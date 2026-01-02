Pep Guardiola tiene una reacción sorprendentemente positiva después del empate del Manchester City en Sunderland a pesar de quedar a cuatro puntos detrás del Arsenal en la carrera por el título de la Premier League
El City pierde terreno frente al Arsenal
"Bueno" fue la primera respuesta de Guardiola cuando Sky Sports le preguntó cómo evaluaba el empate sin goles. City, que logró ganar 2-1 en su último partido en Nottingham Forest gracias al gol en el último momento de Rayan Cherki, tuvo dificultades para crear oportunidades en la primera mitad en el Estadio de la Luz más allá del temprano gol anulado de Bernardo Silva.
Mejoraron después del descanso y Savinho falló dos ocasiones en rápida sucesión antes de salir lesionado. Phil Foden tuvo un disparo despejado sobre la línea mientras el City aumentaba la presión, mientras que Tijjani Reijnders desperdició una oportunidad dentro del área en el tiempo añadido.
Aunque Guardiola lamentó la incapacidad de su equipo para convertir sus muchas oportunidades, aún se mostró positivo sobre su rendimiento.
- Getty Images Sport
Guardiola 'muy contento' con el rendimiento
Guardiola le dijo a Sky Sports: "Bien. Tomamos el punto. La segunda mitad fue excelente. No pudimos marcar en el área de seis yardas. ¿Cuántas veces estuvimos en el área de seis yardas contra el portero o el otro y no pudimos convertir? Por supuesto, la amenaza que tienen, son realmente buenos. Muy contento con las actuaciones, especialmente en la segunda mitad.
"Creamos mucho contra ese equipo en este estadio, especialmente en la segunda mitad. La primera mitad, luchamos simplemente porque luchamos contra su presión, pero Rodri nos dio el segundo pase para romper las líneas, y pudimos correr. La segunda mitad fue mucho mejor. Son tan físicos. Son tan fuertes, así que no es una sorpresa. Tomamos el punto. Hay un largo camino [por recorrer hasta el final de la temporada]. El resultado es siempre lo que es."
Bernardo 'no está contento'
El capitán del City, Bernardo Silva, estaba más desanimado que su entrenador, admitiendo que su equipo estaba decepcionado por no haber ganado. Dijo: "Dos mitades diferentes. En la primera mitad no jugamos tan bien. No controlamos el contraataque tan bien como deberíamos.
"Atacamos un poco demasiado rápido, no los movimos para encontrar espacios. En la segunda mitad tuvimos muchas más oportunidades y hoy fue uno de esos días en los que no pudimos concretarlas. No estamos contentos porque queríamos algo mejor que esto."
- Getty Images Sport
A continuación: Chelsea sin entrenador
El City tiene menos de 72 horas para prepararse para su próximo partido en casa contra el Chelsea el domingo. Se esperaba que el partido fuera otra reunión entre Guardiola y su exentrenador asistente Enzo Maresca, pero el italiano fue despedido por los Blues el jueves. Según informes, Chelsea estaba menos que impresionado cuando Maresca les informó que había mantenido conversaciones con el City sobre reemplazar a Guardiola en caso de que el catalán se retire después de 10 años en el club al final de esta temporada.
Es probable que el City esté sin González, quien fue retirado al medio tiempo después de necesitar tratamiento en la primera mitad. Savinho también tuvo que ser retirado temprano en el segundo período y Guardiola admitió en su conferencia de prensa que la lesión del brasileño "no tiene buena pinta".
El entrenador admitió que los jugadores estaban decepcionados con el resultado, pero los instó a mantenerse positivos y volver a la senda del triunfo contra el Chelsea. Añadió: "No hicimos lo que hablamos en la primera mitad, pero en general fue un juego realmente bueno. Fue mejor en la segunda mitad, los chicos hicieron todo. Están un poco cabizbajos, pero tenemos que levantar la cabeza porque en tres días tenemos un partido difícil contra el Chelsea.
"Creamos suficientes oportunidades, jugamos bien en la segunda mitad. El compromiso, el deseo, la primera mitad fue diferente. Creamos suficiente: las dos oportunidades de Savinho en la segunda mitad, Jeremy [Doku], Josko [Gvardiol], Phil [Foden] y Erling [Haaland]. Tuvimos mucho, pero desafortunadamente no pudimos lograrlo."