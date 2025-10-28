'Persona fantástica' - Marcus Rashford revela el único entrenador del Manchester United con el que le 'encantó jugar'

Rashford ha hablado sobre lo feliz que está después de dejar el Manchester United y confirmó que le gustaría quedarse en el Barça más allá del final de su actual periodo de cesión.

En una reciente entrevista con el canal de YouTube del Barça, Rashford reveló que le encanta la vida en España y ve su futuro con los gigantes catalanes. Dijo: "Estoy disfrutando mucho mi tiempo en España. El clima es la mejor parte. Es un cambio muy grande. Estoy aprendiendo cada día, lo estoy disfrutando muchísimo. Espero estar aquí por mucho tiempo. Me llevo muy bien con Roony (Bardghji), así como con Jules (Kounde) y Frenkie (De Jong). Es un equipo donde todos nos complementamos. Estamos unidos. El equipo es fantástico. Solo tengo que estar en la posición correcta. Seguiré intentando hacer esto. Tenemos que seguir así para ser lo mejor. Tenemos mucho más que hacer esta temporada."

Él agregó: "Estoy disfrutando de este club de fútbol y creo que para cualquiera que ame el fútbol, el Barcelona es uno de los clubes clave en la historia del juego, así que jugar aquí es un honor. Creo que las cosas suceden cuando deben suceder. No es la primera vez que hablo con el Barcelona sobre la posibilidad de venir aquí, pero por cualquier razón no sucedió en el pasado, y ahora es mi oportunidad de hacerlo realidad. Siento que no hay momento como el presente.

"La gente olvida esto, pero 23 años de mi vida fueron con el Manchester United. Así que a veces solo necesitas un cambio. Creo que tal vez este es el caso conmigo y sí, estoy disfrutando de todo. No siento que haya mucho cambio en mí, solo siento que es un nuevo entorno y cultura y uno que esperaba al venir aquí. Se trata solo de que me adapte y me integre lo mejor posible. Estoy muy hambriento de seguir mejorando."