentar a Tigres, que terminó más de 10 puntos arriba de ellos.
Xolos – Clave para el éxito
Tijuana cuenta con un plantel más completo, mejor ataque y una defensa más sólida que la de Juárez. La fórmula en casa debe ser simple: golpear primero y defender la ventaja. Si Abreu logra contener a los atacantes de Juárez y romper su bloque defensivo, Xolos tendrá una posibilidad real de avanzar. Aun así, los duelos de eliminación directa suelen ser impredecibles, y Varini no dudará en buscar los penales si la situación lo exige.
Xolos – Jugador a seguir: Gilberto Mora
No está del todo claro cuántos minutos tendrá Mora este jueves, ya que sigue concentrado con la selección mexicana y su estado físico aún es una incógnita. La expectativa es que la joya de 17 años entre desde el banquillo en la segunda mitad, pues Javier Aguirre quiere observarlo más de cerca para El Tri. Incluso con participación limitada, Mora podría ser determinante para Tijuana.
FC Juárez – Clave para el éxito
Juárez necesita cortar el ritmo de Xolos y mantenerlos incómodos. Saben que juegan en una cancha complicada con césped artificial, por lo que el equipo de Varini debe priorizar mantener el cero atrás, obligar a Tijuana a adelantar líneas y buscar hacer daño en transición.
FC Juárez – Jugador a seguir: Óscar Estupiñán
El delantero cerró el torneo con ocho goles en apenas 13 partidos, consolidándose como la principal amenaza ofensiva de Juárez. Si el equipo quiere sorprender, Estupiñán tendrá que aparecer.
Pronóstico GOAL
Xolos gana 2-0 y se queda con el séptimo boleto a la Liguilla.
No. 9 Pachuca vs. No. 10 Pumas
El duelo entre Pachuca y Pumas promete atraer mucha más atención que el Xolos vs. FC Juárez. Los Tuzos, que serán locales el jueves gracias a su mejor posición en la tabla, realizaron un movimiento drástico al despedir al exseleccionador nacional Jaime Lozano y apostar por Esteban Solari específicamente para guiarlos en este Play-In. En el otro lado está otro técnico bajo presión: Efraín Juárez. Su continuidad ha sido tema de discusión durante toda la temporada y, aunque Pumas mantuvo vivas sus aspiraciones con una victoria clave ante Cruz Azul en la última jornada, una derrota este jueves podría acabar con cualquier posibilidad de que siga al frente del equipo.
Pachuca – Clave del éxito
Los Tuzos necesitan adaptarse rápido a las ideas de Esteban Solari. El nuevo entrenador ya dirigió un partido de preparación para evaluar al plantel, pero Pachuca cerró el torneo con una racha de cinco juegos sin ganar, caída que terminó costándole el puesto a Lozano. El equipo llega en un momento irregular, aunque confía en que el cambio en el banquillo aporte un impulso inmediato.
Pachuca – Jugador a seguir: Enner Valencia
Aunque el delantero ecuatoriano tuvo un semestre discreto —solo tres goles en nueve partidos— sigue siendo un atacante hecho para los duelos de eliminación directa. Solari espera que sea el líder del frente ofensivo en un partido donde el ganador sigue con vida y el perdedor queda fuera hasta el próximo torneo.
Pumas – Clave del éxito
Efraín Juárez deberá mantener la calma y encontrar la manera de guiar a los Pumas hacia un triunfo difícil en el Estadio Hidalgo, apoyándose en la garra y resiliencia que los tienen con vida. Los universitarios anotaron siete goles en sus últimos dos encuentros, por lo que sostener ese ritmo ofensivo será clave para inquietar a los Tuzos. También resentirán la ausencia de José Juan Macías, baja por una lesión de rodilla que lo dejará fuera hasta el próximo año.
Pumas – Jugadores a seguir: Jorge Ruvalcaba y Keylor Navas
Ambos han sido pilares en la campaña universitaria. Ruvalcaba fue convocado por la Selección Mexicana tras anotar cinco goles en el Apertura 2025, por lo que su disponibilidad es incierta, aunque el club confía en recuperarlo pronto cuando El Tri termine su concentración. Navas también está con Costa Rica, pero al ser portero se espera que llegue sin problemas para el compromiso.
Pronóstico GOAL
Pumas avanza, ya sea por la mínima o en una tanda de penales.
La Liguilla se acerca...
La tan esperada Liguilla del Apertura 2025 arrancará el próximo miércoles y jueves, y se perfila como una de las más emocionantes de los últimos años. Con Ángel Correa liderando a Tigres, Sergio Ramos comandando la defensa de Monterrey y un América lleno de figuras como Alejandro Zendejas y Allan Saint-Maximin, el panorama de los playoffs está cargado de talento. Cruz Azul, bajo el mando de Nicolás Larcamón, luce como un contendiente serio, mientras que Toluca, guiado por Antonio Mohamed, llega como campeón defensor tras finalizar como líder general, impulsado por el tercer campeonato consecutivo de goleo de Paulinho.
Solo uno levantará el trofeo en un torneo marcado por grandes inversiones y expectativas altísimas. Chivas, revitalizado con Gabriel Milito, busca extender su gran momento y eliminar a Cruz Azul de la contienda. Pero la lista definitiva de los ocho invitados a la Liguilla no quedará cerrada hasta el fin de semana, cuando el ganador del Play-In intente meterse a la fiesta y firmar su propia sorpresa.
