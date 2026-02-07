Getty Images Sport
¿Pep Guardiola realmente se va del Manchester City? La verdad detrás de los rumores de salida que rodean al venerado técnico, al descubierto
¿Qué está pasando con Guardiola en el Manchester City?
A pesar del misterio que rodea el futuro de Pep Guardiola, los dirigentes del City insisten en que no conocen los planes de su entrenador para el futuro, según ESPN. Fuentes cercanas a la agencia que trabaja con los representantes de Guardiola añaden que cualquier información sobre el futuro del técnico del City está «fuertemente protegida». Se dice que los rumores se generan por comentarios entre ejecutivos rivales, agentes y jugadores, pero las conversaciones sobre una posible salida en verano de Guardiola se niegan a desaparecer, y ahora habría pocas sorpresas si esta fuera la última temporada del catalán con el equipo de la Premier League.
Guardiola ha disfrutado de un éxito fenomenal en el Etihad Stadium, ganando seis títulos de la Premier League, la FA Cup y la Carabao Cup en dos ocasiones, además de la Champions League. Sin embargo, los jefes del Man City no temen la perspectiva de que se marche, según el Mirror. Se espera una decisión esta temporada sobre si Guardiola se marchará o cumplirá su contrato, y el City cree que tiene las bases adecuadas para seguir adelante con éxito sin Guardiola una vez que finalmente se despida del club.
¿Quién podría sustituir a Guardiola en el Manchester City?
El presidente del City, Khaldoon Al Mubarak, está listo para pedirle consejo a Guardiola sobre posibles sustitutos, ya que el club desea aprender de las dolorosas lecciones vividas por sus rivales. El Manchester United ha tenido dificultades desde la decisión de Sir Alex Ferguson de retirarse en 2013, mientras que el Arsenal también ha tenido complicado ganar títulos sin Arsene Wenger al mando en el norte de Londres.
Se cree que los Cityzens ya han elaborado una lista corta de tres posibles candidatos para sustituir a Guardiola que incluye a Enzo Maresca, Xabi Alonso y Cesc Fàbregas. Maresca ya ha admitido haber hablado con el City durante su etapa al frente del Chelsea, una de las razones que finalmente condujeron a su salida de Stamford Bridge a comienzos de año.
Lo que Pep ha dicho sobre su futuro en el Man City
Guardiola ya ha sido interrogado sobre su futuro en varias ocasiones esta temporada. Dijo en enero: "Tengo un contrato. Lo he dicho mil millones de veces. Son 10 años aquí. Me iré algún día, pero tengo un contrato".
El viernes le hicieron de nuevo una pregunta similar y repitió la misma frase: "Me queda un año más de contrato. La pregunta sobre eso es [la misma que] hace uno o dos meses, pero volveré a decirles que es la misma respuesta".
Guardiola se tomará un descanso como entrenador
Guardiola ya ha revelado anteriormente que, cuando finalmente decida dar por terminada su etapa en el Manchester City, se tomará un descanso del fútbol. Le dijo a ESPN Brasil: "Quiero que la gente me recuerde como quiera. Después de mi contrato con el City, voy a parar. Seguro. No sé si me voy a retirar, pero me voy a tomar un descanso. Cómo quiero que me recuerden, no lo sé. Todos los entrenadores quieren ganar para poder tener un trabajo memorable, pero creo que los aficionados del Barcelona, del Bayern Múnich y del City se divirtieron viendo jugar a mis equipos. No creo que debamos vivir pensando en si vamos a ser recordados. Cuando morimos, nuestras familias lloran durante dos o tres días y luego ya está: quedas olvidado. En las carreras de los entrenadores, hay buenas y malas; lo importante es que las buenas sean recordadas durante más tiempo. Te diré que lo más importante no es lo que la gente piense de ti; al fin y al cabo, nuestras vidas como futbolistas han sido muy buenas. Hay nuevos retos como entrenador, no sé qué pasará en el futuro y al final eso no importa".
El Manchester City viajará a Liverpool a continuación
El City ha vivido una temporada irregular hasta ahora, pero sí tiene una final de la Copa de la Liga que esperar con ilusión tras vencer al Newcastle entre semana y fijar una cita en Wembley contra el Arsenal. Antes de eso, el equipo de Guardiola buscará volver a encarrilar su lucha por el título de la Premier League el domingo, cuando viaje a Anfield para enfrentarse al Liverpool.
