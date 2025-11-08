Pep Guardiola admite que extraña a su 'principal rival', Jürgen Klopp, mientras el jefe del Manchester City reflexiona sobre los 'números insanos' antes del hito de los 1,000 partidos
City y Liverpool han mantenido una feroz rivalidad en las últimas temporadas
En una brillante carrera como técnico que ha abarcado 18 años con períodos en Barcelona, Bayern Múnich y ahora City, Guardiola dirigirá su 1,000° partido como entrenador principal este fin de semana.
Es bastante apropiado que el hombre de 54 años logre este hito contra Liverpool, quienes han demostrado ser su mayor némesis durante su época llena de trofeos en el banquillo del City.
Actualmente en su décima temporada en el City, Guardiola ha ganado seis títulos de la Premier League en el Etihad Stadium, superando al Liverpool de Klopp, que quedó en segundo lugar en la temporada 2018-19 y en la campaña 2021-22.
Y en dos de las temporadas en las que Guardiola no logró hacerse con el título de liga, en 2019-20 y 2024-25, el Liverpool salió victorioso, primero con Klopp y luego con el actual jefe Arne Slot la temporada pasada.
- Getty Images Sport
Guardiola elige a Klopp sobre Mourinho como su mayor némesis
Y aunque Guardiola también disfrutó de una famosa rivalidad con José Mourinho, cuando los dos entrenadores estaban a cargo de Barcelona y Real Madrid respectivamente, ha elegido a Klopp como el rival que más lo ha desafiado.
Hablando antes del histórico partido del domingo, Guardiola dijo: “Si tuviera que elegir un rival para este hito personal, que quiero compartir con muchas personas, ellos [el Liverpool de Klopp] serían los mejores.
“He estado más tiempo que nunca en este país. Por supuesto, Barcelona, el impacto en mi vida como recogepelotas, jugador de fútbol, entrenador, y así sucesivamente es obvio y Bayern también fue un paso increíble.
“Pero Liverpool, especialmente con Jürgen, han sido los mayores rivales en este país y no podría ser mejor, para ser honesto. Así que el destino lo decidió y es bonito vivirlo.”
El catalán admite que 'extraña' competir contra el exentrenador del Liverpool
Tal ha sido el impacto de Klopp en Guardiola - con el par habiéndose enfrentado también durante sus tiempos a cargo del Borussia Dortmund y del Bayern respectivamente - que el entrenador del City admite que “extraña” competir contra el técnico de 58 años, quien ha estado sin trabajo desde que dejó Liverpool en el verano de 2024.
“En términos del equipo de Jurgen o del equipo de Pep, creo que nos respetamos mutuamente,” añadió Guardiola. “Tuve la sensación de que Jurgen me dio mucho y lo extraño.
“Me dio mucho en el sentido de, para vencer a ese tipo, cuánto tengo que pensar y trabajar y hacerlo, para mejorarlo.”
- AFP
Guardiola reflexiona sobre el 'insano' logro de 1,000 partidos como entrenador
Y reflexionando específicamente sobre su increíble longevidad como entrenador, lo cual es aún más notable considerando que ha ocupado tres de los trabajos más exigentes en el fútbol con Barcelona, Bayern y City, todos entre la élite de Europa, Guardiola ha hablado sobre las "dificultades" que vienen con la vida en la línea de banda.
Dijo: "Los números son una locura. No vivo pensando en cuántos, pero cuando tienes el hito y lees lo que has hecho, las victorias, los promedios, no solo en la Premier League, en la Liga de Campeones.
"Hemos hecho cosas increíbles en Barcelona, Bayern Múnich y aquí. Es muy difícil alcanzarlo."
Pep y el City esperan un día perfecto contra el Liverpool en forma de Slot
City busca hacer que sea el día perfecto para Guardiola cuando se enfrenten al Liverpool de Slot. Los campeones de 10 veces llegan al partido en gran forma, habiendo perdido solo uno de sus últimos 13 juegos en todas las competiciones.
Mientras tanto, Liverpool está disfrutando de un mini resurgimiento antes de su viaje al Etihad. Después de una racha difícil que vio a los Reds perder cuatro partidos de liga consecutivos contra Crystal Palace, Chelsea, Manchester United y Brentford, los campeones han ganado sus dos últimos partidos en todas las competiciones.
Goles de Mohamed Salah y Ryan Gravenberch ayudaron a Liverpool a vencer a Aston Villa 2-0 en su último partido de liga, mientras que Alexis Mac Allister anotó el único gol del partido al vencer al gigante español Real en la Champions League el martes.