Pep Guardiola anima a las estrellas del Manchester City a disfrutar de la vida con «muchas caipirinhas y daiquiris» tras recortar distancias con el Arsenal
El Manchester City vence al Newcastle y recorta distancias.
Dos goles de Nico O'Reilly dieron al Manchester City los tres puntos ante el Newcastle en el Etihad Stadium y le permitieron aprovechar al máximo el tropiezo del Arsenal entre semana contra el Wolverhampton. Ahora solo dos puntos separan a los dos equipos en lo alto de la tabla antes del derbi del norte de Londres del domingo en el Emirates.
O'Reilly destacó la importancia de la victoria tras el partido, declarando a TNT Sports: «Estoy encantado con la noche de hoy. La victoria era lo más importante para reducir la distancia y ejercer la mayor presión posible. Además, estoy muy contento con los dos goles. Ganar algo así es uno de mis sueños. Aún quedan muchos partidos por delante. Tenemos que ir partido a partido. Estoy disfrutando cada momento y absorbiéndolo todo. Siempre creemos que podemos ganar los partidos. Hemos tenido una semana de descanso, así que hemos podido prepararnos muy bien para este partido. Solo tenemos que seguir adelante».
Hora del cóctel para el Manchester City
Guardiola también se mostró eufórico tras el partido y declaró a los periodistas: «Ha sido increíble. El Newcastle es un equipo formidable. El partido de hoy es lo que nos espera en los próximos once. Todos los partidos serán así, una batalla. Ahora tenemos tres días libres. Les digo: "Lo que tienen que hacer es tomar muchas caipirinhas y daiquiris en estos tres días, disfrutar de la vida", y luego haremos sesiones adecuadas y nos iremos a Leeds.
Esa es la forma correcta de hacerlo. Si decimos "ganamos este partido, entonces el Arsenal hará esto o el Aston Villa aquello"... (recibes) una bofetada y ocurre lo contrario de lo que pensabas. Sé lo difícil que será. Solo hay que ganar el próximo partido, seguir adelante, no rendirse nunca. Diez partidos son muchos en la Premier League. Van a pasar muchas cosas».
Ahora la presión recae sobre el Arsenal.
El Arsenal buscará ahora responder en su enfrentamiento contra el Tottenham en un partido decisivo. Los Spurs llegan al partido con un nuevo entrenador, tras despedir a Thomas Frank y sustituirlo por Igor Tudor de forma provisional. Sin embargo, los Gunners solo han ganado dos de sus últimos siete partidos de la Premier League, lo que ha llevado a Arteta a enfrentarse a acusaciones antes del inicio del partido de que su equipo es «un equipo de perdedores».
El español no tardó en responder: «Es una opinión individual y hay que respetarla. Pierdes dos puntos contra el Wolves por cómo se desarrolló el partido y hay que aceptarlo. Eso es todo. Es parte de nuestro papel. Pero no forma parte de mi vocabulario y no lo veo así porque no creo que nadie quiera hacerlo con intención. Yo no utilizaría esa palabra».
¿Qué viene después?
Todas las miradas estarán puestas el domingo en el norte de Londres para ver si el Arsenal puede amargar la tarde a Tudor en su primer partido al frente del Tottenham. Después, el Arsenal se enfrentará al Chelsea en la Premier League, mientras que el Manchester City visitará el campo del Leeds.
