Pep Guardiola admite que extraña a su 'principal rival', Jürgen Klopp, mientras el jefe del Manchester City reflexiona sobre los 'números insanos' antes del hito de los 1,000 partidos

En una brillante carrera como técnico que ha abarcado 18 años con períodos en Barcelona, Bayern Múnich y ahora City, Guardiola dirigirá su 1,000° partido como entrenador principal este fin de semana.

Es bastante apropiado que el hombre de 54 años logre este hito contra Liverpool, quienes han demostrado ser su mayor némesis durante su época llena de trofeos en el banquillo del City.

Actualmente en su décima temporada en el City, Guardiola ha ganado seis títulos de la Premier League en el Etihad Stadium, superando al Liverpool de Klopp, que quedó en segundo lugar en la temporada 2018-19 y en la campaña 2021-22.

Y en dos de las temporadas en las que Guardiola no logró hacerse con el título de liga, en 2019-20 y 2024-25, el Liverpool salió victorioso, primero con Klopp y luego con el actual jefe Arne Slot la temporada pasada.