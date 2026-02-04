Pep Guardiola critica a Donald Trump por las muertes de ICE y explica por qué decidió hablar de política

Guardiola ha lanzado una dura condena a las recientes acciones de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, desafiando directamente las políticas bajo la administración de Donald Trump. El técnico del Manchester City se mostró visiblemente afectado al referirse a las impactantes muertes de Renee Good y Alex Pretti, ocurridas durante operaciones de ICE que han generado protestas y críticas en todo el país.

El entrenador contrastó los valores humanitarios con la brutalidad de los hechos, cuestionando cómo se puede justificar la violencia que costó la vida a estas dos personas. “Miren lo que ha pasado en los Estados Unidos de América: Renee Good y Alex Pretti han sido asesinados”, dijo Guardiola, y pidió imaginar un incidente similar en el Reino Unido, donde civiles inocentes fueran abatidos sin motivo aparente.

Guardiola, conocido por evitar debates políticos durante su carrera en Inglaterra, explicó que la visibilidad de estas injusticias ha hecho imposible guardar silencio. Insistió en que proteger la vida humana debe estar por encima de cualquier discusión ideológica, y reafirmó su compromiso de usar su posición para hablar sobre estos temas y promover una sociedad más justa y compasiva.