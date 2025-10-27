Getty Images Sport
Paulo Dybala recibe elogios del entrenador de la Roma tras liderar otra victoria en la Serie A
Dybala lleva a la Roma a otra victoria
Gracias a la victoria del domingo, la Roma iguala en puntos al líder Napoli, aunque ocupa la segunda posición de la Serie A por una menor diferencia de goles. El triunfo fue clave para los hombres de Gasperini, que llegaban al encuentro tras encadenar derrotas frente al Inter en la liga y contra el Viktoria Plzen en la Europa League. Dybala, quien recientemente alcanzó los 200 goles entre clubes y selecciones, sumó uno más a su cuenta, ayudando a su equipo a superar al Sassuolo. Cabe destacar que se trató del primer gol del argentino en la Serie A esta temporada.
El gol de Dybala recibe elogios de Gasperini
Tras la derrota contra el Viktoria Plzen, Gasperini mostró su enfado con el tercio ofensivo del equipo, calificándolos de “lentos”. Sin embargo, la ajustada victoria en la Serie A resultó mucho más satisfactoria para el entrenador, que destacó a Dybala con elogios. “Nunca tuve dudas sobre Paulo. Es un jugador extraordinario y un delantero, no un extremo: puede jugar como primer o segundo atacante, en cualquier posición”, señaló el técnico de 67 años.
Contento con el resultado, añadió: “Estoy muy satisfecho con nuestra posición en la tabla y con el partido de hoy, que fue difícil porque el Sassuolo está haciendo bien las cosas. Lo jugamos de la mejor manera posible; después de dos derrotas, reaccionamos muy bien. Ganamos un partido importante.”
El próximo desafío de Gasperini será mejorar el rendimiento en casa. Hasta ahora, la Roma ha perdido cuatro partidos en el Estadio Olímpico, incluyendo un encuentro de Europa League.
“La prioridad absoluta es volver a ganar en el Olímpico. Es una pena perder frente a nuestros aficionados. Queremos darles buenos partidos, bien jugados. No todos fueron malos; por ejemplo, el partido contra el Inter no estuvo mal, y la victoria del jueves no debería haberse perdido. La de hoy nos permite recuperarnos un poco. En casa, tenemos características que a veces nos llevan a chocar contra la pared y luego conceder goles: necesitamos ser más efectivos.”
La Roma recibe una advertencia tras la victoria
Aunque la victoria alegra a Dybala, no está dispuesto a relajarse. La Serie A es larga, con 38 jornadas, y apenas han completado ocho. Él comentó:
"Lo sabíamos antes del partido, incluso observando los resultados de ayer: existía la posibilidad de mantenernos en la parte alta de la tabla, pero la temporada aún es muy larga. Quedan muchos partidos por disputar. Estos tres puntos son importantes, también para redimirnos tras las derrotas recientes. Estamos contentos, pero ahora debemos concentrarnos inmediatamente en el partido del miércoles.
¿Dificultades para marcar? Los delanteros vivimos de los goles y, por supuesto, queremos anotar en cada encuentro. Lamentablemente, hay momentos complicados durante la temporada, pero lo importante es que el equipo gane, no importa quién marque."
Los próximos desafíos de la Roma
La prioridad de la Roma es volver a la senda de la victoria frente a sus aficionados este miércoles ante el Parma, 15º en la tabla. Aunque no será un partido fácil, un triunfo aumentaría la confianza del equipo antes de dos duelos decisivos en los próximos 10 días: primero visitarán al AC Milan de Allegri el domingo, actualmente justo detrás de la Roma en la Serie A, y luego viajarán a Escocia para medirse a los Rangers el 6 de noviembre. Con solo una victoria en sus tres partidos continentales, los Giallorossi deberán mantener la concentración frente a un rival ansioso por estrenar su casillero de triunfos.
