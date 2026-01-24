Getty Images Sport
"¡Ahora todos lo conocerán!" - Pep Guardiola se enfada con el árbitro debutante Farai Hallam por anular la decisión del VAR sobre el penal mientras el entrenador del Manchester City dice que necesita que los jugadores vuelvan para "luchar" contra las decisiones
El árbitro debutante desafía al VAR
Hallam estaba arbitrando su primer partido en la Premier League después de haber dirigido juegos en la English Football League desde 2023. Fue llamado a la pantalla por sus colegas del VAR en Stockley Park para revisar si Yerson Mosquera había cometido una mano al marcar a Omar Marmoush.
Y en un ejemplo cada vez más raro de un árbitro que respalda su propia decisión en lugar de seguir la recomendación del VAR, Hallam anunció: "Después de revisar, la pelota golpea el brazo del jugador de los Wolves, que está en una posición natural, por lo que la decisión en el campo se mantendrá".
Mientras que el jefe de los Wolves, Rob Edwards, elogió al árbitro por respaldar su decisión, Guardiola lo vio de manera diferente. Y pidió una explicación al jefe de árbitros de la Premier League, Howard Webb.
Guardiola exige una explicación sobre la decisión del penalti
Guardiola dijo en una conferencia de prensa: "El árbitro hizo su debut, ahora todos lo conocerán. Es la primera vez, creo, que irá a la televisión y anulará por una posición normal del brazo. Estoy bastante seguro de que Howard Webb mañana aparecerá en los medios para explicar por qué no es un penalti. Lo que han hecho contra [Manchester] United - la primera vez que lo han hecho, porque la situación era un poco de duda, ¿verdad? Por eso Jeremy [Doku] no pudo jugar [vs Bodo/Glimt], por la acción de [Diogo] Dalot. Pero está bien. Estoy esperando mañana; no esperen hasta el miércoles, tenemos Champions League, estamos ocupados. Howard Webb, ven mañana, explica por qué no es un penalti."
Guardiola quiere que los jugadores vuelvan a 'luchar' contra los árbitros
No es la primera vez que Guardiola se queja de las decisiones arbitrales esta temporada. Estaba furioso por la anulación del gol de Antoine Semenyo por el VAR en Newcastle en la ida de la semifinal de la Carabao Cup tras una revisión de seis minutos y parecía seguir molesto porque Diogo Dalot no fue expulsado en el derbi de Manchester de la semana pasada.
Y dijo que quería recuperar a todos sus jugadores lesionados para contrarrestar el efecto que las decisiones de los árbitros están teniendo en su equipo. "Me encantaría tener a los jugadores para luchar contra eso, a pesar de ellos [los árbitros] nueve años, seis Premier Leagues lo que hemos hecho", dijo.
"Vengan mañana a explicar las reglas cómo funcionan de nuevo. ¿Saben cuántas faltas le pitan a Jeremy con su increíble velocidad? Si tú y yo corremos a nuestro ritmo y nos empujan es simulación, pero a la velocidad de Jeremy lo tocan y no puede controlar su velocidad.
"Al principio de la temporada nos dicen que cuando los defensores centrales pasan los hombros del delantero es falta. ¿Saben cuántas faltas recibe Erling Haaland? Más en contra que a favor de él. Devuélvanme a los jugadores."
¿Qué sigue?
La victoria del City sobre los Wolves redujo la diferencia en la cima de la Premier League con el líder Arsenal a cuatro puntos, pero primero su equipo debe centrarse en vencer al Galatasaray el miércoles en su último partido de la Fase de Liga de la Liga de Campeones. El City necesita vencer a los gigantes turcos para tener una oportunidad de terminar entre los ocho primeros y avanzar directamente a la fase eliminatoria en lugar de jugar un partido de desempate.
Guardiola añadió: "Ganamos contra un equipo que estaba invicto en los últimos cuatro o cinco partidos, así que bastante contento. Tuvimos que romper los resultados. Por eso fue bueno, la energía fue realmente buena en la primera mitad y luego Khusanov hizo una falta y tuvimos un poco de problemas. Ellos cambiaron, se movieron más hacia adelante y los últimos 20-25 minutos fueron un poco planos, pero considerando la cantidad de partidos fue un buen resultado y ojalá podamos tomar buena energía para nuestro juego del miércoles."
