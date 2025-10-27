Paulo Dybala recibe elogios del entrenador de la Roma tras liderar otra victoria en la Serie A

Tras la derrota contra el Viktoria Plzen, Gasperini mostró su enfado con el tercio ofensivo del equipo, calificándolos de “lentos”. Sin embargo, la ajustada victoria en la Serie A resultó mucho más satisfactoria para el entrenador, que destacó a Dybala con elogios. “Nunca tuve dudas sobre Paulo. Es un jugador extraordinario y un delantero, no un extremo: puede jugar como primer o segundo atacante, en cualquier posición”, señaló el técnico de 67 años.

Contento con el resultado, añadió: “Estoy muy satisfecho con nuestra posición en la tabla y con el partido de hoy, que fue difícil porque el Sassuolo está haciendo bien las cosas. Lo jugamos de la mejor manera posible; después de dos derrotas, reaccionamos muy bien. Ganamos un partido importante.”

El próximo desafío de Gasperini será mejorar el rendimiento en casa. Hasta ahora, la Roma ha perdido cuatro partidos en el Estadio Olímpico, incluyendo un encuentro de Europa League.

“La prioridad absoluta es volver a ganar en el Olímpico. Es una pena perder frente a nuestros aficionados. Queremos darles buenos partidos, bien jugados. No todos fueron malos; por ejemplo, el partido contra el Inter no estuvo mal, y la victoria del jueves no debería haberse perdido. La de hoy nos permite recuperarnos un poco. En casa, tenemos características que a veces nos llevan a chocar contra la pared y luego conceder goles: necesitamos ser más efectivos.”