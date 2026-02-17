Phil Foden corre el riesgo de perder su puesto en la selección inglesa para el Mundial, ya que el centrocampista del Manchester City vuelve a estar en la casilla de salida tras un breve resurgimiento

Foden solo fue convocado para el banquillo del City en tres partidos consecutivos de la Premier League. En el segundo de esos partidos, salió al campo solo dos minutos cuando el City buscaba el gol de la victoria ante el Tottenham. En la emocionante remontada ante el Liverpool, ni siquiera llegó a saltar al campo.
Los temores sobre el declive de Foden se disiparon un poco cuando contribuyó con su primer gol en 14 partidos contra el Fulham, pero volvieron a aparecer cuando decepcionó en la trabajada victoria del City sobre el Salford City, de la League Two, en el partido de la FA Cup del sábado.
Esa debería haber sido la oportunidad perfecta para que Foden demostrara que realmente estaba de vuelta en el camino de la recuperación, pero más bien parece que la actuación contra el Fulham fue la excepción que confirmó la regla de que está estancado en otra rutina.