«¡Pensé que me iban a echar!» Federico Valverde temía ser sancionado en el Real Madrid

En sus seis años en el Real Madrid, Valverde ha labrado una carrera impresionante; sin embargo, el paso del Peñarol uruguayo a España no fue fácil para el centrocampista, ya que incluso el Castilla, en el que jugó un año antes de ser cedido al Deportivo de La Coruña durante una temporada, era un mundo completamente diferente.

«Fue increíblemente vergonzoso, me dejó completamente destrozado. Pensé: “No sé qué hago aquí”», recuerda Valverde sobre sus inicios en el equipo juvenil del Real Madrid. «Cuando llegué al aparcamiento, me di cuenta de que mis compañeros del Castilla tenían coches realmente lujosos, y yo apenas podía permitirme uno decente, a pesar de que ya jugaba en primera división con el Peñarol».

Empezó a pensar: «¿En qué me estoy metiendo? Entré en el vestuario y vi ropa de marca realmente cara», continúa Valverde. «No quería desvestirme o me desvestía muy rápido para que nadie me viera. Fue un duro despertar».